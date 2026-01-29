Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна епилация

Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна епилация

29 Януари, 2026 07:19 1 328 7

  • патрулка-
  • полиция-
  • записи-
  • студио-
  • лазерна епилация-
  • снимки-
  • голи снимки-
  • жени

Районната прокуратура проверява как кадрите са се появили в таен канал на мобилно приложение

Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна епилация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването по случая с изтеклите записи на разсъблечени клиенти в студио за лазерна епилация в Бургас. Районната прокуратура проверява как кадрите са се появили в таен канал на мобилно приложение.

До разследването се стигна, след сигнал от млада жена, която е видяла видео със собствено си голо тяло, докато ѝ правят процедура в козметичното студио, припомни БНТ.

От управата на разкрасителния център отичат да са разпространявали видеозаписите и предполагат, че това е дело на хакерска атака. Според Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.

По случая е започнала проверка и от ГДБОП.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гадове

    15 1 Отговор
    Дайте линк и ние да ги видим бе!

    07:23 29.01.2026

  • 2 Май и тия?!

    14 0 Отговор
    Като оня-директора на училището...-
    Нищо...,ама нищичко не знаели,че имало монтирани камери...?!
    Аре,ся...,не на нас тия...!

    07:27 29.01.2026

  • 3 Май е

    13 1 Отговор
    имало пърлени котета.

    07:30 29.01.2026

  • 4 бай Онзи

    10 0 Отговор
    Интересно е "потърпевшата" чий го е дирила в този таен канал.

    Коментиран от #7

    08:06 29.01.2026

  • 5 Антон

    3 0 Отговор
    Онази група в ТГ за момента е спряна. Там се качват клипове с бивши и настоящи гаджета. Интересно е че в повечето случаи и двете страни знаят че ги снимат. По-рядко са клиповете, в които едната страна не знае че бива заснемама, както в случая от статията.
    А за да те приемат в групата, трябва да пратиш аматьорско видео с жена ти, гаджето, любовницата или като цяло аматьорско българско видео, което не е качвано в групата. Честно казано по-добре че групата е спряна и дано службите я затрият окончателно.

    08:08 29.01.2026

  • 6 Механик

    3 0 Отговор
    Абе, изтекли, изтекли, нормално. То що лични данни изтекоха, чак не е за приказка.
    Ама се пита в задачката, защо това студио е правило тия записи??? Каква нужда ги е принудила???

    08:12 29.01.2026

  • 7 Антон

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Онзи":

    Официалното инфо е че нейни познати са я разпознали.
    В такива студия работят жени, които извършват процедурите. Тоест или козметичката заснема тайно или шефовете са сложили скритите камери. Това с хакерите е пълна глупост. Ако са хакери, щеше да са хакнали камерата на входа или приемната. Това с хакерите не обяснява защо има камера в стаята за процедурите, която заснема интичните части на жената.

    08:14 29.01.2026