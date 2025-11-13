Откриха над 760 старинни монети в дома на мъж от Поморие

Служители на Криминалната полиция в Бургас откриха 761 старинни монети в дома на 77-годишен мъж от Поморие. До акцията се стигнало след получен сигнал, а на адреса са открити незаконно притежавани антични монети с различна форма и размери от античния и средновековния период.
Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
„Предстои назначаването на комплексна археологическа експертиза, която ще даде отговор на въпросите от кои епохи са монетите. Мъжът е проявявал интерес към историята от 50 години и е търсел и закупувал такива находки. Пазарната стойност е различна от историческата. Имаме още два подобни случая в района за последните дни”, обясни в ефира на „Здравей, България” Димитър Михов от „Криминална полиция” към ОД на МВР – Бургас.
