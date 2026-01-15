Арестуваха сина на Атанас Бобоков с наркотици в Пампорово

Полицията в Пампорово задържа Божидар Бобоков, син на известния бизнесмен Атанас Бобоков, след като в автомобила му бе открито значително количество наркотични вещества. Арестът е извършен днес следобед от екип на "Пътна полиция" в зимния курорт, съобщи БНТ.
Инцидентът се отличава с необичайни обстоятелства. Джипът на Бобоков "Киа Спортидж" е бил спрян за проверка заради нарушение на правилата за движение, но зад волана не е бил собственикът. Колата е управлявана от 19-годишен младеж, гражданин на страна от Близкия изток.
При последвалата проверка органите на реда са открили в автомобила голям пакет със суха тревна маса. По първоначални данни става въпрос за поне 100 грама марихуана – количество, което надхвърля обичайните граници за "еднократна лична употреба" и може да доведе до сериозни правни последствия.
Самият Божидар Бобоков, който е пътувал на пасажерската седалка, е бил във видимо неадекватно състояние според полицейския екип. Той не е успял да даде смислено обяснение за произхода на наркотиците.
Това е вторият сблъсък със закона за Божидар Бобоков в рамките на последните 60 дни. На 1 декември той бе задържан в София по обвинение за участие в безредици по време на протестите срещу ръководството на БФС и политическата обстановка.
Тогава прокуратурата му наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка", а баща му Атанас Бобоков определи ареста като "произвол". Текущото задържане в Пампорово обаче, свързано с притежание на наркотици, поставя казуса в изцяло нова, криминална плоскост, далеч от гражданската активност.
Разследването на полицията в Смолян продължава, като тепърва ще се изяснява чия собственост е пакетът с марихуана – на чуждестранния шофьор или на сина на бизнесмена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 има нещо странно
Коментиран от #7, #11
19:15 15.01.2026
3 Селтак калтак
Кюпа ма бугатити, закона е казал , над толкова зарвор, мъ тук можело
Ей такова бубоково да ми удари колата дрогиран ,ако ме скъсам израстъка и му го подам в наркоманската устичка
19:15 15.01.2026
4 Да,да
19:16 15.01.2026
5 ДВЕТЕ ПРАСЕТЯ
19:17 15.01.2026
6 Троен произвол
19:17 15.01.2026
7 НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО
До коментар #2 от "има нещо странно":ПИТАЙТЕ ЗА МАЙМУНСКИТЕ НОМЕРА ДРУГАРЯ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ С АПАРТАМЕНТИТЕ ДА РАЗКАЖЕ СХЕМАТА НА МУТРЮ.
19:19 15.01.2026
8 Сила
19:19 15.01.2026
9 татино
19:20 15.01.2026
10 Перо
19:21 15.01.2026
11 Яшар
До коментар #2 от "има нещо странно":Никак не е страно..по някой път, често децата теглят на рода на майката ..а тя както знаем елитна ...а от селско работническо семейство
19:24 15.01.2026
12 мирно ще седите и ще лаете даже
на какви се правите че да задържате наркомани?
я вижте оня зеления как обикаля света и се друса на спокойствие
19:25 15.01.2026