Коли на между 5 и 10 години са най-крадените в София

22 Ноември, 2025 18:29 1 321 11

  • автомобили-
  • кражба-
  • полиция-
  • автоджамбази

Автомобилите, произведени между 2015 и 2021 г., са най-честата цел на автокрадците

Коли на между 5 и 10 години са най-крадените в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коли на между 5 и 10 години са най-крадените в София. Това показва статистиката на Столичната дирекция на вътрешните работи, предоставена след запитване на bTV.

Автомобилите, произведени между 2015 и 2021 г., са най-честата цел на автокрадците.

За първите девет месеца на годината в столицата са откраднати 187 коли, което е с около 50% по-малко спрямо кражбите за същия период миналата година.

Само за последния месец обаче в София са задържани петима крадци на автомобили.

При последната акция с участието на отряд "Кобра" в ареста за пореден път попадат двама криминално проявени.

Единият е с досие за кражба на коли и в чужбина. По информация на bTV другият е разследван и за искане на откуп за вече задигнатите автомобили.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 учен

    14 0 Отговор
    Краденедето е генно заложено в българина , а на управляващите е извънземно !!

    Коментиран от #6, #11

    18:33 22.11.2025

  • 2 МИРО

    22 0 Отговор
    ЗЕМЯ КАТО ЕДНА ЧОВЕШКА ДЛАН,
    РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН !!!

    18:36 22.11.2025

  • 3 Боко

    3 0 Отговор
    какво мисли по въпроса ?

    18:52 22.11.2025

  • 4 Мда а тия с

    8 1 Отговор
    Големите заплати къде са или и те са в играта…

    18:53 22.11.2025

  • 5 Това са

    3 0 Отговор
    Коли отишли в автоморгите

    18:56 22.11.2025

  • 6 Крадене то

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "учен":

    Ни го заложиха ДС след 10 ноември.преди това от както съществува България вратите по селата не се заключваха.

    Коментиран от #9

    19:27 22.11.2025

  • 7 ами

    0 0 Отговор
    защо тогава ще ни забраняват коли на по 15 20 години като не са интересни за крадците. Стига с това оправдание за климата. Те и паразитите замърсяват природата с нещастното си съществуване но никой не е тръгнал да ги ликвидира.

    19:37 22.11.2025

  • 8 Камион

    2 0 Отговор
    Колко от “задържаните” джамбази, след процес, лежат ефективно?

    20:06 22.11.2025

  • 9 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Крадене то":

    НАЧАЛНИК.
    АМИ ТО ОТ БЕДЕН СЕЛЯНИН
    САМО ЦЪРВУЛИТЕ МОЖЕШ ДА КРАДНЕШ...
    ВЖ.ЗА ГРАЖДАНИТЕ НЕ Е ТАКА....
    ЗАТОВА СИ СВАЛЯХА ЧИСТАЧКИТЕ НА КОЛИТЕ
    И В ДАП НА КАМИОНИТЕ
    ИМАШЕ КАТИНАРИ НА КАПАЧКИТЕ
    НА РЕЗЕРВОАРИТЕ....
    И В КАЗАРМАТА НЕЩО КАТО СЕ ОТКРАДНЕ
    МУ КАЗВАХА....ЧЕ ПРОСТО СИ Е
    СМЕНИЛО СОБСТВЕНИКА......и т.н. ....

    20:49 22.11.2025

  • 10 оня с големия

    2 0 Отговор
    Най големия крадец на коли тиквата колко се издигна,вие търсите кокошкари

    20:57 22.11.2025

  • 11 9988

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "учен":

    То щото ще кажеш,че само в България се крадат коли...Положението тук даже е доста "прилично" ако може така да се нарече в сравнение с другите държави

    22:40 22.11.2025