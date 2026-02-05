Журналист за Петрохан: Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките ...

Много прилича на започването на нов живот. Подпалваш собствената си хижа, убиваш най-близките си съратници, които знаят всичко за теб. Не знам какви записи от камери са намерили, дали въобще има такива. Има слухове, че Калушев е бил привлечен за сътрудник в ДАНС, което няма как да знаем. Но отговорни хора като кмета Терзиев казват, че те са помагали на гранична полиция.
Случаят "Петрохан" ескалира и вече се политизира. Започнаха нападки към Борислав Сандов, след това намесиха кмета Васил Терзиев. Това заяви пред БНР журналистът от "24 часа" Кирил Борисов.
"Истината ще излезе наяве", убеден е той.
"Не става въпрос за някакви много заплетени бизнес или политически схеми, а за една общност, която няма причина да бъде толкова пазена и да се крие истината от обществото. Този случай е интересен от две гледни точки", посочи журналистът.
"Първо-самото криминално престъпление, защото според мен това си е убийство. Другото са разнопосочните реакции и информация, която тече от основните институции – МВР, прокуратурата и ДАНС. Говорим за затворена група приятели, свързани духовно и материално с едно сдружение, което е регистрирано през 2022 година. Тримата убити и двама, които ги издирват. Единият е Ивайло Калушев, който е основната фигура. Според мен – основен заподозрян за убийството на тримата си съратници. Николай Златков, който е по-млад от него и едно момче, на което е трябвало да помогнат за нещо. Още в първия ден МВР и негови представители казват: "Не познаваме това сдружение, никой не е подавал сигнали. Имат си разрешително за оръжие". След това главният прокурор се учуди, че има такова сдружение, което действа по този начин, а той не е знаел. Малко след това председателят на ДАНС каза: "Ние имахме сигнал преди две години за сектанство, за педофилска история, за паравоенна организация. Препратили сме на прокуратурата", коментира Борисов.
"Личното ми усещане е, че има разнопосочни информации за този случай, защото те са знаели за тези хора. И са били неподготвени за това, което се е случило, нямат и извършител. От една страна искат да се дистанцират от тях, от друга-няма как, защото има тежко престъпление и тази дейност не може да остане скрита за институциите", посочи журналистът.
Кметът на село Гинци разказа по една от телевизиите, че когато са отишли с полицията горе, са изчакали хората от ДАНС да приключат работата си. В първия момент бях убеден, че този човек, макар и кмет, се е заблудил. Аз във вчерашния ден писах въпроси до ДАНС, на които естествено никой не отговаря. Има ли ли са комуникация с Ивайло Калушев? И вчера председателят на ДАНС казва: "Ние не сме ходили там. Объркали сте се. Нямаме нищо общо". Сарафов го подкрепи веднага. Въпросният Ивайло Калушев, доколкото аз успях да придобия впечатления от хора в периферията, които са го познавали, е изключително интелигентен и съобразителен човек. Въобще не е за подценяване. Той от години организира курсове за тийнейджъри – момчета от 13 до 15 – годишна възраст, които ходят по пещери с него. Един от най-добрите водолази в страната е. Води ги в чужбина на подобни курсове. Имал е уникалната способност за привлича за каузите си млади и по-възрастни хора. Тези хора може наистина и да са се грижили за природата. Според мен, всички са били под влиянието на издирвания Ивайло", каза още той.
1 честен ционист
14:15 05.02.2026
2 Търсете
14:17 05.02.2026
3 12340
Коментиран от #60
14:23 05.02.2026
4 Тоалетната хартия
Коментиран от #14
14:23 05.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Случаят много прилича на случая от Нови Искър❗
Пак през зимата, пак в близкия район, пак избити много хора, пак има куче/та, пак има камион ( там нов влекач, тук спрян на Петрохан на път от .... Русе за Турция🤔), пак издирват ЕДИН убиец.....❗
Коментиран от #7, #8, #33
14:23 05.02.2026
6 става въпрос за много наркотици
14:23 05.02.2026
7 там в нови искър
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":си беше чисто поръчково убийство и полицията трябваше да самоубие набеделия за извършител за да не каже истината!!! говори се за мафия на много високо равнище от ранга на управляващите политиците ни..! и пак се замесва мексиканската мафия…
Коментиран от #24
14:26 05.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Там предполагаемият/набеден за убиец се самоуби със заглушител, да не стресне екипите които го издирват ( докато се/го самоубива/т)🤔❗
14:26 05.02.2026
9 Нов живот в отвъдното
14:29 05.02.2026
11 Продължавам да не разбирам
Коментиран от #15, #17
14:29 05.02.2026
13 Новия със стар багаж
14:31 05.02.2026
14 Т.Х. е вече лукс
До коментар #4 от "Тоалетната хартия":Удобно се пропуска факта, че детските лагери са приключили, след като там са се настанили "рейнджърите". Това бе казано първо от кмета и потвърдено от няколко други свидетели пред медиите, които изкривяват фактологията с цел да изперат навързаните по веригата политически субекти.
