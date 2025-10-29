Новини
Oтнеха защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен дом

29 Октомври, 2025 18:50 877 4

  • защитени видове-
  • змии-
  • кралски питон

Срещу притежателя на животните са предприети административно-наказателни мерки

Oтнеха защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен дом - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София извършиха съвместна проверка с представители на община “Враждебна” след постъпили сигнали за отглеждане на змии в частен имот.

При извършената проверка на място са открити два екземпляра от вида кралски питон (Python regius) и един екземпляр от вида смок мишкар (Elaphe longissima).

Кралският питон е вид, включен в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), а смокът мишкар е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), като отглеждането му в домашни условия е забранено.
Установено е, че животните не са били регистрирани и не притежават необходимите документи за произход. На основание Закона за административните нарушения и наказания и във връзка със ЗБР, екземплярите са отнети и със заповед на директора на РИОСВ – София са настанени в спасителен център „Зоологическа градина – София“.

Срещу притежателя на животните са предприети административно-наказателни мерки.

РИОСВ – София напомня, че отглеждането на защитени видове без необходимите разрешителни е нарушение на закона и може да доведе до сериозни санкции.


България
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 к0к0рч0 🌈🍌

    4 1 Отговор
    а кой ти влиза по къщите да търси дзмии и глупости

    18:54 29.10.2025

  • 2 В Парламентарната

    5 0 Отговор
    и навсякъде пълзят необезпокоявани .

    19:05 29.10.2025

  • 3 Читател

    0 0 Отговор
    БЕЗУМИЕТО Е ПЪЛНО!

    19:28 29.10.2025

  • 4 обръщаш гръб

    0 0 Отговор
    и тази отровна и опасна гад веднага те хапе!!!Ужас!!!не си и помислям да се шегувам с това!

    19:45 29.10.2025