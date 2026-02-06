Мистериозна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев в Мексико

Мистериозна фондация е финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев в Мексико.
През 2013 г. тя финансира подводни гмуркания на неговия екип, а няколко години по-късно подпомага дейността му и у нас. Преди да напусне България Калушев се е подвизавал у нас и като будистки учител. Заминаването си описал като ново начало с най-близките си "ученици".
Cleardeep оказва ключова роля в кариерното развитие на Калушев по време на престоя му в Мексико. Тя се оказва негов основен спонсор. Фондацията осигурявала ресурсите, докато българинът и неговият екип работили на терен в екстремни условия.
Опитът ни да научим повече за Cleardeep остана без особен резултат. В интернет пространството липсва каквато и да било информация. Името е споменато единствено на сайта на Спелео Клуб "Е.А. Мартел", който вече не е активен. От оскъдната информация става ясно, че през 2013 г. Калушев сформира екип, с който трябва да картографира на най-дългата подводна пещера в света с един единствен вход.
Според източници на БНТ с помощта на фондацията Калушев успява да закупи специализирана база за изследвания в Мексико, включваща помещения за екипа и компресорна станция за пълнене на бутилки. По неофициална информация между 2013 г. и 2018 г. са финансирани над 2600 изследователски гмуркания. Въпреки че точните суми не са публични, проектът за картографиране е изисквал активи за стотици хиляди долари.
През 2020 г. въпросната фондация помага на Калушев и в България. Този път за изследване на мащабна пещерна система у нас, наречена условно "система М". Преди да замине за Мексико Калушев се появява в публичното пространство през 2010 г. Той се оказва един от героите при спасителната операция в най-дългата пещера у нас "Духлата". Тогава седем души, сред които и три деца, са блокирани вътре повече от 48 часа заради придошли подземни реки. Калушев се откроява като един от ключовите спасители.
Ивайло Калушев (2010 г.): "Аз го извадих малкия.
- Къде ги намерихте?
Там, където очаквахме. Доста навътре в пещерата. Всичко е наред, но беше много трудно. Не, не съм герой. Само спасител."
Калушев обаче има и друго амплоа. Това на духовен учител. БНТ разполага с негова двучасова лекция, заснета на 1 октомври 2011 г. Темата е озаглавена "Пътят на медитацията в Старата школа на Тибетския будизъм".
Ивайло Калушев (9 ноември 2011 г.): "В будизма учителят е нещо, което седи там, за да ни удари шамар в момента, в който ние се самозабравим, а ние се самозабравяме постоянно. Ако махнем физическия шамар и оставим един астрален шамар нещата стават много хлъзгави."
От записа става ясно, че Калушев участва тогава в духовна организация.
Ивайло Калушев (9 ноември 2011 г.): "Ако някой иска да поддържа връзка с нас, през сайта става лесно, през форума. Отвън може да си вземете картичка с адреса. Ако нещо може да помогнем, докато ни има, ще го направим. Колко ще ни не е ясно."
За духовния път на Калушев намираме информация и в интернет форум. Описан е като харизматичен, привличащ лесно хора, склонен към култове към личността. Напуска България с най-близките си "ученици", търсейки ново начало.
"Даже си спомням имаше един потребител от темата, който членувал навремето в тяхната организация и Калушев искал пари и "дарения". Та въпросният човек казваше, че дал не помня колко десетки хиляди левове (говорим преди 20 години) и накрая го игнорирали, събрали панаира и заминали за Мексико. И колко ли още като него е имало."
Така малко след това идеята за комуна в джунглите на Мексико прераснала в клуб за гмуркане.
Историята около тройното убийство край Петрохан става все по-заплетена. "По света и у нас" разполага със сигнал, подаден от бабата и дядото на 8-годишно момче, което е било изпратено от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижа "Петрохан".
Вътрешният министър разпореди проверка във всички главни и областни дирекции за получени сигнали, които са свързани с казуса с бившата хижа и работата по тях от 2022 г. до момента. Социалният министър също разпореди на Агенцията за закрила на детето и социалните служби да се провери дейността по случая. Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
Продължава издирването на Ивайло Калушев.
