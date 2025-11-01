Откриха мъртъв мъжа, убил жена в центъра на София снощи

Открит е самопрострелял се мъж, който по всичко личи, че е извършителят на убийството на 45-годината жена, която беше убита в центъра на София снощи. Това съобщиха за "Фокус" от МВР.
Очевидци сигнализираха, че в момента ул. "Пиротска“ 78 е оградена с ленти, има екипи на полицията и Спешна помощ. Първоначално хората предполагаха, че става въпрос за второ убийство и това споделиха и пред медията ни, но от полицията разкриха истината.
Както бе оповестено по-рано днес, в петък вечер жена на 45 години бе убита в центъра на София. Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Погонат
16:47 01.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Истински съвестен гражданин
16:48 01.11.2025
4 Последния софиянец
До коментар #2 от "Мечтател":Я ни покажи как се прави.
16:52 01.11.2025
5 ООрана държава
Коментиран от #11, #12
16:52 01.11.2025
6 Оня с коня
Коментиран от #17
16:52 01.11.2025
7 град КОЗЛОДУЙ
16:53 01.11.2025
8 Оня с коня
16:53 01.11.2025
9 важно е че има банани
Коментиран от #21
16:55 01.11.2025
10 Браво, аплодирам
16:55 01.11.2025
11 Но отидоха
До коментар #5 от "ООрана държава":с осем буса на мястото , където застрелял жената , която пък майка ѝ открива ю
16:56 01.11.2025
12 Не си прав
До коментар #5 от "ООрана държава":Да оградиш с ленти не е майтап работа !
16:57 01.11.2025
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:00 01.11.2025
14 Юрист
17:01 01.11.2025
15 Алфа Bълкът
17:02 01.11.2025
16 Ивелин Михайлов
17:03 01.11.2025
17 Бойко Българоубиец
До коментар #6 от "Оня с коня":Лигавете ми го с плювки на мен ми харесва хехе 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!
17:04 01.11.2025
18 Исторически парк
17:05 01.11.2025
19 И как толкова бързо решиха
17:06 01.11.2025
20 А като има
17:07 01.11.2025
21 По добре
До коментар #9 от "важно е че има банани":банани,отколкото червени петолъчки !!!
17:08 01.11.2025
22 Ционистите от Израел
17:09 01.11.2025
23 12340
Голяма злоба.
17:11 01.11.2025