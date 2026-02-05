Новини
Журналист за Петрохан: Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките ...

Журналист за Петрохан: Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките ...

5 Февруари, 2026

  • петрохан-
  • убийство-
  • тройно убийство-
  • мафия-
  • екзекуция-
  • ивайло калушев

Кметът на село Гинци разказа по една от телевизиите, че когато са отишли с полицията горе, са изчакали хората от ДАНС да приключат работата си

Журналист за Петрохан: Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките ... - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова

Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките си съратници, които знаят всичко за теб. Не знам какви записи от камери са намерили, дали въобще има такива. Има слухове, че Калушев е бил привлечен за сътрудник в ДАНС, което няма как да знаем. Но отговорни хора като кмета Терзиев казват, че те са помагали на гранична полиция.

Случаят "Петрохан" ескалира и вече се политизира. Започнаха нападки към Борислав Сандов, след това намесиха кмета Васил Терзиев. Това заяви пред БНР журналистът от "24 часа" Кирил Борисов.

"Истината ще излезе наяве", убеден е той.

"Не става въпрос за някакви много заплетени бизнес или политически схеми, а за една общност, която няма причина да бъде толкова пазена и да се крие истината от обществото. Този случай е интересен от две гледни точки", посочи журналистът.

"Първо-самото криминално престъпление, защото според мен това си е убийство. Другото са разнопосочните реакции и информация, която тече от основните институции – МВР, прокуратурата и ДАНС. Говорим за затворена група приятели, свързани духовно и материално с едно сдружение, което е регистрирано през 2022 година. Тримата убити и двама, които ги издирват. Единият е Ивайло Калушев, който е основната фигура. Според мен – основен заподозрян за убийството на тримата си съратници. Николай Златков, който е по-млад от него и едно момче, на което е трябвало да помогнат за нещо. Още в първия ден МВР и негови представители казват: "Не познаваме това сдружение, никой не е подавал сигнали. Имат си разрешително за оръжие". След това главният прокурор се учуди, че има такова сдружение, което действа по този начин, а той не е знаел. Малко след това председателят на ДАНС каза: "Ние имахме сигнал преди две години за сектанство, за педофилска история, за паравоенна организация. Препратили сме на прокуратурата", коментира Борисов.

"Личното ми усещане е, че има разнопосочни информации за този случай, защото те са знаели за тези хора. И са били неподготвени за това, което се е случило, нямат и извършител. От една страна искат да се дистанцират от тях, от друга-няма как, защото има тежко престъпление и тази дейност не може да остане скрита за институциите", посочи журналистът.

Кметът на село Гинци разказа по една от телевизиите, че когато са отишли с полицията горе, са изчакали хората от ДАНС да приключат работата си. В първия момент бях убеден, че този човек, макар и кмет, се е заблудил. Аз във вчерашния ден писах въпроси до ДАНС, на които естествено никой не отговаря. Има ли ли са комуникация с Ивайло Калушев? И вчера председателят на ДАНС казва: "Ние не сме ходили там. Объркали сте се. Нямаме нищо общо". Сарафов го подкрепи веднага. Въпросният Ивайло Калушев, доколкото аз успях да придобия впечатления от хора в периферията, които са го познавали, е изключително интелигентен и съобразителен човек. Въобще не е за подценяване. Той от години организира курсове за тийнейджъри – момчета от 13 до 15 – годишна възраст, които ходят по пещери с него. Един от най-добрите водолази в страната е. Води ги в чужбина на подобни курсове. Имал е уникалната способност за привлича за каузите си млади и по-възрастни хора. Тези хора може наистина и да са се грижили за природата. Според мен, всички са били под влиянието на издирвания Ивайло", каза още той.


България
Оценка 2.9 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    67 2 Отговор
    "Ние не сме ходили там. Объркали сте се. Нямаме нищо общо" В неработно време брои ли се?

    14:15 05.02.2026

  • 2 Търсете

    72 1 Отговор
    Хората от данс не са били от данс

    14:17 05.02.2026

  • 3 12340

    58 2 Отговор
    За извънземните никой още не се е сетил, ама има време...

    Коментиран от #60

    14:23 05.02.2026

  • 4 Тоалетната хартия

    26 17 Отговор
    Може някой ядосан родител до ги е избил..

