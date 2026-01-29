Продължава разследването за изтеклите записи от студио за лазерна епилация

Продължава разследването по случая с изтеклите записи на разсъблечени клиенти в студио за лазерна епилация в Бургас. Районната прокуратура проверява как кадрите са се появили в таен канал на мобилно приложение.
До разследването се стигна, след сигнал от млада жена, която е видяла видео със собствено си голо тяло, докато ѝ правят процедура в козметичното студио, припомни БНТ.
От управата на разкрасителния център отичат да са разпространявали видеозаписите и предполагат, че това е дело на хакерска атака. Според Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.
По случая е започнала проверка и от ГДБОП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гадове
07:23 29.01.2026
2 Май и тия?!
Нищо...,ама нищичко не знаели,че имало монтирани камери...?!
Аре,ся...,не на нас тия...!
07:27 29.01.2026
3 Май е
07:30 29.01.2026
4 бай Онзи
Коментиран от #7
08:06 29.01.2026
5 Антон
А за да те приемат в групата, трябва да пратиш аматьорско видео с жена ти, гаджето, любовницата или като цяло аматьорско българско видео, което не е качвано в групата. Честно казано по-добре че групата е спряна и дано службите я затрият окончателно.
08:08 29.01.2026
6 Механик
Ама се пита в задачката, защо това студио е правило тия записи??? Каква нужда ги е принудила???
08:12 29.01.2026
7 Антон
До коментар #4 от "бай Онзи":Официалното инфо е че нейни познати са я разпознали.
В такива студия работят жени, които извършват процедурите. Тоест или козметичката заснема тайно или шефовете са сложили скритите камери. Това с хакерите е пълна глупост. Ако са хакери, щеше да са хакнали камерата на входа или приемната. Това с хакерите не обяснява защо има камера в стаята за процедурите, която заснема интичните части на жената.
08:14 29.01.2026