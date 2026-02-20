Новини
Крими »
Новият директор на Софийския централен затвор оттегли искането за предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо

20 Февруари, 2026 14:25 1 651 22

Днес Евелин Банев се включи по видеовръзка от затвора

Новият директор на Софийския централен затвор оттегли искането за предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд прекрати производството по предсрочното освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо. Определението подлежи на жалба и протест, уточни dnes.bg.

Днес Евелин Банев се включи по видеовръзка от затвора. Дъвчеше невъзмутимо дъвка по време на заседанието. Веднага след прекратяването на делото Брендо измърмори нещо, което залата не чу, стана и си тръгна към килията.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София Борислав Чорбански, заради което той беше временно отстранен. Преди месец бившият министър на правосъдието Георги Георгиев отстрани началника на затвора Борислав Чорбански, след като стана ясно, че той е поискал от съда свобода за осъдения на 10 г. затвор Евелин Банев, без да уведоми никого за това.

Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това е основание за прекратяване на производството.

Според прокурор Ангел Кънев Брендо трябва да направи ново искане към изпълняващия функциите началник на Централния Софийски затвор, който смени временно отстранения Борислав Чорбански.

Мотивите на началника на затвора за освобождаването на Брендо бяха, че е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София.

Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голям майтап

    24 1 Отговор
    Те платили, ама на предишния директор... много кофти се получи, ся ко праим???

    14:30 20.02.2026

  • 2 кой му дреме

    10 1 Отговор
    след изборите 👍

    14:32 20.02.2026

  • 3 държавна политика

    14 1 Отговор
    Пускайте го ,че каналите спряха и парите свършиха !

    14:35 20.02.2026

  • 4 Зеленски

    9 1 Отговор
    Ама защо?

    14:36 20.02.2026

  • 5 Лост

    17 0 Отговор
    Да бяха го пратили в Италия да си излежи присъдата.То и Митьо Очите така го търсиха в България,но като отиде в Турция за 24 часа го намериха в Истанбул и го изведоха по къси панталони и джапанки.А после орева орталъка да го прибират в България и тук го пуснаха набързо.

    14:38 20.02.2026

  • 6 Ставри

    13 0 Отговор
    Айде.... Платил на стария директор, сега ще трябва пак да плащат на новия, ама пък главният директор Ивайло Йорданов, ще взима два пъти - той не отказва. Прибира отвсякъде - от пандизчии, от обществени поръчки, от проекти. Няма спирка!

    Коментиран от #21

    14:38 20.02.2026

  • 7 Адвокат

    5 7 Отговор
    Преди да демонстрирате традиционните си интелигентни дефицити ще ви кажа, че правителството на УПО се придобива от всеки български гражданин, отговарящ на тези условия. И никъде в закон или подзаконов нормативен акт, Брендо не е посочен като изключение. Началника си е свършил работата, и следващият началник отново ще предложи Брендо за УПО, ако дотогава обстоятелствата не се променят (Брендо не извърши престъпление в затвора).

    14:42 20.02.2026

  • 8 Фори

    20 1 Отговор
    Иванчева за недоказан подкуп я държаха 8 години.А бай Брендо за наркотрафик само една година! Имаме страшна съдебна система!

    14:51 20.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    А КАК ЩЕ ВЪРНЕ ПАРИТЕ, КАТО ГИ Е ПОХАРЧИЛ

    14:54 20.02.2026

  • 10 Гедер

    14 2 Отговор
    Значи ако беше останало правителството на Желязков Пеевски Борисов и Чалгаря , този Брендо щеше вече да е свободен..

    14:55 20.02.2026

  • 11 Перо

    15 1 Отговор
    За какво е този съд, ако корумпирани директори на затвори имат право да намаляват и без това мижавите присъди на престъпници!

    15:02 20.02.2026

  • 12 Ебелина

    4 5 Отговор
    :) Няма да го оставим да стои дълго в затвора.
    Свобода за Брендо! :)

    15:04 20.02.2026

  • 13 Пийте едно бренди

    12 0 Отговор
    В най-лошия вариант ще излезне съвсем законно след 2-3 години, когато изтича 6 годишната му присъда. На фона на 20 г. в Италия и 10 в Румъния, това си е голям бонус.

    15:08 20.02.2026

  • 14 Панов

    5 2 Отговор
    Герберасти, плачете ли?

    15:09 20.02.2026

  • 15 Пламен

    8 2 Отговор
    Тиквата и Таки са тъжни.

    Коментиран от #17

    15:10 20.02.2026

  • 16 Зельонката от бункера в Киiв

    5 0 Отговор
    Нееееееееееее! Пуснете ми доставичка на пициииии!

    15:11 20.02.2026

  • 17 Не знам за Tиквaтa и Taки

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Ама киевското зеле със сигурност е тъжно.

    15:13 20.02.2026

  • 18 Дани Графа

    6 2 Отговор
    Сега, ако Тиквата и Шиши не се завърнат на бял кон,тоя Брендо няма да излезе скоро.Тиквоча също е в нарко историите.

    15:14 20.02.2026

  • 19 Никой

    4 1 Отговор
    Как се е поправил.

    15:25 20.02.2026

  • 20 Надзирател СС

    4 0 Отговор
    Тоя трябва да чупи камъни с чук и след като наближи време за сън и ТВ в килията да се изкара да чупи отново камъните . И така докрая , тотален престъпник има и по големи от него които заслужават същото

    15:39 20.02.2026

  • 21 Тъкмо си мислех

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ставри":

    Че чакалнята и стаята за срещи в цсз са за ремонт и освежаване и нови мебели, вероятно и стаите.

    15:45 20.02.2026

