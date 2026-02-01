Новини
Двама въоръжени обраха магазин в Пловдив

1 Февруари, 2026 17:35 646 8

Нападателите били маскирани

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маскирани обраха с пистолет магазин в Пловдив. Грабежът станал тази сутрин около 4 часа на бул. „Пещерско шосе”, съобщи "24 часа".

Двама мъже с маски влезли в търговския обект, извадили пистолет и успели да задигнат 1100 евро от оборота, след което избягали. На място била извикана полиция.


Пловдив / България
  • 1 Ами да, те така

    2 1 Отговор
    правят въоръжените мъже...

    17:36 01.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Народът огладнЕ ❗

    17:36 01.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Вече сме в €-зоната, обирите вече са в €❗

    17:37 01.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК но ние продължаваме учредяването на Булекзит.

    17:46 01.02.2026

  • 5 Клуба на богатите

    3 0 Отговор
    Държавата заприличва на гето Бронкс

    17:47 01.02.2026

  • 6 Хихи

    3 0 Отговор
    Купонът по случай "клуба на богатите" тепърва почва!

    17:49 01.02.2026

  • 7 Ако ги фанат

    4 0 Отговор
    За тея пари за семки ше лежат се едно са гепили пари за самолет...прости хора

    17:53 01.02.2026

  • 8 Пишман

    0 0 Отговор
    крадци .

    18:07 01.02.2026