    Коментиран от #14

    14:23 05.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 1 Отговор
    НЕжурналист,
    Случаят много прилича на случая от Нови Искър❗
    Пак през зимата, пак в близкия район, пак избити много хора, пак има куче/та, пак има камион ( там нов влекач, тук спрян на Петрохан на път от .... Русе за Турция🤔), пак издирват ЕДИН убиец.....❗

    Коментиран от #7, #8, #33

    14:23 05.02.2026

  • 6 става въпрос за много наркотици

    55 0 Отговор
    точно данс са запалили къщата за да прикрият следи!!!

    14:23 05.02.2026

  • 7 там в нови искър

    44 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    си беше чисто поръчково убийство и полицията трябваше да самоубие набеделия за извършител за да не каже истината!!! говори се за мафия на много високо равнище от ранга на управляващите политиците ни..! и пак се замесва мексиканската мафия…

    Коментиран от #24

    14:26 05.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    47 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Там предполагаемият/набеден за убиец се самоуби със заглушител, да не стресне екипите които го издирват ( докато се/го самоубива/т)🤔❗

    14:26 05.02.2026

  • 9 Нов живот в отвъдното

    27 2 Отговор
    Що за идиотски драсканици?

    14:29 05.02.2026

  • 11 Продължавам да не разбирам

    45 9 Отговор
    Добре бе пичове, четох че незаконният дърводобив е бизнес за 100 милиона на година. Защо никой не говори за версия, че са изнервили някой местен дерибей. Говорят за всякакви екзотики: секта, извратеняци, партизани и аз им загубих края. Тия работи са възможни и трябва да се проучат, но добрите стари парички са винаги най-вероятен мотив за простотии…

    Коментиран от #15, #17

    14:29 05.02.2026

  • 13 Новия със стар багаж

    13 2 Отговор
    Трудно му е било и на този Ивайло да си признае първо пред себе си. Бил будист, пътувалнс момчета. Където и да е, багажа ще си остане с него, ако е жив. Като е искал да помогне е имало начини.

    14:31 05.02.2026

  • 14 Т.Х. е вече лукс

    40 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоалетната хартия":

    Удобно се пропуска факта, че детските лагери са приключили, след като там са се настанили "рейнджърите". Това бе казано първо от кмета и потвърдено от няколко други свидетели пред медиите, които изкривяват фактологията с цел да изперат навързаните по веригата политически субекти.

    14:31 05.02.2026

  • 15 Или пък родител

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Продължавам да не разбирам":

    На насилено дете?

    Коментиран от #42

    14:32 05.02.2026

  • 17 Защото само глупаците не разбрахте,

    36 1 Отговор

    До коментар #11 от "Продължавам да не разбирам":

    че с такъв арсенал оръжия не се пазят дърветата, а депо за наркотици.

    Коментиран от #32, #52, #63

    14:33 05.02.2026

  • 18 Бла бла бла

    36 0 Отговор
    Поредния платен папагал. Екзекуцията е от много високо ниво, знаели са много и са нагазили в кацата с меда.

    14:33 05.02.2026

  • 19 Гост

    14 2 Отговор
    Пълна мистерия в стил "Туинпийкс", а цялата истина едва ли ще излезе някога наяве, подобно на случая Нови Искър преди няколко години!
    Какво имаме:
    Три човешкш трупа, все още незнайно дали са убити или е самоубийство!
    Затворени и изгорени в хижата кучета пазачи, незнайно колко и каква порода!
    Убитите по някакъв начин свързани чрез нпо с договор незнайно за какво със Сандов, спонсорирани от софийския кмет и разни дарители.
    Оборудвани с военна екипировка, прибори за нощно виждане, тежка техника, атв-та, дронове.... По-скоро за война, отколкото за "охрана" на природа или нещо подобно!
    Издирват се двама мъже и един непълнолетен, свързани с убитите по един или друг начин, които към момента са в неизвестност!
    Това е! Всички други спекулации и интерпретации за секта, педофилия, трафик, дрога, дали данс са били първи там или не, щото е извънработно време и т.н. са догадки и интерпретации, но всички версии трябва да се разследват до най-малки детайли!

    Коментиран от #27

    14:33 05.02.2026

  • 20 Браво

    29 0 Отговор
    през 2022 година , Бойко Рашков е закрил районното в Годеч, а "Гранична полиция" е изтеглена от града.

    Коментиран от #57

    14:34 05.02.2026

  • 21 БеГемот

    15 2 Отговор
    Сега и тоя ще се укрива из пещерите десет години...

    14:36 05.02.2026

  • 22 Дюдит

    17 0 Отговор
    Мани майтапа, но някой искал ли е хората от данс да се представят.

