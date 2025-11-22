Коли на между 5 и 10 години са най-крадените в София. Това показва статистиката на Столичната дирекция на вътрешните работи, предоставена след запитване на bTV.

Автомобилите, произведени между 2015 и 2021 г., са най-честата цел на автокрадците.

За първите девет месеца на годината в столицата са откраднати 187 коли, което е с около 50% по-малко спрямо кражбите за същия период миналата година.

Само за последния месец обаче в София са задържани петима крадци на автомобили.

При последната акция с участието на отряд "Кобра" в ареста за пореден път попадат двама криминално проявени.

Единият е с досие за кражба на коли и в чужбина. По информация на bTV другият е разследван и за искане на откуп за вече задигнатите автомобили.