Заловиха 16-годишен дилър, докато приготвял дози

11 Ноември, 2025 17:42 699 13

  • дилър-
  • дози

Непълнолетният дилър е задържан за 48 часа

Заловиха 16-годишен дилър, докато приготвял дози - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

16-годишен ученик от Горна Оряховица, осъждан за държане и разпространение на наркотици, е арестуван вчера в момент на приготвяне на дози марихуана за пласиране сред ученици в Горна Оряховица и Лясковец.

Непълнолетният дилър е задържан за 48 часа.

Полицията в Горна Оряховица стигнала до него след като заловила ученик с доза марихуана. Задържан е и 17-годишен негов съучастник.

„Едно 16-годишно момче от град Горна Оряховица, ученик, който на ден продава около 50 грама марихуана на ученици и деца, които са в училищата на община Горна Оряховица и община Лясковец. По време на операцията въпросното лице е задържано в момент на правене на дози- топчета, като в дома му бяха намерени 20 топчета с марихуана“, обяви ком. Димитър Машов, директор на ОДМВР- Велико Търново на брифинг пред журналисти.

„Но аз смятам че този случай е изключителен, с оглед, че това лице беше осъдено преди една година с влязла сила присъда за държане на наркотични вещества“, допълни Христо Христов, административен ръководител на Окръжната прокуратура.


  • 1 Комисар Корадо Катани

    6 0 Отговор
    За тия 6000лв заплата трябва да се постараят малко повече.

    Коментиран от #11

    17:44 11.11.2025

  • 2 Грую

    2 0 Отговор
    Спокойно, пак ще го пуснат. Ще има осъждан за държане и разпространение на наркотици и повече къту. Тук е така. След новината се надяваш детето ти да не е му е било клиент. Ана знае ли човек кой кой е.

    17:46 11.11.2025

  • 3 честен ционист

    3 1 Отговор
    16 годишните го карат безделнишката, а можеше в момента да карат военна подготовка, да водят БМП, Страйкър, или пък да станат оператор на дрон, малките имат по-добри рефлекси.

    17:47 11.11.2025

  • 4 Някой

    1 2 Отговор
    Това което се опрощава на такива че са под 18 години, да се присъжда процент от това на родителите им и да лежат също в затвора. Примерно ако за нещо присъда е 10 години, но е малък и става 4 години, то от оставащите 6 години процент и по 1-2 години за родителите.

    17:50 11.11.2025

  • 5 Каква

    3 0 Отговор
    новина за такъв "удар" , бе !

    17:57 11.11.2025

  • 6 До училището

    0 1 Отговор
    Така е също в големите градове даже и учителки продават дрога а тях някой следили ги наблюдение има ли..

    17:58 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Даката

    0 1 Отговор
    Хората не се променят от самосебе си... Кучето скача според тоягата... след като не са го променили размахването на пръст, не е ли време да влезе в затвора?

    18:06 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Силиций

    0 0 Отговор
    Трети път,щото е очевидна цензурата за неудобни въпроси!
    Друг вариант : " 1975г-Ученик от 9 б клас е заловен докато приготвя дози наркотици за продажба"
    Кое е сгрешено в заглавието?

    18:11 11.11.2025

  • 11 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Комисар Корадо Катани":

    Тия с 6000 лв. заплата са го хванали(щото шефа му е скръндза явно), но ония с 12000лв. заплата ще го пуснат,защото от някое НПО ще телефонират където трябва.Ценностите са си ценности,не са като смешния морал от преди 40-50 год.-той водопади и имоти не прави,да не говорим че е с малко д.

    18:16 11.11.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Много рано е започнал малкият боккклYк...

    18:16 11.11.2025

  • 13 Кафе

    0 0 Отговор
    Преслава Пламенова Вукова трови децата в Дружба 1от десет години но пред полицията е чиста като сълза и дори не се води на отчет да благодарим на хората от 8мо РПУ

    18:57 11.11.2025