    14:36 05.02.2026

  • 23 Закривайте тази

    24 1 Отговор
    Тази КОЧИНА БГ. 36 ГОДИНИ ПРИВАТИЗАЦИЯ КРАЖБИ УБИЙСТВА ПЕДОФИЛИЯ ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ ОСОБЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОДИНИ. НИЕ БЪЛГАРИТЕ ИСТИНСКИТЕ ПОРОБЕНИ ОКРАДЕНИ СТОИМ ОТ СТРАНИ ГЛЕДАМЕ НЕПРАВДИТЕ И НЕ НИ ПУКА. ПРОТЕСТИ ЗАЩО СА. ОНИЯ СЕ СНИШАВАТ МЕНКАТЕ СЕ И СЛЕД МЕСЕЦ ДВА ТРИ ПА НИ ЯХАТ СЪЩИТЕ СЪС 200. ТРЯБВА РЕВОЛЮЦИЯ ИСТИНСКА, И ИСТИНСКА СВОБОДА. АКО ТРЯБВА И ЖЕРТВИ НО НЕКА ПОВЕЧЕТО ДА БЪДАТ ОТ ТЯХ МУШИКИТЕ. ЧАКАХМЕ ТЪРПЯХМЕ УНИЖАВАХМЕ СЕ ДОСТАТЪЧНО.

    Коментиран от #72

    14:36 05.02.2026

  • 24 По случая от Нови Искър

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "там в нови искър":

    всичко се покри и замете през тиражираните официални фалшиви версии на службите за няма и месец. И сега по случая от Петрохан положението е същото.

    14:36 05.02.2026

  • 25 Експерт

    25 0 Отговор
    Много се оплете държавата! Все повече започва да прилича на държавно убийство!

    14:37 05.02.2026

  • 26 Извършителя е в Тибет

    11 1 Отговор
    Точно заглавие. На тия всички мисленето им е сбъркано, оттам и ценностите, липсва способност за реална преценка на проблемите.Така е при лесните пари, за които други са се трудили.

    14:37 05.02.2026

  • 27 Редактор

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    "Всички други спекулации и интерпретации за секта, педофилия, трафик, дрога, дали данс са били първи там или не, щото е извънработно време и т.н. са догадки и интерпретации, но всички версии трябва да се разследват до най-малки детайли!"

    Освен, че тука си написал голяма безсмислица, точно пък версията за депо и трафик на дрога хич не е спекулация.

    Коментиран от #35

    14:40 05.02.2026

  • 28 Не съм специалист но

    2 6 Отговор
    Само като поледна как са подредени труповете ,на какво разтояние е оръието и ще ви кажа дали е самоубииство.

    Коментиран от #30

    14:41 05.02.2026

  • 29 Aлфа Bълкът

    23 0 Отговор
    Много се увъртяха вече в лъжи и теории – логиката показва едно, тези хора са имали ГРЪБ В ЛИЦЕТО НА ДЪРЖАВАТА. Дали са използвали този гръб за свои извращения и страничен бизнес или са взели да щипват от пая не е ясно, и няма да ни кажат. Но знаем, че е престъпление зад което стои държавата.

    14:42 05.02.2026

  • 30 Aлфа Bълкът

    24 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не съм специалист но":

    Те ДАНС влезли първи, щом тия влизат, забрави за улики и доказателства вече.

    14:43 05.02.2026

  • 31 Аве

    16 4 Отговор
    Вижте снимките им.Това са отрепки и психари. Навремето такива усрешно ги лекуваха по трудовите лагери.

    Коментиран от #64

    14:43 05.02.2026

  • 32 Тоалетната хартия

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Защото само глупаците не разбрахте,":

    Няма да е депо за наркотици. Така се охраняват хора...Но не емигранти!!!

    Коментиран от #56

    14:43 05.02.2026

  • 33 Много точно

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Възможно ли е по един и същи начин?

    14:45 05.02.2026

  • 34 Теслатъ

    12 1 Отговор
    Глупости, просто кланови мафиотски чистки с възможен политически привкус, все пак предстоят избори.

    14:46 05.02.2026

  • 35 Гост

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "Редактор":

    Ти пишеш глупости, щото от изнесеното до момента не става ясно дали е намерена дрога в хижата или около нея, че да пишеш че била "депо"! Ще стане "депо" не след журналистически писания, а поне след обвинителен акт, дори след присъда...

