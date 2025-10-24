Aрестуваха шефа на Националната пациентска организация

Директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев е задържан за постоянно в ареста по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Това потвърдиха за NOVA от Софийската районна прокуратура.
Освен него, в ареста е и още един мъж, а други двама с под домашен арест. До задържането на Хасърджиев се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев.
Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици. Междувременно, Националната пациентска организация, чийто директор е Хасърджиев, се събра на извънредно общо събрание. Оказа се, че сметката на НПО-то е празна, а той единствено е можел да се разпорежда с нея.
За Vesti.bg от Софийската районна прокуратура съобщиха:
Д-р Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с още три други лица - български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация те са задържали момчето против волята му с огнестрелно оръжие и са използвали наркотици.
Другият вторник, на 28 октомври, ще има мярка и в Софийския градски съд, където трябва да присъстват и четиримата обвинени.
1 Последния Софиянец
14:08 24.10.2025
2 Джарвис
14:09 24.10.2025
3 Жалки
14:11 24.10.2025
4 Демократични
14:16 24.10.2025
5 Бендида
,,Доктор, български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ държали момче против волята му с огнестрелно оръжие.....
Коментиран от #36
14:17 24.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол
14:20 24.10.2025
8 Бай той Толстой
14:26 24.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Чък Норис
Коментиран от #15, #37
14:27 24.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сила
14:29 24.10.2025
14 Дядо Митьоo
14:30 24.10.2025
15 Сила
До коментар #10 от "Чък Норис":Карамазов ....и доктор Коце нема как да не е в играта !!!
14:31 24.10.2025
16 Кмета
14:31 24.10.2025
17 А какво е нпо
Коментиран от #18, #39
14:32 24.10.2025
18 Сила
До коментар #17 от "А какво е нпо":Само не разбрах " френския легион " чий го дири там ...неква тактическа подготовка ли осигурява , разузнава ли , тийм билдинг ли провежда ....??!
14:39 24.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ами
14:45 24.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 емигрант
Коментиран от #24, #28
14:46 24.10.2025
24 нормално
До коментар #23 от "емигрант":целия бълвоч по медиите прави планктона такъв
14:48 24.10.2025
25 604
14:48 24.10.2025
26 Сиганин
Коментиран от #29
14:49 24.10.2025
27 Защо на такива
14:49 24.10.2025
28 604
До коментар #23 от "емигрант":Не къ къхъри на запад е по зле.
14:49 24.10.2025
29 604
До коментар #26 от "Сиганин":Имъ...ромът бугърин!
14:50 24.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иначе
14:54 24.10.2025
32 аве
14:56 24.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Цвете
15:02 24.10.2025
35 Силиций
Похарчил е парите за ризи ,които да къса срещу "бялата мафия" .
15:02 24.10.2025
36 Инспектор Стрезов
До коментар #5 от "Бендида":Интересното е как това ,,момче,, е попаднало там ? Преди да го задържат насила, май само е отишло доброволно на соарето. Обаче явно е било изненадано от тройката и е решило да възира,ноо...е било " "арестувано" ,така да се каже.Въобще, чудна картинка се очертава ежедневно в криминалните хроники.
15:13 24.10.2025
37 Де Да беше !......
До коментар #10 от "Чък Норис":Де Да беше !......
Само Един !
С Мед !
Да Го Намажеш !
Коментиран от #38
15:21 24.10.2025
38 България Е !
До коментар #37 от "Де Да беше !......":България Е !
Пеее --е едр ---р-- аска !
Републека !
15:22 24.10.2025
39 Пояснение
До коментар #17 от "А какво е нпо":Става дума за Националната пациентска организация.
15:31 24.10.2025
40 Защо
15:40 24.10.2025