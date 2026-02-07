Новини
Британец упоявал и малтретирал сексуално деца

7 Февруари, 2026 08:29, обновена 7 Февруари, 2026 07:32 2 099 21

  • британец-
  • деца-
  • секс-
  • присъда

Перверзникът е осъден на над 23 години затвор

Британец упоявал и малтретирал сексуално деца - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Във Великобритания ръководител на летен лагер, който е упоявал деца със сладкиши, смесени с успокоително, преди да ги малтретира сексуално, беше осъден на 23 години и 10 месеца затвор.

Джон Рубен, на 76 години, който е ръководил лагер в продължение на поне 27 години, беше арестуван през юли 2025 г., след като осем деца бяха откарани в болница.

Наказателният съд в Лестър изслуша обвинения бивш ветеринарен лекар, който призна, че е упоил и малтретирал две момчета на около 13 години. Той беше обвинения също в жестокост към деца и употреба на наркотици.

Установено е, че успокоителното "Ксанакс" в течна форма е било използвано при упояването на някои от жертвите в летния лагер. Рубен обаче е използвал и други успокоителни, а самият той е вземал "Виагра". Мъжът е слагал успокоителни и в чая на съпругата си, за да не забележи отсъствието му през нощта, стана известно в съда.

Рубен е бил член на църковния съвет в църквата "Свети Петър" в родния си град Ръдингтън, където е работил като доброволец с млади хора.

Съпругата му каза пред съда, че се чувства "напълно предадена" от него.

"Той е прекарал десетилетия в опити да нарисува картина, че е праведен, почтен човек, когато всъщност е бил садистичен, чудовищен педофил", заяви Сюзън Рубен.

Източник: bnrnews.bg


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    51 1 Отговор
    Тоя ако го бяха съдили в България щеше да получи две години условно и три години изпитателен

    07:34 07.02.2026

  • 2 АНЕСТЕЗИОЛОГА

    16 1 Отговор
    МЕКСИКАНЕЦА 2

    07:43 07.02.2026

  • 3 Анонимен

    27 2 Отговор
    А Джордж Буш - Старши е ял човешко бебешко месо на острова на Епстийн. Хилъри Клинтън също.

    Коментиран от #18

    07:49 07.02.2026

  • 4 Явно това

    27 0 Отговор
    Епщайновщината била на мода по цял свят.

    07:51 07.02.2026

  • 5 Ъъъъъ???

    3 29 Отговор
    Путин цял живо си гъ насилва и нищо
    Даже се гордеят със такъв диктатор

    Коментиран от #6, #8, #17

    08:00 07.02.2026

  • 6 Хи хи

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъъ???":

    Путин като дойде, както казват маленкия зеля и нато, и тебе ша оправи, чакай го и се готви !!

    08:11 07.02.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 0 Отговор
    В ДебилоБритания това е национален спорт -
    като видиш краля и семейството му...

    08:13 07.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъъ???":

    Това баТИ или баба ТИ го казаха или ТИ само го измисли🤔❓

    08:14 07.02.2026

  • 9 Ако ги е

    14 0 Отговор
    Назилвал с хуманни подбуди МОЖЕ. Това са европейски ценности

    08:24 07.02.2026

  • 10 Браво на съда

    9 0 Отговор
    Съвсем по човешки са сметнали че ще излезе преди да навърши 100

    08:26 07.02.2026

  • 11 Олга

    14 1 Отговор
    Що така?! Никой не е знаел, не е чул, не видял тези истории съществували с години в общество на прилични, известни хора, с положение. Не са маргинали. Удивително. След този шок с американския монстър с широки връзки, изведнъж (съвсем “случайно”) започнали да се разкриват други тайни чудовищни педофилски неща при съвсем “ПОЧТЕННИ” уважаеми, в общество хора. В това е целия ужас.
    Моя извод: Там в привидно демократично общество това, което е скрито от очите не е срам, а норма.

    08:28 07.02.2026

  • 12 пуссин

    2 6 Отговор
    ас рък опоявам родителите им

    08:35 07.02.2026

  • 13 ИВАН

    13 2 Отговор
    Еей, големи сладури тия британци, винаги са си били извратеняци, гнусна пасмина.

    09:01 07.02.2026

  • 14 Комон Сенс

    17 0 Отговор
    Светът не отива на добре.
    Още през 60-те години хората направиха фундаментална грешка като си помислиха, че са открили топлата вода и са премахнали излишни норми, съществували хилядолетия.
    Обаче се оказа, че не е така, Тези норми са били нужни полезни и предпазващи.
    Днес имаме бум на извратениите и тотален спад на разжаемостта. Това не е случайно.
    Обърнете внмание на тези ужасни клипове с мъчения на животни за които от време на време намекват. Ако са хванали 2 групи подобни изроди колко са на брой у нас? И кой въобще купува подобно нещо? Всеки който гледа подобни гадости с животни би искал да причини същите неща на хора.

    Бъдете бдителни!
    Но не само да сочите другия. Победете злото на похотта първо в себе си!

    09:12 07.02.2026

  • 15 Анатоли Козела

    7 1 Отговор
    Чудно защо така не показват снимките на пакистанските изнасилвачи и защо не им налагат същите наказания? Ще си помисли човек, че ислямистите са завладели вече Малобританска обединена джамахирия...

    09:52 07.02.2026

  • 16 в българия за убийство до 5г. ?!?!?!?

    4 1 Отговор
    нормално и за англичанин и за католик нищо ново под слънцето само незнам защо са го осъдили след като е бил от тяхната резба вае пак момченца е упоявал

    10:33 07.02.2026

  • 17 май само

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъъ???":

    тебе е насилвал щом никой не е чувал за подобни деяния освен тебе??? и то вероятно е бил баща ти но с маска на путин искал е да го заобичаш

    10:34 07.02.2026

  • 18 БАРС

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    А ТАМ Е БИЛА И ЛЕЙДИ ГАГА . ИМА ФОТО НА ГОЛА ЖЕНА В КОВЧЕК И ОТ ГОРЕ ЦЯЛАТА В КРЪВ И ТЯ С ЛАЖИЦА КАК ВЗЕЛА КРЪВ И ЛАПА.ДАЛИ Е ИЗКУСТВЕННА ИЛИ РЕ НЕ ЗНАМ НО Е ШОКИРАЩО ДАЖЕ И ЛА Е ИЗМИШЛЁТИНА.СТАВ ВЪПРОС ЗА ЕПЩЕЙНА.ПРИНЦ АНДРЮ СИ КУПИЛ МОМЧЕНЦЕ ИЗНАСИЛИЛ И ГО УБИЛ.ТАМ Е ЦЯЛА СЕКТА С ИДИОТИ.ГОВОРИ СЕ ЧЕ СА ПОЛЗВАЛИ ДЕЦА ЗА ЖЕРТВОПРЕНОШЕНИЕ ТОВА АМЕРИКАНЦИТЕ ГО ПОКАЗАХА А ГО ГЛЕДАХ ПО РАШЕН ТВ .ВЧЕРА СЛЕДОБНДНОто 60 МИНУТ ПО РОСИЯ 1

    Коментиран от #20

    11:33 07.02.2026

  • 19 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Има вид на добър човек,вероятно е вкарвал само главичката.🌈🤔🌈

    11:35 07.02.2026

  • 20 техас

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "БАРС":

    дупло целька?

    12:24 07.02.2026

  • 21 западналите

    3 0 Отговор
    изтичат в канала!

    13:00 07.02.2026