    Коментиран от #61

    14:47 05.02.2026

  • 36 Кошлука

    15 1 Отговор
    На мен ми прилича на нелоялна конкуренция.Убиха гледаемостта на сериала по бнт мамник.

    14:47 05.02.2026

  • 37 Дедо Мраз

    4 3 Отговор
    Вчера гледах един от друго сдружение (конкуренция), който пускал сигнали срещу въпросните рейнджъри. Та въпросният "експерт" беше песимистично настроен дали могат да се гледат пчели на 1500 м. надморска височина. Много ясно, че могат!

    Коментиран от #69

    14:48 05.02.2026

  • 38 Територията

    12 0 Отговор
    Глупости на търкалета.Скоро ще се разплете всичко. Кой и защо е проспал въоръжени с Калашников да дерибействат на територията на село Гинци?!

    Коментиран от #41

    14:50 05.02.2026

  • 39 Следовател

    15 0 Отговор
    Няма смисъл разследващите да си губят времето и да харчат пари. Както винаги няма да разкрият извършителите. Мафиотите сами си регулират популацията.

    14:51 05.02.2026

  • 41 Ало

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Територията":

    Град Гинци !

    Коментиран от #45

    14:56 05.02.2026

  • 42 Слушах кмета на Гинци

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Или пък родител":

    Човека каза, че деца е имало преди години, но откак тези са там няма. А той явно не ги харесваше много-много. Според мен това е партенка. Клипа си е тубата.

    Със сектата също. Били будисти. Будисти или сектанти последно. Коя секта, че са много? Това е тъпня като с пръскачките. С увеличения бюджет не можаха ли да си вземат читав баснописец в МВР-то?

    Коментиран от #48

    14:58 05.02.2026

  • 43 ХАЙДЕ

    8 1 Отговор
    стига сте се упражнявали по криминалистика вече!

    15:01 05.02.2026

  • 44 Оня с кончето до неразбиращия 11

    8 0 Отговор
    Защото си тъп Гоше…ако беше така ,другите двама нямаше да се укриват, а щяха да отидат право в полицията.

    15:02 05.02.2026

  • 45 Териториятя

    10 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ало":

    Не знаех, че село със 100 човека е град 🤣

    Коментиран от #62, #66

    15:03 05.02.2026

  • 46 Селянин

    9 0 Отговор
    Селският вестник има по-разнообразни новини от "новинарските" сайтове и тв. Петрохан и гениколозите и дъвки в двете посоки до завиване на свят.

    15:03 05.02.2026

  • 47 БОЙС ТУ МЕН

    5 3 Отговор
    МИ ЧИ КАК РЕЙНДЖ ЛОВЪРА Е
    ОПИТЕН В ОТГЛЕЖДАНЕТО
    НА МЛАДИ АГЪНЦА.......
    ЗАТОВА Е ПРИРОДО ЛОВЪР....💏

    15:03 05.02.2026

  • 48 Точно пък

    7 6 Отговор

    До коментар #42 от "Слушах кмета на Гинци":

    Хората от селото свидетелстват за 14, 15 г. деца. Има и свидетелски показания за " лагери с лама Калушев? ".

    Коментиран от #59

    15:03 05.02.2026

  • 49 Ами

    5 2 Отговор
    Това е стила на голямата стъпка, йети и саскуоч ,незабавно ги разследвайте...

    15:04 05.02.2026

  • 50 Имало е спор

    6 3 Отговор
    В тази дтужинка едната част ( не е ясно коя) си е държала на детските зснимални, другата вероятно е искала да надгради. При всички положениябе конфликт за нещо, избухнал фатално на 02.02

    Коментиран от #74

    15:06 05.02.2026

  • 51 Некой си

    9 4 Отговор
    Кой ги е приключил тия отрепки му свалям шапка. Да търсят кмета на Годеч, той ги е покривал.

    15:08 05.02.2026

  • 52 Да не се определяме

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Защото само глупаците не разбрахте,":

    че не е ясно до къде ще го докараме, предлагам.
    Иначе аз чух два пистолета и пушка. Законни, а нашата процедура си е игрива. Тия с наркотиците ако им дават разрешителни значи да затваряме … Предвид случката, явно са имали основания…

    15:08 05.02.2026

  • 53 Ами

    6 3 Отговор
    Кмета на с. Гинци ще разкрие убиеца.Това е Мамника и сериала свършва...

    15:11 05.02.2026

  • 54 Да се души навсякъде

    3 3 Отговор
    Някой от момчетата може наистина да е вярвал че всико е редовно.Наивния кмет помагал,добре че не го вкараха в беля.

