Трима ученици от Монтана спасиха възрастен мъж от крадец

История за добрия пример идва от Монтана. Трима десетокласници – Ерик Атанасов, Никола Димитров и Ивайло Петров – не се поколебаха да помогнат на възрастен човек в беда и съдействаха за залавянето на крадец.

Момчетата отивали на училище, когато чули 80-годишния Николай Георгиев да вика за помощ, разказа "Нова телевизия". Малко преди това мъжът бил ограбен – непознат успял незабелязано да извади портфейла му и да побегне. Учениците видели бягащия младеж и веднага тръгнали след него. Въпреки че не успели да го настигнат и го загубили от поглед, те подали сигнал и помогнали на полицията с информация за случилото се. Благодарение на тяхната наблюдателност и бърза реакция извършителите били установени и задържани.

По-късно станало ясно, че в откраднатия портфейл са били всички пари на възрастния мъж – току-що изтеглената му пенсия. Сумата му е върната изцяло. „Върнаха ми всичко до стотинка“, сподели Николай Георгиев, който е дълбоко трогнат от постъпката на момчетата.

За проявената смелост и гражданска доблест тримата ученици получиха грамоти от полицията в Монтана. Те бяха наградени и от ръководството на Второ средно училище, където учат. От ОД на МВР подчертаха, че тяхната постъпка е пример за връстниците им и повод за гордост за семействата им.

Самите момчета приемат случилото се като нещо напълно нормално. Според тях всеки би трябвало да реагира по този начин, когато види човек в беда. „Не бих се нарекъл герой, но има чувство на гордост, че поне опитахме“, казва Ивайло Петров.