14:31 05.02.2026
15 Или пък родител
До коментар #11 от "Продължавам да не разбирам":На насилено дете?
Коментиран от #42
14:32 05.02.2026
17 Защото само глупаците не разбрахте,
До коментар #11 от "Продължавам да не разбирам":че с такъв арсенал оръжия не се пазят дърветата, а депо за наркотици.
Коментиран от #32, #52, #63
14:33 05.02.2026
18 Бла бла бла
14:33 05.02.2026
19 Гост
Какво имаме:
Три човешкш трупа, все още незнайно дали са убити или е самоубийство!
Затворени и изгорени в хижата кучета пазачи, незнайно колко и каква порода!
Убитите по някакъв начин свързани чрез нпо с договор незнайно за какво със Сандов, спонсорирани от софийския кмет и разни дарители.
Оборудвани с военна екипировка, прибори за нощно виждане, тежка техника, атв-та, дронове.... По-скоро за война, отколкото за "охрана" на природа или нещо подобно!
Издирват се двама мъже и един непълнолетен, свързани с убитите по един или друг начин, които към момента са в неизвестност!
Това е! Всички други спекулации и интерпретации за секта, педофилия, трафик, дрога, дали данс са били първи там или не, щото е извънработно време и т.н. са догадки и интерпретации, но всички версии трябва да се разследват до най-малки детайли!
Коментиран от #27
14:33 05.02.2026
20 Браво
Коментиран от #57
14:34 05.02.2026
21 БеГемот
14:36 05.02.2026
22 Дюдит
14:36 05.02.2026
23 Закривайте тази
Коментиран от #72
14:36 05.02.2026
24 По случая от Нови Искър
До коментар #7 от "там в нови искър":всичко се покри и замете през тиражираните официални фалшиви версии на службите за няма и месец. И сега по случая от Петрохан положението е същото.
14:36 05.02.2026
25 Експерт
14:37 05.02.2026
26 Извършителя е в Тибет
14:37 05.02.2026
27 Редактор
До коментар #19 от "Гост":"Всички други спекулации и интерпретации за секта, педофилия, трафик, дрога, дали данс са били първи там или не, щото е извънработно време и т.н. са догадки и интерпретации, но всички версии трябва да се разследват до най-малки детайли!"
Освен, че тука си написал голяма безсмислица, точно пък версията за депо и трафик на дрога хич не е спекулация.
Коментиран от #35
14:40 05.02.2026
28 Не съм специалист но
Коментиран от #30
14:41 05.02.2026
29 Aлфа Bълкът
14:42 05.02.2026
30 Aлфа Bълкът
До коментар #28 от "Не съм специалист но":Те ДАНС влезли първи, щом тия влизат, забрави за улики и доказателства вече.
14:43 05.02.2026
31 Аве
Коментиран от #64
14:43 05.02.2026
32 Тоалетната хартия
До коментар #17 от "Защото само глупаците не разбрахте,":Няма да е депо за наркотици. Така се охраняват хора...Но не емигранти!!!
Коментиран от #56
14:43 05.02.2026
33 Много точно
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Възможно ли е по един и същи начин?
14:45 05.02.2026
34 Теслатъ
14:46 05.02.2026
35 Гост
До коментар #27 от "Редактор":Ти пишеш глупости, щото от изнесеното до момента не става ясно дали е намерена дрога в хижата или около нея, че да пишеш че била "депо"! Ще стане "депо" не след журналистически писания, а поне след обвинителен акт, дори след присъда...
Коментиран от #61
14:47 05.02.2026
36 Кошлука
14:47 05.02.2026
37 Дедо Мраз
Коментиран от #69
14:48 05.02.2026
38 Територията
Коментиран от #41
14:50 05.02.2026
39 Следовател
14:51 05.02.2026
41 Ало
До коментар #38 от "Територията":Град Гинци !
Коментиран от #45
14:56 05.02.2026
42 Слушах кмета на Гинци
До коментар #15 от "Или пък родител":Човека каза, че деца е имало преди години, но откак тези са там няма. А той явно не ги харесваше много-много. Според мен това е партенка. Клипа си е тубата.
Със сектата също. Били будисти. Будисти или сектанти последно. Коя секта, че са много? Това е тъпня като с пръскачките. С увеличения бюджет не можаха ли да си вземат читав баснописец в МВР-то?
