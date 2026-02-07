Британец упоявал и малтретирал сексуално деца

Във Великобритания ръководител на летен лагер, който е упоявал деца със сладкиши, смесени с успокоително, преди да ги малтретира сексуално, беше осъден на 23 години и 10 месеца затвор.
Джон Рубен, на 76 години, който е ръководил лагер в продължение на поне 27 години, беше арестуван през юли 2025 г., след като осем деца бяха откарани в болница.
Наказателният съд в Лестър изслуша обвинения бивш ветеринарен лекар, който призна, че е упоил и малтретирал две момчета на около 13 години. Той беше обвинения също в жестокост към деца и употреба на наркотици.
Установено е, че успокоителното "Ксанакс" в течна форма е било използвано при упояването на някои от жертвите в летния лагер. Рубен обаче е използвал и други успокоителни, а самият той е вземал "Виагра". Мъжът е слагал успокоителни и в чая на съпругата си, за да не забележи отсъствието му през нощта, стана известно в съда.
Рубен е бил член на църковния съвет в църквата "Свети Петър" в родния си град Ръдингтън, където е работил като доброволец с млади хора.
Съпругата му каза пред съда, че се чувства "напълно предадена" от него.
"Той е прекарал десетилетия в опити да нарисува картина, че е праведен, почтен човек, когато всъщност е бил садистичен, чудовищен педофил", заяви Сюзън Рубен.
Източник: bnrnews.bg
1 Даааааа
07:34 07.02.2026
2 АНЕСТЕЗИОЛОГА
07:43 07.02.2026
3 Анонимен
Коментиран от #18
07:49 07.02.2026
4 Явно това
07:51 07.02.2026
5 Ъъъъъ???
Даже се гордеят със такъв диктатор
Коментиран от #6, #8, #17
08:00 07.02.2026
6 Хи хи
До коментар #5 от "Ъъъъъ???":Путин като дойде, както казват маленкия зеля и нато, и тебе ша оправи, чакай го и се готви !!
08:11 07.02.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
като видиш краля и семейството му...
08:13 07.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Ъъъъъ???":Това баТИ или баба ТИ го казаха или ТИ само го измисли🤔❓
08:14 07.02.2026
9 Ако ги е
08:24 07.02.2026
10 Браво на съда
08:26 07.02.2026
11 Олга
Моя извод: Там в привидно демократично общество това, което е скрито от очите не е срам, а норма.
08:28 07.02.2026
12 пуссин
08:35 07.02.2026
13 ИВАН
09:01 07.02.2026
14 Комон Сенс
Още през 60-те години хората направиха фундаментална грешка като си помислиха, че са открили топлата вода и са премахнали излишни норми, съществували хилядолетия.
Обаче се оказа, че не е така, Тези норми са били нужни полезни и предпазващи.
Днес имаме бум на извратениите и тотален спад на разжаемостта. Това не е случайно.
Обърнете внмание на тези ужасни клипове с мъчения на животни за които от време на време намекват. Ако са хванали 2 групи подобни изроди колко са на брой у нас? И кой въобще купува подобно нещо? Всеки който гледа подобни гадости с животни би искал да причини същите неща на хора.
Бъдете бдителни!
Но не само да сочите другия. Победете злото на похотта първо в себе си!
09:12 07.02.2026
15 Анатоли Козела
09:52 07.02.2026
16 в българия за убийство до 5г. ?!?!?!?
10:33 07.02.2026
17 май само
До коментар #5 от "Ъъъъъ???":тебе е насилвал щом никой не е чувал за подобни деяния освен тебе??? и то вероятно е бил баща ти но с маска на путин искал е да го заобичаш
10:34 07.02.2026
18 БАРС
До коментар #3 от "Анонимен":А ТАМ Е БИЛА И ЛЕЙДИ ГАГА . ИМА ФОТО НА ГОЛА ЖЕНА В КОВЧЕК И ОТ ГОРЕ ЦЯЛАТА В КРЪВ И ТЯ С ЛАЖИЦА КАК ВЗЕЛА КРЪВ И ЛАПА.ДАЛИ Е ИЗКУСТВЕННА ИЛИ РЕ НЕ ЗНАМ НО Е ШОКИРАЩО ДАЖЕ И ЛА Е ИЗМИШЛЁТИНА.СТАВ ВЪПРОС ЗА ЕПЩЕЙНА.ПРИНЦ АНДРЮ СИ КУПИЛ МОМЧЕНЦЕ ИЗНАСИЛИЛ И ГО УБИЛ.ТАМ Е ЦЯЛА СЕКТА С ИДИОТИ.ГОВОРИ СЕ ЧЕ СА ПОЛЗВАЛИ ДЕЦА ЗА ЖЕРТВОПРЕНОШЕНИЕ ТОВА АМЕРИКАНЦИТЕ ГО ПОКАЗАХА А ГО ГЛЕДАХ ПО РАШЕН ТВ .ВЧЕРА СЛЕДОБНДНОто 60 МИНУТ ПО РОСИЯ 1
Коментиран от #20
11:33 07.02.2026
19 Мими Кучева🐕
11:35 07.02.2026
20 техас
До коментар #18 от "БАРС":дупло целька?
12:24 07.02.2026
21 западналите
13:00 07.02.2026