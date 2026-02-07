Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Приятел на Калушев: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две деца

Приятел на Калушев: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две деца

7 Февруари, 2026 20:12, обновена 7 Февруари, 2026 19:17 6 251 87

  • ивайло калушев-
  • петрохан-
  • разследване

Едното от тях представяше за свой син, заяви представилият се пред bTV като Веселин

Приятел на Калушев: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две деца - 1
Снимка: bTV
Фокус Фокус

Приятел на Ивaйло Калушев, който се издирва след тройното убийство в "Петрохан" разказа пред bTV, че при срещите си с него в хижата е имало и две деца. Едното от тях Калушев представял за свой син.

Веселин е посещавал хижата преди година и половина. Tвърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете.

"И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, със сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Иво Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иван Калушев, аз тогава имаше мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11", разказва Веселин.

Психологът доцент Неделчо Стойчев определи престъплението като непланирано. А за родителите, които са оставяли децата на грижите на Ивайло Калушев, като "облъчени".

"В случая казваме Ивайло Калушев е много добър и честен човек и ние нямаме никакъв проблем да си дадем децата на неговата грижа, защото иначе тези родители нямат никакъв шанс да бъдат в съгласие със себе си. Как иначе да приемем, че един баща и майка, както има данни, си дават там децата, не ги виждат с месеци, нямат никакви сигнали от тях. Това е просто парадоксално поведение, което не е нормално", коментира доц. Неделчо Стойчев.

Според приятеля на Калушев Веселин - оръжия в хижата не е имало, обратно на твърденията на органите на реда.

"Няма как в България физическо лице да придобие автоматични оръжия. Всички ловни, които се придобиват, те са полуавтоматични. Както за лов, така и за самоотбрана, в никой друг случай. Дори и там, където се придобиват за спортни цел", коментира Венцислав Рангелов - бивш началник на КОС към СДВР.

Работата на разследващите по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами аз

    17 30 Отговор
    Порил съм Калушев в Калекшкото ханче преди няколко години. Много реве като магаре тоз нер ез

    Коментиран от #36

    19:19 07.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шперца

    56 2 Отговор
    Тия всички изглеждат, като херои нови плъхо от 90те

    Коментиран от #21

    19:20 07.02.2026

  • 4 Любопитен

    23 19 Отговор
    Къде оня дето твърдеше че откак го взели "тези" деца там нямало? Да се яви веднага и да се извини. Оргии са ставали там, това е сигурно.

    19:22 07.02.2026

  • 5 Мнение

    44 17 Отговор
    Ппдб-лгбт-епщайн евроатлантиците на България!
    Масово да бъдат тикани у кауша!
    Понеже изглежда има за какво!

    19:22 07.02.2026

  • 6 Kaлпазанин

    33 11 Отговор
    Този поглед е като на зеления евреин ,то остана ли вече нещо нормално ,знае мисли ама не знае

    19:23 07.02.2026

  • 7 Ройтерс

    28 4 Отговор
    Приятел на Калушев 1 : При срещите ми с Иво в хижата имаше и две деца....
    Приятел на Калушев 2: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две марсианчета...
    Приятел на Калушев3: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две джуджета....
    .....
    Приятел на Калушев N : При срещите ми с Иво в хижата имаше и две мамутчета...
    ...

    19:23 07.02.2026

  • 8 Смърфиета

    6 13 Отговор
    Психолозите, май не ги разбират нъркотиците. Ако искат да ги разберат, трябва да започнат да ги опутрэбяват редовно. Защото в противен случай, могат единствено да вървят да ядат на онази, която ги е дарила с живот, детеродните органи.

    19:23 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе мисирките , защо се гърчите

    32 11 Отговор
    Ако бяха обикновени хора майката и бащата на тоя манафчо щяхте да ги разкостите, нали? Те много добре знаят какво представлява техния келеш. Майката как бързо съчини смотан есемес веднага. Ама не смеете да мъцнете даже. Може би сте усетили ,че тук има обслужвани богати и влиятелни педофили и ...ами то е ясна работата, язък за дечицата.

