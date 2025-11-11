Заловиха 16-годишен дилър, докато приготвял дози

16-годишен ученик от Горна Оряховица, осъждан за държане и разпространение на наркотици, е арестуван вчера в момент на приготвяне на дози марихуана за пласиране сред ученици в Горна Оряховица и Лясковец.

Непълнолетният дилър е задържан за 48 часа.

Полицията в Горна Оряховица стигнала до него след като заловила ученик с доза марихуана. Задържан е и 17-годишен негов съучастник.

„Едно 16-годишно момче от град Горна Оряховица, ученик, който на ден продава около 50 грама марихуана на ученици и деца, които са в училищата на община Горна Оряховица и община Лясковец. По време на операцията въпросното лице е задържано в момент на правене на дози- топчета, като в дома му бяха намерени 20 топчета с марихуана“, обяви ком. Димитър Машов, директор на ОДМВР- Велико Търново на брифинг пред журналисти.

„Но аз смятам че този случай е изключителен, с оглед, че това лице беше осъдено преди една година с влязла сила присъда за държане на наркотични вещества“, допълни Христо Христов, административен ръководител на Окръжната прокуратура.