Британец упоявал и малтретирал сексуално деца

Във Великобритания ръководител на летен лагер, който е упоявал деца със сладкиши, смесени с успокоително, преди да ги малтретира сексуално, беше осъден на 23 години и 10 месеца затвор.

Джон Рубен, на 76 години, който е ръководил лагер в продължение на поне 27 години, беше арестуван през юли 2025 г., след като осем деца бяха откарани в болница.

Наказателният съд в Лестър изслуша обвинения бивш ветеринарен лекар, който призна, че е упоил и малтретирал две момчета на около 13 години. Той беше обвинения също в жестокост към деца и употреба на наркотици.

Установено е, че успокоителното "Ксанакс" в течна форма е било използвано при упояването на някои от жертвите в летния лагер. Рубен обаче е използвал и други успокоителни, а самият той е вземал "Виагра". Мъжът е слагал успокоителни и в чая на съпругата си, за да не забележи отсъствието му през нощта, стана известно в съда.

Рубен е бил член на църковния съвет в църквата "Свети Петър" в родния си град Ръдингтън, където е работил като доброволец с млади хора.

Съпругата му каза пред съда, че се чувства "напълно предадена" от него.

"Той е прекарал десетилетия в опити да нарисува картина, че е праведен, почтен човек, когато всъщност е бил садистичен, чудовищен педофил", заяви Сюзън Рубен.

Източник: bnrnews.bg