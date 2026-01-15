Новини
Арестуваха сина на Атанас Бобоков с наркотици в Пампорово

15 Януари, 2026 19:10 827 12

Това е вторият сблъсък със закона за Божидар Бобоков в рамките на последните 60 дни

Арестуваха сина на Атанас Бобоков с наркотици в Пампорово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Пампорово задържа Божидар Бобоков, син на известния бизнесмен Атанас Бобоков, след като в автомобила му бе открито значително количество наркотични вещества. Арестът е извършен днес следобед от екип на "Пътна полиция" в зимния курорт, съобщи БНТ.

Инцидентът се отличава с необичайни обстоятелства. Джипът на Бобоков "Киа Спортидж" е бил спрян за проверка заради нарушение на правилата за движение, но зад волана не е бил собственикът. Колата е управлявана от 19-годишен младеж, гражданин на страна от Близкия изток.

При последвалата проверка органите на реда са открили в автомобила голям пакет със суха тревна маса. По първоначални данни става въпрос за поне 100 грама марихуана – количество, което надхвърля обичайните граници за "еднократна лична употреба" и може да доведе до сериозни правни последствия.

Самият Божидар Бобоков, който е пътувал на пасажерската седалка, е бил във видимо неадекватно състояние според полицейския екип. Той не е успял да даде смислено обяснение за произхода на наркотиците.

Това е вторият сблъсък със закона за Божидар Бобоков в рамките на последните 60 дни. На 1 декември той бе задържан в София по обвинение за участие в безредици по време на протестите срещу ръководството на БФС и политическата обстановка.

Тогава прокуратурата му наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка", а баща му Атанас Бобоков определи ареста като "произвол". Текущото задържане в Пампорово обаче, свързано с притежание на наркотици, поставя казуса в изцяло нова, криминална плоскост, далеч от гражданската активност.

Разследването на полицията в Смолян продължава, като тепърва ще се изяснява чия собственост е пакетът с марихуана – на чуждестранния шофьор или на сина на бизнесмена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 има нещо странно

    6 5 Отговор
    не е обичайно син на милиардер да кара кия това е било някаква схема тази кия е на чуждия гражданин за това и божко не е карал …

    Коментиран от #7, #11

    19:15 15.01.2026

  • 3 Селтак калтак

    2 0 Отговор
    Количеството можело да доведе до санкции
    Кюпа ма бугатити, закона е казал , над толкова зарвор, мъ тук можело
    Ей такова бубоково да ми удари колата дрогиран ,ако ме скъсам израстъка и му го подам в наркоманската устичка

    19:15 15.01.2026

  • 4 Да,да

    2 1 Отговор
    Напушляк Бобоков

    19:16 15.01.2026

  • 5 ДВЕТЕ ПРАСЕТЯ

    3 2 Отговор
    РАБОТЯТ ЛИ РАБОТЯТ С ТЕХНИТЕ КАЛНИ НОМЕРА СПОДЕЛЯГО ЕДИН ЧИЧКО МИЛИЦИОНЕР ВИЙ КАК МИСЛИТЕ.

    19:17 15.01.2026

  • 6 Троен произвол

    3 1 Отговор
    Подхвърлили са на това добро момче джипка, някакъв арабин и пакет трева! Даже Евгени Минчев е разтревожен!

    19:17 15.01.2026

  • 7 НЯМА НИЩО СЛУЧАЙНО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "има нещо странно":

    ПИТАЙТЕ ЗА МАЙМУНСКИТЕ НОМЕРА ДРУГАРЯ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ С АПАРТАМЕНТИТЕ ДА РАЗКАЖЕ СХЕМАТА НА МУТРЮ.

    19:19 15.01.2026

  • 8 Сила

    5 0 Отговор
    С тоя младеж от Близкия изток колко са си близки ...??!

    19:19 15.01.2026

  • 9 татино

    6 0 Отговор
    леке, третото поколение за нищо не става, но пък и гените си оказват влияние

    19:20 15.01.2026

  • 10 Перо

    6 1 Отговор
    Тия селтици и криминални уроди, няма ли кой да ги окошари? Цялата фамилия са престъпници!

    19:21 15.01.2026

  • 11 Яшар

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "има нещо странно":

    Никак не е страно..по някой път, често децата теглят на рода на майката ..а тя както знаем елитна ...а от селско работническо семейство

    19:24 15.01.2026

  • 12 мирно ще седите и ще лаете даже

    0 3 Отговор
    ще получите обаждане и ще го пуснете бе

    на какви се правите че да задържате наркомани?

    я вижте оня зеления как обикаля света и се друса на спокойствие

    19:25 15.01.2026