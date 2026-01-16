Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил

50 000 лева откраднаха от възрастни хора в Кюстендил, след като те ги обменили в евро в банка. Обирът станал малко след 17.00 часа вчера. Възрастното семейство носело обменените близо 25 000 евро в найлонова чанта. На неосветено място между Кюстендил и село Лозно били нападнати, съобщи БНТ.

Елена Никова, потърпевш: "Некой ми грабна чантата и аз паднах... тук съм се убила на пръстите и дойде една женичка и лека-полека ме подига та да стана... И викам викай полиция... Никой ни съм видела, ни съм чула."

Това не е първият случай, в който семейство Никови обменят големи суми пари и се прибират пеша, казва кметът на село Лозно.

Тези хора не се возят в коли, те постоянно ходят пеша, нищо, че са 78 и 82 години.

Още същата вечер след преследване полицията в Кюстендил е заловила единия извършител. Другият все още се издирва, както и откраднатите пари.