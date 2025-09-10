Новини
71-годишна германка бе арестувана заради наркотици в Поморие

10 Септември, 2025 05:14, обновена 10 Септември, 2025 04:18 415 1

Дрогата е открита в дома й

71-годишна германка бе арестувана заради наркотици в Поморие - 1
Снимка: radiomilena.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германска гражданка на 71 години е задържана за срок до 24 часа заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие, предаде БТА, позовавайки се на информация от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Проверката в частния дом, обитаван от жената и 66-годишния ѝ съпруг, продължително пребиваващи в България, е извършена вчера около 13:50 ч. Намерени и иззети са девет конопени растения, канабис около 150 грама и десет бучки хашиш.

По случая е образувано бързо производство.


Поморие / България
  • 1 Ехааа

    2 0 Отговор
    Счупиха гръбнака на наркоразпространението по морето. Заслужиха си заплатата за година напред.

    04:21 10.09.2025