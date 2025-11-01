Новини
Очевидци сигнализираха, че в момента ул. "Пиротска“ 78 е оградена с ленти, има екипи на полицията и Спешна помощ. Първоначално хората предполагаха, че става въпрос за второ убийство и това споделиха и пред медията ни, но от полицията разкриха истината.

Откриха мъртъв мъжа, убил жена в центъра на София снощи - 1
Снимка: Агенция Фокус
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Открит е самопрострелял се мъж, който по всичко личи, че е извършителят на убийството на 45-годината жена, която беше убита в центъра на София снощи. Това съобщиха за "Фокус" от МВР.

Очевидци сигнализираха, че в момента ул. "Пиротска“ 78 е оградена с ленти, има екипи на полицията и Спешна помощ. Първоначално хората предполагаха, че става въпрос за второ убийство и това споделиха и пред медията ни, но от полицията разкриха истината.

Както бе оповестено по-рано днес, в петък вечер жена на 45 години бе убита в центъра на София. Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.