    19:25 07.02.2026

  • 11 и какво

    38 21 Отговор
    като е имало деца, значи ли, че Калушев е бил педофил? Що за внушения са това? Нормалните хора не изпитват сексуални желания към деца, а поне засега по-голямата част от хората са нормални човешки същества. Щом родителите са преценили, че могат да поверят децата си на човек, който познават добре и наричат свой приятел, кой е този, който ще оспори преценката им? Да не би всички родители по презумпция да са безотговорни олигофрени?

    Коментиран от #26, #78

    19:25 07.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИЗВОДА Е ДАНС И ПАЛИЦАЙКИТЕ

    29 3 Отговор
    ЛЪЖАТ КЪТ РАЗПРАНИ.......

    19:29 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 МДАААА...!

    49 2 Отговор
    ,,Работата на разследващите по случая продължава."
    Че тя ,,продължава" и с издирването на ,,Прокурорският син"...!
    Пък той се подиграва с органите на МВР,че още и още не могат да го открият,пущайки в мрежите подигравателни видеа,с органите на реда...!

    19:29 07.02.2026

  • 16 Тоя

    30 1 Отговор
    от де го докопахте ? Не е у ред с главата !

    19:30 07.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обаче

    14 11 Отговор
    неговият колега спелеолог и пещерняк Свилен Делчев изказва в интервю плахо становище без доказателства, че Калушев е педофил.

    19:31 07.02.2026

  • 19 Тук работата е много дебела...!

    35 8 Отговор
    Намесени кмета Терзиев,министър Сандов...!
    Чадър над ,,хижата",от най-високо държавно ниво...!

    Коментиран от #33

    19:32 07.02.2026

  • 20 SDEЧЕВ

    35 6 Отговор
    Този прилича на член на ПП наяден с пица с кристали.

    19:32 07.02.2026

  • 21 Смърфиета

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Шперца":

    Не. Не са били хероинови наркомани. Само упойващи вещества от растителен произход, не алкалоиди и полусинтетични. Е, тази граница се прекрачва, но тук се касае за трева, сосайн и евентуално още нещо. Но главно за коноп става дума. Нищо страшно само по себе си, но е незаконно и наказанията са завишени по сравнение със западна европа, където е повсеместно и почти не се наказва. Освен това са παιдали, такива по туристическите дружества има от време оно, освен това се познават много добре от време оно, и в крайна сметка имате това, което имате, т.е. нямате пред очите. А тази лама на снимката, трябва да е в следствен арест до изясняване на случая, иначе няма да се разкрие. И всичките им контакти. Това е нещо, което се е случило заради напрежението по изборите и покрай еврото, но може да се използва в политическия театър. Да видим дали и как ще го инструментализират. Що се касае до предпоставките за предстъптлението, Сандов впрочем също трябва да е в следствения арест към момента, както и този, който го е вписал. Там трябва да влезе инспектората на МС, но сега нали никой не носи отговорност и безобразията и лъжите ще продължат.

    Коментиран от #32, #37

    19:34 07.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Носът

    7 2 Отговор
    му от пластелин ли е ?

    19:36 07.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Механик

    24 2 Отговор
    Тоя дрожер-клошар ли е или е обикновен клошар?

    Коментиран от #29

    19:37 07.02.2026

  • 26 Смърфиета

    16 7 Отговор

    До коментар #11 от "и какво":

    Като не знаеш, кои са хората, не се обаждай – или знаеш твърде добре, но се правиш на ударен. Това е гей дружинка. Знам го със сигурност. Знае го и целият софийски център.

    19:37 07.02.2026

  • 27 Госあ

    15 4 Отговор
    Тоя сайт определено представя само спуснатите политически наративи и разпратената дезинформация по случая. Много слабо.

    Коментиран от #42

    19:37 07.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Смърфиета

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Това е лама-бохем, хипи.

    19:38 07.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 11 Отговор
    ТАКИВА "ЧУДОВИЩА" КАТО ТОZИ НА СНИМКАТА СА ......................... ОТ СЕКТАТА НА ПРОМЯНАТА ........................... ФАКТ ! .................... МУНЧО АКО СИ ПУСНЕ БРАДА И СИ СЛОЖИ ПЕРУКА ........................... ЩЕ Е ПО ОРИГИНАЛ КАТО ЧУДОВИЩЕ .............,......... ФАКТ !

