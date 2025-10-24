Новини
Aрестуваха шефа на Националната пациентска организация

24 Октомври, 2025 14:06 3 075 40

  • национална пациентска организация-
  • д-р станимир хасърджиев

Оказа се, че сметката на НПО-то е празна, а той единствено е можел да се разпорежда с нея

Aрестуваха шефа на Националната пациентска организация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Директорът на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев е задържан за постоянно в ареста по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Това потвърдиха за NOVA от Софийската районна прокуратура.

Освен него, в ареста е и още един мъж, а други двама с под домашен арест. До задържането на Хасърджиев се стигнало, след като 20-годишно момче се оплакало, че е било държано насила в жилището на Хасърджиев.

Данните от разследването показали, че на младия мъж е даден и коктейл от наркотици. Междувременно, Националната пациентска организация, чийто директор е Хасърджиев, се събра на извънредно общо събрание. Оказа се, че сметката на НПО-то е празна, а той единствено е можел да се разпорежда с нея.

За Vesti.bg от Софийската районна прокуратура съобщиха:

Д-р Хасърджиев е задържан от полицейски служители в събота заедно с още три други лица - български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион. По неофициална информация те са задържали момчето против волята му с огнестрелно оръжие и са използвали наркотици.

Другият вторник, на 28 октомври, ще има мярка и в Софийския градски съд, където трябва да присъстват и четиримата обвинени.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 0 Отговор
    Тръмп спря парите за НПО.Няма откъде да попълни липсите.

    14:08 24.10.2025

  • 2 Джарвис

    50 1 Отговор
    Джендъри сър Забавляват се с момчето.

    14:09 24.10.2025

  • 3 Жалки

    55 0 Отговор
    Отрепки

    14:11 24.10.2025

  • 4 Демократични

    53 0 Отговор
    Ценности - пе-еее-растко сборище!

    14:16 24.10.2025

  • 5 Бендида

    63 0 Отговор
    Навсякъде по света има извратеняци, ама при нас са като в лош виц.
    ,,Доктор, български актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ държали момче против волята му с огнестрелно оръжие.....

    Коментиран от #36

    14:17 24.10.2025

  • 7 Трол

    37 0 Отговор
    В тази новина има намесени много силни мъжки чувства.

    14:20 24.10.2025

  • 8 Бай той Толстой

    35 1 Отговор
    Хомопарти,баце.Всичките са такива.Демократи,кво да правиш

    14:26 24.10.2025

  • 10 Чък Норис

    43 0 Отговор
    Защо не казват името на актьора?Какво толкова.Един п....АСТ повече.

    Коментиран от #15, #37

    14:27 24.10.2025

  • 13 Сила

    33 3 Отговор
    Нема такова падение като това на Територията ....секви извратеняци , комплексари , чалгаджии , провинциалисти , хомосексуалисти и некадърници са се добрали до върховете на обществения и политически живот .... Не е нормално ненормалното да е нормално !!!

    14:29 24.10.2025

  • 14 Дядо Митьоo

    17 0 Отговор
    Само не разбрах,Хасърджиев ли са го или тои е...еvал?

    14:30 24.10.2025

  • 15 Сила

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Чък Норис":

    Карамазов ....и доктор Коце нема как да не е в играта !!!

    14:31 24.10.2025

  • 16 Кмета

    19 0 Отговор
    Много ви е оскъдна информацията! Защо ли?Питам само,не че съм учуден и немога да мисля.

    14:31 24.10.2025

  • 17 А какво е нпо

    17 0 Отговор
    Дружинка Калинка малинка тези рушат доверието в НПО. А това НПО е западен патент за влияние. При демокрациятажнародът избирапарламет и по неговата воля се избира правителство което управлява. НПОги избира някой с пари и обикновенно сс срещу правителството тоест народната воля.Атакива които се издържат с пари от бюджета са кърлежи кръвопийци

    Коментиран от #18, #39

    14:32 24.10.2025

  • 18 Сила

    17 0 Отговор

    До коментар #17 от "А какво е нпо":

    Само не разбрах " френския легион " чий го дири там ...неква тактическа подготовка ли осигурява , разузнава ли , тийм билдинг ли провежда ....??!

    14:39 24.10.2025

  • 21 ами

    8 2 Отговор
    Който се доверява на доктори няма акъл за 2 стотинки.

    14:45 24.10.2025

  • 23 емигрант

    17 0 Отговор
    На тая територия остана само дoбитък и нeнopмалници.

    Коментиран от #24, #28

    14:46 24.10.2025

  • 24 нормално

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "емигрант":

    целия бълвоч по медиите прави планктона такъв

    14:48 24.10.2025

  • 25 604

    4 0 Отговор
    Парашутисти нъркумани...туй то!

    14:48 24.10.2025

  • 26 Сиганин

    3 4 Отговор
    Има ли по голем сиганин крадец от бу гарина

    Коментиран от #29

    14:49 24.10.2025

  • 27 Защо на такива

    9 0 Отговор
    пропаднали типове се дава възможност да разполагат с 60К на месец ?

    14:49 24.10.2025

  • 28 604

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "емигрант":

    Не къ къхъри на запад е по зле.

    14:49 24.10.2025

  • 29 604

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сиганин":

    Имъ...ромът бугърин!

    14:50 24.10.2025

  • 31 Иначе

    12 0 Отговор
    гелосан д-р. Гей !

    14:54 24.10.2025

  • 32 аве

    8 0 Отговор
    Типичният copocоиден пе да л с психопатски наклонности?

    14:56 24.10.2025

  • 34 Цвете

    11 0 Отговор
    ИЗВРАТЕНЯК.И ТОВА ЧУДО, ЧЕ Е ЗАЕМАЛ ТОЛКОВА ГОДИНИ ВИСОК ПОСТ И ХОРАТА СА МУ ГЛАСУВАЛИ ДОВЕРИЕ?????! ПАДЕНИЕТО Е ГОЛЯМО. ТИКАЙТЕ ГИ ТАМ, ЗА ДА ГИ ОБЛАДАЯТ ОПИТНИТЕ. 🦧

    15:02 24.10.2025

  • 35 Силиций

    8 0 Отговор
    Директорът на Националната пациентска организация е загрижен за българския национален пациент!
    Похарчил е парите за ризи ,които да къса срещу "бялата мафия" .

    15:02 24.10.2025

  • 36 Инспектор Стрезов

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    Интересното е как това ,,момче,, е попаднало там ? Преди да го задържат насила, май само е отишло доброволно на соарето. Обаче явно е било изненадано от тройката и е решило да възира,ноо...е било " "арестувано" ,така да се каже.Въобще, чудна картинка се очертава ежедневно в криминалните хроники.

    15:13 24.10.2025

  • 37 Де Да беше !......

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чък Норис":

    Де Да беше !......

    Само Един !

    С Мед !

    Да Го Намажеш !

    Коментиран от #38

    15:21 24.10.2025

  • 38 България Е !

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Де Да беше !......":

    България Е !
    Пеее --е едр ---р-- аска !

    Републека !

    15:22 24.10.2025

  • 39 Пояснение

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "А какво е нпо":

    Става дума за Националната пациентска организация.

    15:31 24.10.2025

  • 40 Защо

    0 0 Отговор
    не се пишат имената на другите трима. Най-вероятно, защото имат по-големи протекции от докторчето.

    15:40 24.10.2025