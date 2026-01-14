Новини
Задържаха мъж за разпространение на порно с непълнолетни

Задържаха мъж за разпространение на порно с непълнолетни

14 Януари, 2026 16:45 467 5

Файловете са разпространявани в рамките на около година чрез онлайн приложение

Снимка: Shutterstock
Арестуваха мъж в Русе за притежание и многократно разпространение на порнографски материали, съобщиха от пресцентъра на МВР. За създаването им са използвани непълнолетни лица, предаде БТА.

При разследването са събрани данни и доказателства, че файловете са разпространявани в рамките на около година чрез популярно сред тийнейджърите онлайн приложение. Материалите са изпращани от личния акаунт на мъжа до ограничен брой потребители.

По време на полицейската операция, състояла се преди два дни в Русе, са конфискувани електронни устройства, в които са установени стотици материали с детска сексуална експлоатация. Мъжът е привлечен като обвиняем по образуваното досъдебно производство под надзора на Русенската районна прокуратура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даа...

    6 0 Отговор
    Това е сигурно шефа на полицията и оня мафиот, с който ядоха пердах от осмокласници.

    16:47 14.01.2026

  • 2 порно с непълнолетни

    5 0 Отговор
    Само се чудя как се разбира че е с непълнолетни ?

    16:47 14.01.2026

  • 3 Ами не е едно и също

    6 0 Отговор
    Порно и детска сексуална експлоатация. Второто и рекламни фирми масово го правят

    16:49 14.01.2026

  • 4 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Показвайте им имената фа,ши,сти ск,апани

    17:06 14.01.2026

  • 5 кой му дреме

    1 0 Отговор
    а осъдения по магнитски що не е задържан

    17:08 14.01.2026