Младеж без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му

19-годишен шофьор без книжка си спретна гонка с полицията, баща му се опита да спре задържането му, съобщиха от ОД на МВР.
На 1 февруари в село Козаревец е предприета проверка на младежа с товарен автомобил. При подаден звуков и светлинен сигнал водачът не изпълнил разпореждането и увеличил скоростта си на движение.
Униформените са успели да спрат автомобила. Зад волана е установен 19-годишен неправоспособен от Горна Оряховица.
Установено е, че той е седнал зад волана в срока на изтърпяване на административно наказание за същото деяние. По същото време на мястото с автомобил е пристигнал бащата на 19-годишния младеж и опитал да попречи на полицейските служители да задържат сина му.
Наложило се на мястото да бъде изпратен втори полицейски екип. Двамата са задържани.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Трол
09:41 02.02.2026
3 Тити на Кака
Коментиран от #9
09:48 02.02.2026
4 Порно мюзик бг.
Двама полицай се наложило да викат още екипи за да арестуват двама.
Джендър мен за да си полицай в бг.се изисква диплома по фигурно пързаляне.
Трябваше да извикат и военните за мохабет.
09:58 02.02.2026
5 Дядо Стою
10:05 02.02.2026
6 Рилянин
10:22 02.02.2026
7 Какъв младеж,
10:26 02.02.2026
8 Шопо
Като знам къде работи и как са му имената лесно ще намеря къде живее.
10:37 02.02.2026
9 Кака
До коментар #3 от "Тити на Кака":Тити заминавай за САЩ щом ти харесва.
10:39 02.02.2026