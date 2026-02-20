Новият директор на Софийския централен затвор оттегли искането за предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо

Софийският градски съд прекрати производството по предсрочното освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо. Определението подлежи на жалба и протест, уточни dnes.bg.

Днес Евелин Банев се включи по видеовръзка от затвора. Дъвчеше невъзмутимо дъвка по време на заседанието. Веднага след прекратяването на делото Брендо измърмори нещо, което залата не чу, стана и си тръгна към килията.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София Борислав Чорбански, заради което той беше временно отстранен. Преди месец бившият министър на правосъдието Георги Георгиев отстрани началника на затвора Борислав Чорбански, след като стана ясно, че той е поискал от съда свобода за осъдения на 10 г. затвор Евелин Банев, без да уведоми никого за това.

Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това е основание за прекратяване на производството.

Според прокурор Ангел Кънев Брендо трябва да направи ново искане към изпълняващия функциите началник на Централния Софийски затвор, който смени временно отстранения Борислав Чорбански.

Мотивите на началника на затвора за освобождаването на Брендо бяха, че е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София.

Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.