Откриха тялото на мъж в с. Щръклево, нахапано от животни

17 Ноември, 2025 19:11 649 3

То е транспортирано в отделението по съдебна медицина в Университетска болница „Канев“ в Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта

Тяло на мъж е открито в русенското село Щръклево, съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Тя добави, че сигналът е подаден тази сутрин чрез Единния европейски номер 112.

На място е изпратен екип на Районното управление в Две могили. Установено е, че трупът е на местен жител на 69 години. Мястото е посетено също от дежурна оперативна група на полицията и съдебен лекар. Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни. То е транспортирано в отделението по съдебна медицина в Университетска болница „Канев“ в Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта, съобщи още Малчева.

Тя добави, че е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата около случая.


  • 1 Българин..

    7 2 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!

    19:26 17.11.2025

  • 2 Винкело

    4 0 Отговор
    Друго да питам: защо слагат картинки, които нямат нищо общо със случаите? Какво постигат - да кълваг гарджетата на шаретко?

    19:33 17.11.2025

  • 3 665

    0 0 Отговор
    Пантерата ?!!!!

    19:43 17.11.2025