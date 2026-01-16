Новини
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

16 Януари, 2026 09:46

Още същата вечер след преследване полицията в Кюстендил е заловила единия извършител. Другият все още се издирва, както и откраднатите пари

Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

50 000 лева откраднаха от възрастни хора в Кюстендил, след като те ги обменили в евро в банка. Обирът станал малко след 17.00 часа вчера. Възрастното семейство носело обменените близо 25 000 евро в найлонова чанта. На неосветено място между Кюстендил и село Лозно били нападнати, съобщи БНТ.

Елена Никова, потърпевш: "Некой ми грабна чантата и аз паднах... тук съм се убила на пръстите и дойде една женичка и лека-полека ме подига та да стана... И викам викай полиция... Никой ни съм видела, ни съм чула."

Това не е първият случай, в който семейство Никови обменят големи суми пари и се прибират пеша, казва кметът на село Лозно.

Тези хора не се возят в коли, те постоянно ходят пеша, нищо, че са 78 и 82 години.

Още същата вечер след преследване полицията в Кюстендил е заловила единия извършител. Другият все още се издирва, както и откраднатите пари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    24 2 Отговор
    В българските банки бачкат общо взето леки жени, пенсионирани фатмаци и бивши чейнджаджии. Всеки един от тях би изнесъл банкова тайна, дори и да те ограби, без да му мигне окото.

    09:49 16.01.2026

  • 2 факт

    15 2 Отговор
    Извършител има, пари няма. Що е то? И как ще докажат вината му без да имат налице парите?

    09:56 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шперца

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Батьо, това, че живееш месец за месец, не означава, че всички са така.

    09:59 16.01.2026

  • 5 Да ви е.а

    8 8 Отговор
    в клуба на богатите е супер щом и пенсионерите имат такива кинти

    10:00 16.01.2026

  • 6 az СВО Победа 80

    5 4 Отговор
    Честит шиткойн!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    10:12 16.01.2026

  • 7 Ех тези

    5 10 Отговор
    бедни старци дето се разхождат с 25 хиляди евро в плик из селото. Ама видиш ли, не искат да ги държат в банка. Дали са им чисти? Дали са платили данък на тоя доход? Май откъдето дошло там и отишло...

    10:12 16.01.2026

  • 8 Изкуфяли дъртаци местя го

    8 6 Отговор
    От където дошъл там и отишъл, кеша винаги си намира сам пътя.

    Това не е първият случай, в който семейство Никови обменят големи суми пари и се прибират пеша, казва кметът на село Лозно.

    Тези хора не се возят в коли, те постоянно ходят пеша, нищо, че са 78 и 82 години.

    Охо, ти да видиш имаме си работа с картелни старчета от Мексиканската мафия на Хуан Реяс.

    Коментиран от #9

    10:18 16.01.2026

  • 9 Пъленидиот

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Изкуфяли дъртаци местя го":

    си ти.
    Жалко, че хабиш хляба…

    Коментиран от #16

    10:21 16.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ЗАЩО МЕ ИЗТРИХТЕ?

    10:29 16.01.2026

  • 11 Хуан Реяс

    2 1 Отговор
    При спец акция беше заловен и другият извършител.Той е казал, че парите ги няма и ги е дал на поръчителя. Бойко Методиев Борисов. Бабата и дядото са били наблюдавани и следени със специални разузнавателни средства.По радио свободна европа Борисов каза, че парите са взети с цел опазване на здравето на хората и ще им бъдат върнати след тяхната смърт.

    10:32 16.01.2026

  • 12 Пико

    5 2 Отговор
    Гледах репортажа по телевизията.Пълни безумци.Те периодично си разнасяли такива суми.И никаква нотка за вина от тяхна страна.

    10:33 16.01.2026

  • 13 Брат му

    3 0 Отговор
    Няма пари, няма престъпление👌
    Както винаги , ще се измъкнем👍🤮

    10:33 16.01.2026

  • 14 Като се замисля...

    5 2 Отговор
    По-безопасно щеше да ги хвърлят през терасата на ако измамниците,като нормалните старци.

    10:35 16.01.2026

  • 15 Бай Тодор

    4 3 Отговор
    Комунизма такива работи не се случваха ,понеже никой селянин нямаше пари

    10:35 16.01.2026

  • 16 Си ти но ти трябва време да го разбереш

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пъленидиот":

    ако изобщо можеш! Добре ще спра да ям хляб, но да не се сърдиш, че няма да мога да ти наторявам лицето.

    10:44 16.01.2026

  • 17 Посетител

    2 0 Отговор
    За съжаление, с напредването на възрастта, някои хора започват да подценяват риска от своите действия... Нямат оправдание, досвидяло им се да вземат едно такси.

    10:45 16.01.2026

  • 18 и те така

    2 0 Отговор
    Да са ги оставили на влог след като са ги обменили ,а не да ги носят в буркан банк .Амън от простотия .

    10:50 16.01.2026

  • 19 Факти

    2 0 Отговор
    Тези пенсионери , явно не са от бедните …

    10:50 16.01.2026

  • 20 uzpoжденски

    0 0 Отговор
    иликтурат

    11:01 16.01.2026