    15:15 05.02.2026

  • 55 Факт

    7 1 Отговор
    Журналист-съчинител, абе много боклук в тази професия

    15:16 05.02.2026

  • 56 Т.Х. вече е лукс!

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тоалетната хартия":

    Естествено че се охраняват и хора, които работят в депото и по трафика. Даже и бежанците ги ползват за пренос през гранйицата, щото всичко си по уредени канали. Ти бавен ли си, какъв си?!

    15:18 05.02.2026

  • 57 ПП-ДБ също е мафията

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Браво":

    Какво странно съвпадение. 2022-ра Рашо Дамаджаната закрива полицейското управление, спира и полицейския патрул за селото, също и гарнизона за охрана на границата е закрит, но веднага след това в хижара цъфват тежковъоръжените НПО "рейнджъри" на оня напушения г.3 Сандов.

    15:23 05.02.2026

  • 58 Аз.........

    6 0 Отговор
    Кмета издъни СМЕШНИЦИТЕ от бул."Черни връх"😂😂😂😂😂😂😂😂

    15:25 05.02.2026

  • 59 Айде стига с тия глупости

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Точно пък":

    Детските лагери са били до придобиването на хижата от "рейнджърите". Кмета го каза пред ТВ-медиите, но прасешките интернет медии това го изкривиха умишлено, все едно са НПО-рамбовците са правили през ден детски партита!

    15:26 05.02.2026

  • 60 напротив

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "12340":

    Някой спомена "Туин Пийкс" и май с тях започнаха. Днес обаче има много по-интересни версии.

    15:28 05.02.2026

  • 61 жълтата гостенка

    9 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    0бльоxоооо, ДАНС уит Шиши първи са били там, още преди полюцаите да отидат по сигнала! Да ти обяснявам ли какво значи това?!

    15:31 05.02.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Териториятя":

    Ами Мелник е със 100- 180 жители и е град❗
    Но тук случаят е друг😉

    Коментиран от #65

    15:35 05.02.2026

  • 63 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Защото само глупаците не разбрахте,":

    Голям разбирко си ти .Да не си бил на стаж при Ботьо Ботев?

    15:41 05.02.2026

  • 64 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Аве":

    Сега ги видях, този дето мяза на клошар изглежда най-нормален от тримата.

    15:44 05.02.2026

  • 65 Дерибея

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То и село Хаджи Димово го направиха град, да лапат от гърците по-високи цени. В шопско по къровете, никой не ходи.Верно е, че има разлика.

    16:07 05.02.2026

  • 66 готини хора са....но да не замръкваш..

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Териториятя":

    там....Това е едно от селата ,където.........от всяка къща до пътя можеш да купиш мед.....без да има и един кошер и биволско мляко без да има биволи.........ако се разровиш по дворовете ще откриеш оръжие повече от това в ес....някой наши по мургави сънародници обикалят там планината със съветска техника и с коне.......

    18:39 05.02.2026

  • 67 Демек

    3 0 Отговор
    Демек нов живот в Тибет или Мексико. Па полицията да си го търси в Бургас.

    20:20 05.02.2026

  • 68 Пазят

    1 0 Отговор
    Теро-реро. Случайно и Сейф ал-Ислам Кадафи, синът на либийския диктатор Муамар Кадафи го трепнаха🤷

    21:24 05.02.2026

  • 69 До каква надморска

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дедо Мраз":

    височина живеят пчелите?

    00:12 06.02.2026

  • 70 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Прилича верно на начало нов живот! Убиваш досегашните си съжители и бегаш с шеснайсе годишния си ероменос.

    09:25 06.02.2026

  • 71 Бай Оня селския милицонер

    0 0 Отговор
    Според мен, най-вероятният отговор е наркотици-кокаин. Връзката с Мексико, строго охраняваната хижа. На тия изобщо не им е чиста работата. Отделно откъде у тоя Калушев толкова пари. Педофилията е друг въпрос, и едва ли има връзка с убийството, но и там тоя Калушев е силно подозрителен. Будист бил, сигурно кокаинът най-бързо го докарва до нирваната. Дали той е убиецът или други по нарковеригата, ще стане ясно.

    11:03 06.02.2026

  • 73 Та значи

    0 0 Отговор
    ДАНС не са били там, ама се оказва, че са били! Както винаги у нас!

    13:50 06.02.2026

  • 74 Имането

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Имало е спор":

    На Вълчан войвода 2 тона злато

    14:30 06.02.2026