Младеж без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му

Младеж без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му

2 Февруари, 2026 09:31

Униформените са успели да спрат автомобила

Мария Атанасова

19-годишен шофьор без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му, съобщиха от ОД на МВР.

На 1 февруари в село Козаревец е предприета проверка на младежа с товарен автомобил. При подаден звуков и светлинен сигнал водачът не изпълнил разпореждането и увеличил скоростта си на движение.

Униформените са успели да спрат автомобила. Зад волана е установен 19-годишен неправоспособен от Горна Оряховица.

Установено е, че той е седнал зад волана в срока на изтърпяване на административно наказание за същото деяние. По същото време на мястото с автомобил е пристигнал бащата на 19-годишния младеж и опитал да попречи на полицейските служители да задържат сина му.

Наложило се на мястото да бъде изпратен втори полицейски екип. Двамата са задържани.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    34 3 Отговор
    Трябваше да се намеси цялата рода и да обясни, че момчето е добро и винаги поздравява.

    09:41 02.02.2026

  • 3 Тити на Кака

    27 2 Отговор
    Познайте какво щеше да се случи в САЩ с тези юнаци!

    Коментиран от #9

    09:48 02.02.2026

  • 4 Порно мюзик бг.

    16 2 Отговор
    Бляк Мен!!!!

    Двама полицай се наложило да викат още екипи за да арестуват двама.
    Джендър мен за да си полицай в бг.се изисква диплома по фигурно пързаляне.
    Трябваше да извикат и военните за мохабет.

    09:58 02.02.2026

  • 5 Дядо Стою

    6 13 Отговор
    Хайде сега... Всички сме се учили да караме кола на село, преди да вземем книжки. Кой на Москвич, кой на Жигулка, а някои и на ГАЗ-ка се качвахме направо ...

    10:05 02.02.2026

  • 6 Рилянин

    6 1 Отговор
    Или ром с каруца. А на товарния автомобил жица ли е имало?

    10:22 02.02.2026

  • 7 Какъв младеж,

    5 1 Отговор
    той жив сандоканин-меринджей!

    10:26 02.02.2026

  • 8 Шопо

    3 0 Отговор
    По закона за МВР служителите са длъжни да документират своите действия, бащата ще получи хартийка с две имена и длъжност.
    Като знам къде работи и как са му имената лесно ще намеря къде живее.

    10:37 02.02.2026

  • 9 Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити на Кака":

    Тити заминавай за САЩ щом ти харесва.

    10:39 02.02.2026