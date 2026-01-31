Новини
Трима ученици от Монтана спасиха възрастен мъж от крадец

31 Януари, 2026 09:06 987 5

  • патрулка-
  • монтана-
  • кражба-
  • пенсия-
  • пенсионер

Момчетата отивали на училище, когато чули 80-годишния Николай Георгиев да вика за помощ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

История за добрия пример идва от Монтана. Трима десетокласници – Ерик Атанасов, Никола Димитров и Ивайло Петров – не се поколебаха да помогнат на възрастен човек в беда и съдействаха за залавянето на крадец.

Момчетата отивали на училище, когато чули 80-годишния Николай Георгиев да вика за помощ, разказа "Нова телевизия". Малко преди това мъжът бил ограбен – непознат успял незабелязано да извади портфейла му и да побегне. Учениците видели бягащия младеж и веднага тръгнали след него. Въпреки че не успели да го настигнат и го загубили от поглед, те подали сигнал и помогнали на полицията с информация за случилото се. Благодарение на тяхната наблюдателност и бърза реакция извършителите били установени и задържани.

По-късно станало ясно, че в откраднатия портфейл са били всички пари на възрастния мъж – току-що изтеглената му пенсия. Сумата му е върната изцяло. „Върнаха ми всичко до стотинка“, сподели Николай Георгиев, който е дълбоко трогнат от постъпката на момчетата.

За проявената смелост и гражданска доблест тримата ученици получиха грамоти от полицията в Монтана. Те бяха наградени и от ръководството на Второ средно училище, където учат. От ОД на МВР подчертаха, че тяхната постъпка е пример за връстниците им и повод за гордост за семействата им.

Самите момчета приемат случилото се като нещо напълно нормално. Според тях всеки би трябвало да реагира по този начин, когато види човек в беда. „Не бих се нарекъл герой, но има чувство на гордост, че поне опитахме“, казва Ивайло Петров.


  • 1 Факти

    22 1 Отговор
    Браво на младежите!

    09:11 31.01.2026

  • 2 Слаба ракия

    25 0 Отговор
    Имам подобен случай. Хванахме го и докато дойде полицията, крадеца беше за болница, нито грамоти ни дадоха, нито ни ококошариха, и съобразителните полицаи и и имената ни не взеха, за да не ни намерят ако оня поиска да ни съди.

    09:13 31.01.2026

  • 3 Старецът е

    3 2 Отговор
    искал да каже че са му върнали всичко до евроцент.

    09:28 31.01.2026

  • 4 Питам аз

    11 0 Отговор
    защо имената на пострадалия възрастни мъж, и имената на момчетата са изнесени, а имената на мръсника-престъпник не са известни?

    09:29 31.01.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява момчетата!

    09:30 31.01.2026