Двама въоръжени обраха магазин в Пловдив

Маскирани обраха с пистолет магазин в Пловдив. Грабежът станал тази сутрин около 4 часа на бул. „Пещерско шосе”, съобщи "24 часа".
Двама мъже с маски влезли в търговския обект, извадили пистолет и успели да задигнат 1100 евро от оборота, след което избягали. На място била извикана полиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
17:36 01.02.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:36 01.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:37 01.02.2026
4 Последния Софиянец
17:46 01.02.2026
5 Клуба на богатите
17:47 01.02.2026
6 Хихи
17:49 01.02.2026
7 Ако ги фанат
17:53 01.02.2026
8 Пишман
18:07 01.02.2026