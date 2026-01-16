Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

50 000 лева откраднаха от възрастни хора в Кюстендил, след като те ги обменили в евро в банка. Обирът станал малко след 17.00 часа вчера. Възрастното семейство носело обменените близо 25 000 евро в найлонова чанта. На неосветено място между Кюстендил и село Лозно били нападнати, съобщи БНТ.
Елена Никова, потърпевш: "Некой ми грабна чантата и аз паднах... тук съм се убила на пръстите и дойде една женичка и лека-полека ме подига та да стана... И викам викай полиция... Никой ни съм видела, ни съм чула."
Това не е първият случай, в който семейство Никови обменят големи суми пари и се прибират пеша, казва кметът на село Лозно.
Тези хора не се возят в коли, те постоянно ходят пеша, нищо, че са 78 и 82 години.
Още същата вечер след преследване полицията в Кюстендил е заловила единия извършител. Другият все още се издирва, както и откраднатите пари.
1 честен ционист
09:49 16.01.2026
2 факт
09:56 16.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шперца
До коментар #3 от "Боруна Лом":Батьо, това, че живееш месец за месец, не означава, че всички са така.
09:59 16.01.2026
5 Да ви е.а
10:00 16.01.2026
6 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣🤣
10:12 16.01.2026
7 Ех тези
10:12 16.01.2026
8 Изкуфяли дъртаци местя го
Охо, ти да видиш имаме си работа с картелни старчета от Мексиканската мафия на Хуан Реяс.
Коментиран от #9
10:18 16.01.2026
9 Пъленидиот
До коментар #8 от "Изкуфяли дъртаци местя го":си ти.
Жалко, че хабиш хляба…
Коментиран от #16
10:21 16.01.2026
10 Боруна Лом
10:29 16.01.2026
11 Хуан Реяс
10:32 16.01.2026
12 Пико
10:33 16.01.2026
13 Брат му
Както винаги , ще се измъкнем👍🤮
10:33 16.01.2026
14 Като се замисля...
10:35 16.01.2026
15 Бай Тодор
10:35 16.01.2026
16 Си ти но ти трябва време да го разбереш
До коментар #9 от "Пъленидиот":ако изобщо можеш! Добре ще спра да ям хляб, но да не се сърдиш, че няма да мога да ти наторявам лицето.
10:44 16.01.2026
17 Посетител
10:45 16.01.2026
18 и те така
10:50 16.01.2026
19 Факти
10:50 16.01.2026
20 uzpoжденски
11:01 16.01.2026