Заловиха 16-годишен дилър, докато приготвял дози

16-годишен ученик от Горна Оряховица, осъждан за държане и разпространение на наркотици, е арестуван вчера в момент на приготвяне на дози марихуана за пласиране сред ученици в Горна Оряховица и Лясковец.
Непълнолетният дилър е задържан за 48 часа.
Полицията в Горна Оряховица стигнала до него след като заловила ученик с доза марихуана. Задържан е и 17-годишен негов съучастник.
„Едно 16-годишно момче от град Горна Оряховица, ученик, който на ден продава около 50 грама марихуана на ученици и деца, които са в училищата на община Горна Оряховица и община Лясковец. По време на операцията въпросното лице е задържано в момент на правене на дози- топчета, като в дома му бяха намерени 20 топчета с марихуана“, обяви ком. Димитър Машов, директор на ОДМВР- Велико Търново на брифинг пред журналисти.
„Но аз смятам че този случай е изключителен, с оглед, че това лице беше осъдено преди една година с влязла сила присъда за държане на наркотични вещества“, допълни Христо Христов, административен ръководител на Окръжната прокуратура.
17:44 11.11.2025
10 Силиций
Друг вариант : " 1975г-Ученик от 9 б клас е заловен докато приготвя дози наркотици за продажба"
Кое е сгрешено в заглавието?
18:11 11.11.2025
11 Силиций
До коментар #1 от "Комисар Корадо Катани":Тия с 6000 лв. заплата са го хванали(щото шефа му е скръндза явно), но ония с 12000лв. заплата ще го пуснат,защото от някое НПО ще телефонират където трябва.Ценностите са си ценности,не са като смешния морал от преди 40-50 год.-той водопади и имоти не прави,да не говорим че е с малко д.
18:16 11.11.2025