В четвъртък неофициално стана ясно, че се издирва и 15-годишно момче, което е в неизвестност, и се твърди, че е било в бившата хижа "Петрохан". Пред разследващите родителите на детето са заявили, че знаят къде е то, но няма да посочат местонахождението му.
Сигналът за друго 8-годишно дете е подаден от неговите баба и дядо в средата на юни 2024 г. до Агенцията за закрила на детето, с копия до МВР, ДАНС и прокуратурата. 4 дни по-късно, след разговор с майката на момчето, която е дъщеря на подателите на сигнала, бабата и дядото са го оттеглили и с това работата по него е приключила.
Твърди се, че майката на 8-годишното момче е била силно раздразнена от действията на нейните родители и подаването на този сигнал е породил сериозен семеен конфликт.
От сигнала става ясно, че с пълномощно, подписано от двамата родители, 8-годишното момче е пътувало до Тибет с Ивайло Калушев. От Държавната агенция за закрила на детето съобщиха за "По света и у нас", че проверката, която са извършили по този сигнал не е установила риск за детето.
Инспекторатът на МВР ще трябва да провери действията на Националната полиция, ГДБОП, "Гранична полиция", СДВР и всички областни дирекции за работата им по сигнали, свързани със сдружението, нарекро себе си "Национална агенция за контрол на защитените територии".
В "Още от деня" доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР, коментира, че ако има нарушения, те не могат да бъдат прикрити.
"От тази проверка може би е събрана информация. Ако оперативните органи са преценили, че има данни са престъпление, те са били длъжни да уведомят прокуратурата. Ако прокуратурата е получила данни за престъпление, тя или е образувала досъдебно производство, или е отказала да образува поради липса на престъпление. Има вариант да отработите сигнал за престъпление като административна преписка, но тогава вече на тази проверка ще излезе всичко това и някой ще трябва да даде обяснение", каза доц. Милен Иванов.
Един от сигналите, работата по който ще се проверява, е подаден на 13 юни 2024 г. В него бабата и дядото на 8-годишно момче пишат, че през есента на 2023 г. внукът им е отписан от държавното училище и е даден от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижа "Петрохан".
В сигнала се описват последващи срещи на бабата и дядото с техния внук, в които детето било променено, не проявавало типичните емоции от контакта с тях. Двамата твърдят още, че детето е в риск. От Агенцията за закрила на детето съобщиха за "По света и у нас", че такъв сигнал до тях е постъпил, но бил оттеглен от вносителите 4 дни по-късно.
Проверките, които са извършили, не са остановили основателност на сигнала и съответно риск за дете.
"В цялата тази история срещаме поредица от сигнали, които после се оттеглят. Това не е първият, имаше още два такива. Когато има сигнал, който касае административно нарушение, този, който го е заявил, може да го оттегли, да каже обърках се, не съм засегнат и т.н. Но ако в сигнала има информация за престъпление, няма как да се оттегли. Държавата е длъжна да реагира при всеки един сигнал и да изясни обстоятелствата, които са свързани с този сигнал.", продължи доц. Милен Иванов.
Според източници на БНТ, по този сигнал са искани сведения от родителите на 8 годишното момче и те са заявили, че детето им доброволно и с тяхно съгласие се обучава в базите на т.н. "рейнджъри" в Петрохан и с. Кости. ПСН научи, че, след убийството на тримата мъже в хижа "Петрохан" при огледа е намерено оръжие 22 калибър.
"Това е странно оръжие, когато си взимате оръжие за самозащита в гората. То е абсолютно нефункционално в горски масиви. Куршумът е лек, оловен, смачква се в дървета. Хора, които са в гористо-планинска местност, не биха избрали такова оръжие. Но пък ако трябва да имате други намерения, това е най-подходящото оръжие. Тази организация има хора в нея, единият от тях дори сега се издирва, които 10 години са живели в Мексико. Мексико е особена държава, така че съвсем нормално е той да има някакъв опит, свързан с реално използване на оръжие.", каза още доц. Милен Иванов
Опитни криминалисти казват, че връзката с Мексико не трябва да се подценява и заради данните, че през последните четири-пет години именно мексиканци постепенно поемат контрола върху пътя на кокаина през Балканите.