    Коментиран от #44

    19:38 07.02.2026

  • 32 Госあ

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "Смърфиета":

    А кактуси и гъби ? И лама ли е Калушев или толтек ? Кʼво казва кристалната топка ?

    19:38 07.02.2026

  • 33 следите са при парите

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тук работата е много дебела...!":

    Тия двамата кмет софийски и екоминистър гербаджии ли са? А в същото време кристалния ПП ексминистър на МВР Б.Рашков е закрил местното районно управление на МВР.

    19:40 07.02.2026

  • 34 Госあ

    17 3 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Истинския българин праща децата си да шмъркат и да въртат гюбеци на галена и коцето.

    Коментиран от #59

    19:41 07.02.2026

  • 35 Пич

    23 5 Отговор
    Сега, няколко пъти ме изтриха, затова ще го кажа така, че сами да си го доразвиете! Този го търсят за да приключат случая окончателно и удобно!!!

    Коментиран от #41

    19:41 07.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Смърфиета

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "Смърфиета":

    Да прецизирам, че Сандов най-вероятно е от същата гей дружинка. Това аз не знам, но може да се предполага. Така. Искам да видя реакциите ви, тролчета. Смърфиета знае това-онова, не е съвсем боса.

    Коментиран от #46

    19:42 07.02.2026

  • 38 Здрасти

    26 0 Отговор
    Аз да питам, кой допусна през последните пет години да се създаде Държава в Държавата. С какви пари е създадена и защо всички български служби са спали?

    Коментиран от #53

    19:42 07.02.2026

  • 39 Сила

    14 4 Отговор
    Не познавам Иво Калушев , но е ясно че обича деца !!! Момченца ....просто ги обичаи им помага да медитират и да се издигнат духовно и физически !!! Харе рама , харе харе Калушев лама !!!

    Коментиран от #45

    19:43 07.02.2026

  • 40 Aлфа Вълкът

    20 4 Отговор
    А БЕ, ЕДИН НОРМАЛЕН ЧОВЕК ИМА ЛИ ОКОЛО ТИЯ???
    Три романа мога да напиша какво станало, какво не станало, главата ме заболя вече.
    Бащата, сина, Ламата, Магарето, Козата...
    Събирайте ги всички от тая хижа на стената и един тигел — виновни, невинни НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, НЕ МИ ПУКА.
    Удряйте печат на папката — случаят приключен и хората да си отдъхнем.

    19:45 07.02.2026

  • 41 Госあ

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Пич":

    Това го каза и един бивш директор на полицията по БНТ. Търсят ги, да ги приключат. Освен това, каза че две пушки не са голямо количество оръжие и до момента нищо не е изнесено като информация.

    19:45 07.02.2026

  • 42 то често

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    Повечето становища които защитаваш са поредната дезинформация.

    Коментиран от #48, #56

    19:46 07.02.2026

  • 43 Хора събедте се бе,

    22 7 Отговор
    цялата група е била за прекарване на дрога и мигранти към Европа. Настъпили са греблото, и адио Рио. Ще го гепят и Ивчо, дългата ръка на братството не прощава. Шантавото е че платената власт ни прави на балъци

    Коментиран от #49

    19:47 07.02.2026

  • 44 Смърфиета

    8 9 Отговор

    До коментар #31 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Не съм пиар на Радев, Ръмпези, но искам да ти обърна внимание, че трудно някой ще накара Радев да пусне брада и да тури перука. Защо го казвам? Защото усещането за чест, в целия държавен апарат и голяма част от бюджетния сектор, остана почти само, и то не изцяло, в силовите структури: армия, и полиция. Всички други масово, вкупом или крадът, или папкат и спинкат.

    Коментиран от #50

    19:47 07.02.2026

  • 45 Смърфиета

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сила":

    Проявяваш нюх. Защо ли.
    Да, сбърканяци и обратни са.

    19:49 07.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Психологът доцент,

    9 4 Отговор
    да гледа края на "Говори сега" по БНТ с Мая и топ полицай, отговарял за и познаващ района мн. добре. Човекът не е куха ле, йка. Не вярва в усилено пробутваната версия за педофилия. За голямо съжаление не е оптимист. Никак.

