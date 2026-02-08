Българин ще лежи близо седем години в гръцки затвор за катастрофа със загинали

Гръцкият съд даде присъда от шест години и 11 месеца затвор за български шофьор на товарен камион.
През август миналата година той е ударил с камиона си коли, чакащи до Комотини да платят пътни такси. Пътуващите в едната кола трима пътника починаха, като колата се запали. В пътното произшествие четирима души, пътуващи в друга кола бяха тежко ранени.
Гръцките магистрати са приели и смекчаващи вината обстоятелства. Защита на българския шофьор е доказала пред съда, че колата с жертвите е била неправилно паркирала и това не е дало възможност на българският шофьор да реагира адекватно на ситуацията.
Първоначално прокуратурата поиска доживотен затвор, но съдът прие, че българинът не е извършил маневра за опасно шофиране и прие наказание за "причиняване на пътно транспортно произшествие по небрежност".
Направените кръвни проби на шофьора доказаха, че той не е употребил алкохол или наркотици.
Българинът е върнат отново в затвора в град Комотини, съобщава гръцката национална телевизия ЕРТ.
