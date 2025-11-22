Коли на между 5 и 10 години са най-крадените в София. Това показва статистиката на Столичната дирекция на вътрешните работи, предоставена след запитване на bTV.
Автомобилите, произведени между 2015 и 2021 г., са най-честата цел на автокрадците.
За първите девет месеца на годината в столицата са откраднати 187 коли, което е с около 50% по-малко спрямо кражбите за същия период миналата година.
Само за последния месец обаче в София са задържани петима крадци на автомобили.
При последната акция с участието на отряд "Кобра" в ареста за пореден път попадат двама криминално проявени.
Единият е с досие за кражба на коли и в чужбина. По информация на bTV другият е разследван и за искане на откуп за вече задигнатите автомобили.
1 учен
Коментиран от #6, #11
18:33 22.11.2025
2 МИРО
РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН !!!
18:36 22.11.2025
3 Боко
18:52 22.11.2025
4 Мда а тия с
18:53 22.11.2025
5 Това са
18:56 22.11.2025
6 Крадене то
До коментар #1 от "учен":Ни го заложиха ДС след 10 ноември.преди това от както съществува България вратите по селата не се заключваха.
Коментиран от #9
19:27 22.11.2025
7 ами
19:37 22.11.2025
8 Камион
20:06 22.11.2025
9 ВЕЛИНСКИ
До коментар #6 от "Крадене то":НАЧАЛНИК.
АМИ ТО ОТ БЕДЕН СЕЛЯНИН
САМО ЦЪРВУЛИТЕ МОЖЕШ ДА КРАДНЕШ...
ВЖ.ЗА ГРАЖДАНИТЕ НЕ Е ТАКА....
ЗАТОВА СИ СВАЛЯХА ЧИСТАЧКИТЕ НА КОЛИТЕ
И В ДАП НА КАМИОНИТЕ
ИМАШЕ КАТИНАРИ НА КАПАЧКИТЕ
НА РЕЗЕРВОАРИТЕ....
И В КАЗАРМАТА НЕЩО КАТО СЕ ОТКРАДНЕ
МУ КАЗВАХА....ЧЕ ПРОСТО СИ Е
СМЕНИЛО СОБСТВЕНИКА......и т.н. ....
20:49 22.11.2025
10 оня с големия
20:57 22.11.2025
11 9988
До коментар #1 от "учен":То щото ще кажеш,че само в България се крадат коли...Положението тук даже е доста "прилично" ако може така да се нарече в сравнение с другите държави
22:40 22.11.2025