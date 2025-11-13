Новини
Откриха над 760 старинни монети в дома на мъж от Поморие

13 Ноември, 2025 08:04 1 023 11

Смята се, че изучаването им би променило историята на региона

Служители на Криминалната полиция в Бургас откриха 761 старинни монети в дома на 77-годишен мъж от Поморие. До акцията се стигнало след получен сигнал, а на адреса са открити незаконно притежавани антични монети с различна форма и размери от античния и средновековния период.

Те са толкова много, че ако бъдат изучени биха могли да променят историята на региона, смятат експерти. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

„Предстои назначаването на комплексна археологическа експертиза, която ще даде отговор на въпросите от кои епохи са монетите. Мъжът е проявявал интерес към историята от 50 години и е търсел и закупувал такива находки. Пазарната стойност е различна от историческата. Имаме още два подобни случая в района за последните дни”, обясни в ефира на „Здравей, България” Димитър Михов от „Криминална полиция” към ОД на МВР – Бургас.


  • 1 Еиии

    4 5 Отговор
    Крадливо племе.

    Коментиран от #3

    08:07 13.11.2025

  • 2 бою циганина

    16 1 Отговор
    обичам да конфискувам такива джунджурии

    08:07 13.11.2025

  • 3 И от

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еиии":

    кого ги е откраднал, еничарин?

    08:09 13.11.2025

  • 4 крадливата мафия в софия

    20 0 Отговор
    засмуква всичко

    Коментиран от #9

    08:10 13.11.2025

  • 5 Дон Дони

    22 0 Отговор
    Човека половин век ги е събирал, изкупувал сега му ги конфискувайте! В друга държава сигурно биха му предложили определена сума

    08:11 13.11.2025

  • 6 Как

    10 0 Отговор
    пък ги "откриха" ?

    08:20 13.11.2025

  • 7 Ако

    12 0 Отговор
    някой разтараши техните къщи , какви ли чудеса ще откриете ?

    08:22 13.11.2025

  • 8 Гошо

    10 0 Отговор
    "Човекът се е интересувал и е закупувал монетите от 50 години..." След като ги е закупувал,защо криминална полиция се занимава с това ? Почнаха да изземват незаконно това, което човек си е купил вече ли ? Разбирам да докажат ,че е иманяр ,това е друго. Къде ли ще потънат тия монети след година се чудя...

    08:22 13.11.2025

  • 9 Гошо

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "крадливата мафия в софия":

    Само в София е да, наивник.

    08:23 13.11.2025

  • 10 Яко

    2 2 Отговор
    Е копал на обекта-археологичен като тоя крадеца на нафта с БМВ Р 0464 КВ

    08:29 13.11.2025

  • 11 мащеха е нашата държава за нас!

    3 0 Отговор
    отиде колекцията на човечеца !!! не ви ли е срам бе малоумници какво престъпление е извършил човека с това че е събирал монети? на тази възраст ще му докарате инфаркт от вашата кражба!!!

    08:40 13.11.2025