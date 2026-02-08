Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Българин ще лежи близо седем години в гръцки затвор за катастрофа със загинали

Българин ще лежи близо седем години в гръцки затвор за катастрофа със загинали

8 Февруари, 2026 21:43, обновена 8 Февруари, 2026 20:48 2 172 9

Нашенецът ударил с камиона си коли, чакащи до Комотини да платят пътни такси

Българин ще лежи близо седем години в гръцки затвор за катастрофа със загинали - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Гръцкият съд даде присъда от шест години и 11 месеца затвор за български шофьор на товарен камион.

През август миналата година той е ударил с камиона си коли, чакащи до Комотини да платят пътни такси. Пътуващите в едната кола трима пътника починаха, като колата се запали. В пътното произшествие четирима души, пътуващи в друга кола бяха тежко ранени.

Гръцките магистрати са приели и смекчаващи вината обстоятелства. Защита на българския шофьор е доказала пред съда, че колата с жертвите е била неправилно паркирала и това не е дало възможност на българският шофьор да реагира адекватно на ситуацията.

Първоначално прокуратурата поиска доживотен затвор, но съдът прие, че българинът не е извършил маневра за опасно шофиране и прие наказание за "причиняване на пътно транспортно произшествие по небрежност".

Направените кръвни проби на шофьора доказаха, че той не е употребил алкохол или наркотици.

Българинът е върнат отново в затвора в град Комотини, съобщава гръцката национална телевизия ЕРТ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Малшанс

    27 0 Отговор
    В Булгария щеше да лежи седем часа.

    21:00 08.02.2026

  • 2 А у нас престъпниците, които

    17 0 Отговор
    газят и убиват хората по пътищата ги пускат и те се укриват... я виж гърците за 4-5 месеца и хоп в затвора...

    21:02 08.02.2026

  • 3 Тити

    11 1 Отговор
    Във България за същото получаваш условна и глоба за това Гърците са доста по напред от нас.

    21:19 08.02.2026

  • 4 хаха

    6 0 Отговор
    Браво!

    Като кара следващия път ще знае, че не е сам на пътя!

    21:38 08.02.2026

  • 5 камион

    3 4 Отговор
    Ако в България дадат такава присъда за три отнети живота, материални щети и ранени,как ли ще реагират тези ,които днес блокираха Орлов мост?
    Хайде на бас!

    Коментиран от #6, #8

    22:08 08.02.2026

  • 6 Знаменосец

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "камион":

    Ще има масов рев на плебеи. "6 години ли струват три живота?!??!!!!". Ама нали е в чужбина. Там са справедливи, ха.

    22:52 08.02.2026

  • 7 УдоМача

    1 0 Отговор
    Средиземно море на Гръцки скоро ще им напраи кръцки!

    00:36 09.02.2026

  • 8 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "камион":

    Защита на българския шофьор е доказала пред съда, че колата с жертвите е била неправилно паркирала и това не е дало възможност на българският шофьор да реагира адекватно на ситуацията.


    Какво не разбра бе кухорог ориенталски питек?

    01:16 09.02.2026

  • 9 При нас няма

    2 0 Отговор
    Правосъдие още от комунизъма...та до днес ...тук е анархия и беззаконие ..И С ТОВА ЕВРО НИ ДОСЪСИПАХА...

    03:24 09.02.2026