    19:50 07.02.2026

  • 48 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "то често":

    Становищата се базират на доказателства. А доказателствата не са дезинформация.

    Коментиран от #55

    19:51 07.02.2026

  • 49 Смърфиета

    12 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хора събедте се бе,":

    Мигранти не вярвам да има. Изглежда като да е база, но мисля, че просто са параноици, и със сигурност имат дребни операции с дрога, които изискват да се прекоси зелена граници. Това за пицата с кристали може да е вярно. Просто нямам повече информация. Хората са много обрани на тия теми, защото се лежи ефективно. И ги эбат вътре, но точно от това, тия не ги е било страх. Одзат са цъфнали 4 цола.

    Коментиран от #54

    19:54 07.02.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 11 Отговор

    До коментар #44 от "Смърфиета":

    ГОЛЯМА ЧЕСТ НА рУМЕН рАДЕВ Е .......................... РЕZИДЕНТ НА КГБ ......................

    19:55 07.02.2026

  • 51 дядото

    3 1 Отговор
    само безсмислици и объркване.днес в центъра на берковица,непознати мъже на средна възраст коментираха и псуваха,че на похода имало анти дронови покрития.толкова разводниха истината,че всеки говори каквото му дойде.

    19:55 07.02.2026

  • 52 Каишев

    14 0 Отговор
    Този е страшен и странен бараба. Хич не вярвам на брътвежите му. Много странни умнокрасиви особи са се събрали в тази дружинка, Калушев, Макушев, Йончев, този хипар.

    19:58 07.02.2026

  • 53 Ха ,Здрасти!

    16 1 Отговор

    До коментар #38 от "Здрасти":

    То е ясно,че всички български служби са спали!
    Ама не е ясно,що при това положение им увеличиха заплатите и то доста...с 50%...!

    19:58 07.02.2026

  • 54 Смърфиета

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Смърфиета":

    И ще обясня, защо не вярвам да има мигранти. За хора с тяхния профил, те имат нагласите да прекарват хора, защото са, естествено, и анархисти. Но не биха могли да се замесят с каналите между Сърбия и Турция, защото тогава трябва да получават и пари на ООН, т.е. американски пари. Иначе няма кой да им прави чадър. Тези нямат този капацитет. Иначе изобщо нямаше да се разшуми около убийството. Сега все още Сарафов и службите се чудят какво знаят, и какво не знаят за тези. Това е.

    Коментиран от #57

    19:58 07.02.2026

  • 55 то често

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Тогава си прочети становището 34 и докажи истинските и неистинските българи.

    Коментиран от #58

    20:01 07.02.2026

  • 56 Смърфиета

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "то често":

    Защото е обратен. На обратен ми прилича.

    Коментиран от #61

    20:01 07.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Смърфиета

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "Госあ":

    Дезинформация. Целувал е патката на лама Иво, и не само. Проникнат е от духа на ламата.

    Коментиран от #65

    20:03 07.02.2026

  • 60 Розов папилом

    6 1 Отговор
    Някакви рошави наркомани

    Коментиран от #68

    20:04 07.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 то често

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Госあ":

    С контра въпроси само можеш да се оплетеш в нападките си. Трудно ще заблудиш когото и да било.

    Коментиран от #66

    20:05 07.02.2026

  • 64 БеГемот

    13 2 Отговор
    Далай лама от пещерите обичащ малки момченца и да им придава своето осветено от Буда семе....

    Коментиран от #69, #70

    20:05 07.02.2026

  • 65 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Смърфиета":

    Ама лама ли е или толтек ? Нали е мексиканец ? Издишаш пак

    20:06 07.02.2026

  • 66 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "то често":

    Без въпроси само лакърдии мое да разтегаш

    20:08 07.02.2026

  • 67 Смърфиета

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "Госあ":

    Е тя семенната течност на ламата е оплодила духа ти, но после при загащването е отишла по долните ти гашти :)

    Коментиран от #71, #73

    20:10 07.02.2026

  • 68 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Розов папилом":

    Абе сериозно е. От тотална безнаказаност, липса на здрави морални устои и чиста наглост е.