Коментиран от #48
14:58 05.02.2026
43 ХАЙДЕ
15:01 05.02.2026
44 Оня с кончето до неразбиращия 11
15:02 05.02.2026
45 Териториятя
До коментар #41 от "Ало":Не знаех, че село със 100 човека е град 🤣
Коментиран от #62, #66
15:03 05.02.2026
46 Селянин
15:03 05.02.2026
47 БОЙС ТУ МЕН
ОПИТЕН В ОТГЛЕЖДАНЕТО
НА МЛАДИ АГЪНЦА.......
ЗАТОВА Е ПРИРОДО ЛОВЪР....💏
15:03 05.02.2026
48 Точно пък
До коментар #42 от "Слушах кмета на Гинци":Хората от селото свидетелстват за 14, 15 г. деца. Има и свидетелски показания за " лагери с лама Калушев? ".
Коментиран от #59
15:03 05.02.2026
49 Ами
15:04 05.02.2026
50 Имало е спор
Коментиран от #74
15:06 05.02.2026
51 Некой си
15:08 05.02.2026
52 Да не се определяме
До коментар #17 от "Защото само глупаците не разбрахте,":че не е ясно до къде ще го докараме, предлагам.
Иначе аз чух два пистолета и пушка. Законни, а нашата процедура си е игрива. Тия с наркотиците ако им дават разрешителни значи да затваряме … Предвид случката, явно са имали основания…
15:08 05.02.2026
53 Ами
15:11 05.02.2026
54 Да се души навсякъде
15:15 05.02.2026
55 Факт
15:16 05.02.2026
56 Т.Х. вече е лукс!
До коментар #32 от "Тоалетната хартия":Естествено че се охраняват и хора, които работят в депото и по трафика. Даже и бежанците ги ползват за пренос през гранйицата, щото всичко си по уредени канали. Ти бавен ли си, какъв си?!
15:18 05.02.2026
57 ПП-ДБ също е мафията
До коментар #20 от "Браво":Какво странно съвпадение. 2022-ра Рашо Дамаджаната закрива полицейското управление, спира и полицейския патрул за селото, също и гарнизона за охрана на границата е закрит, но веднага след това в хижара цъфват тежковъоръжените НПО "рейнджъри" на оня напушения г.3 Сандов.
15:23 05.02.2026
58 Аз.........
15:25 05.02.2026
59 Айде стига с тия глупости
До коментар #48 от "Точно пък":Детските лагери са били до придобиването на хижата от "рейнджърите". Кмета го каза пред ТВ-медиите, но прасешките интернет медии това го изкривиха умишлено, все едно са НПО-рамбовците са правили през ден детски партита!
15:26 05.02.2026
60 напротив
До коментар #3 от "12340":Някой спомена "Туин Пийкс" и май с тях започнаха. Днес обаче има много по-интересни версии.
15:28 05.02.2026
61 жълтата гостенка
До коментар #35 от "Гост":0бльоxоооо, ДАНС уит Шиши първи са били там, още преди полюцаите да отидат по сигнала! Да ти обяснявам ли какво значи това?!
15:31 05.02.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Териториятя":Ами Мелник е със 100- 180 жители и е град❗
Но тук случаят е друг😉
Коментиран от #65
15:35 05.02.2026
63 Бай Араб
До коментар #17 от "Защото само глупаците не разбрахте,":Голям разбирко си ти .Да не си бил на стаж при Ботьо Ботев?
15:41 05.02.2026
64 Aлфа Bълкът
До коментар #31 от "Аве":Сега ги видях, този дето мяза на клошар изглежда най-нормален от тримата.
15:44 05.02.2026
65 Дерибея
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То и село Хаджи Димово го направиха град, да лапат от гърците по-високи цени. В шопско по къровете, никой не ходи.Верно е, че има разлика.
16:07 05.02.2026
66 готини хора са....но да не замръкваш..
До коментар #45 от "Териториятя":там....Това е едно от селата ,където.........от всяка къща до пътя можеш да купиш мед.....без да има и един кошер и биволско мляко без да има биволи.........ако се разровиш по дворовете ще откриеш оръжие повече от това в ес....някой наши по мургави сънародници обикалят там планината със съветска техника и с коне.......
18:39 05.02.2026
67 Демек
20:20 05.02.2026
68 Пазят
21:24 05.02.2026
69 До каква надморска
До коментар #37 от "Дедо Мраз":височина живеят пчелите?
00:12 06.02.2026
70 Архимандрисандрит Бибиян
09:25 06.02.2026
71 Бай Оня селския милицонер
11:03 06.02.2026
73 Та значи
13:50 06.02.2026
74 Имането
До коментар #50 от "Имало е спор":На Вълчан войвода 2 тона злато
14:30 06.02.2026