    20:13 07.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "БеГемот":

    Именно. От Буда, с главна буква.

    20:19 07.02.2026

  • 71 Хасковски каунь

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Смърфиета":

    " гашти "
    Смърфиета , с този правопис ме извади от наркозата. Браво на даскалката ти!

    20:31 07.02.2026

  • 72 Каишев

    6 1 Отговор
    Този е страшен и странен бараба. Хич не вярвам на брътвежите му. Много странни умнокрасиви особи са се събрали в тази дружинка, Калушев, Макушев, Йончев, Терзиев, този хипар.

    20:41 07.02.2026

  • 73 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Смърфиета":

    съмнителна си с тия коментари. Да не си Мата Хари ?

    20:41 07.02.2026

  • 74 ДС кметче

    16 1 Отговор
    Най-якото беше как ДС кметчето се изпъчи гордо и каза, че е спонсориал този нарко-пед0-секта. Безценно!!!

    Коментиран от #77

    21:34 07.02.2026

  • 75 БОЙС ТУ МЕН

    0 2 Отговор
    МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ
    НО МОЖЕЛИ „СМЪРФИЕТА” ИЛИ КОЙТО ЗНАЕ
    АКО МОЖЕ ДА КАЖЕ..
    РАЗТЕНИЕТО ...КОКА ОТ БОЛИВИЯ
    ДАЛИ .МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДА
    ПО НАШИТЕ ШИРИНИ ИЛИ НА ЗАКРИТО....
    ТОВА БИ ДАЛО ДОСТА ОТГОВОРИ.....

    Коментиран от #76

    21:38 07.02.2026

  • 76 БОЙС ТУ МЕН

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "БОЙС ТУ МЕН":

    НЕ РАЗТЕНИЕ.....А РАСТЕНИЕ...тех.гр.

    Коментиран от #86

    21:42 07.02.2026

  • 77 ДС тайни

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "ДС кметче":

    Иво Калушев е син на, Георги Калушев ( ДС разузнаване и контраразузнаване)
    Това е достатъчно.

    21:50 07.02.2026

  • 78 ?????

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "и какво":

    Къде са децата бре?
    Или не е важно.

    21:58 07.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Българийо

    4 0 Отговор
    Чалгани зирана и изпро стяла
    Е ва ха децата ти!

    22:36 07.02.2026

  • 82 Калушко

    2 0 Отговор
    Убийствата/самоубийствата или склоняването към такива са породени от вътрешен конфликт в групата...мотивите могат да бъдат пари, духовни разбирания към будисткото течение, което са изповядвали, сексуални контакти или разрив в душевната им хармония...

    22:40 07.02.2026

  • 83 Тити на Кака

    13 0 Отговор
    Несвързаният разказ на новоизлюпения приятел на Калушев за пореден път доказва тезата, че този "лама" е бил магнит за психически проблемни хора. Неслучайно и софийският кмет е в групата, попаднал е на точното си място там.

    23:02 07.02.2026

  • 84 Па съм я бе

    3 0 Отговор
    Кочина бате

    23:17 07.02.2026

  • 85 Глеб Жиглов

    1 0 Отговор
    Струва ми се че страдаш от някакво заболяване на психиката.

    01:19 08.02.2026

  • 86 Глеб Жиглов

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "БОЙС ТУ МЕН":

    Спри да правиш грешки, и ще ти дам рецепта за козя пастърма.

    01:24 08.02.2026

  • 87 Опасните секти

    2 0 Отговор
    Дейвид Кореш (David Koresh) е известен като харизматичен и спорен лидер на религиозна култова група, наречена Клонката Давидова (Branch Davidians), която е разклонение на Седмодневните адвентисти.
    Роден като Вернън Уейн Хауърд, по-късно приема името Дейвид Кореш.
    Обявява се за пророк и „последен водач“, който има специално божествено знание.
    Изкривява Библията, за да утвърди своята власт и да контролира последователите си.
    Клонката Давидова е религиозна група, която живее заедно в общност, близо до Уейко, Тексас, САЩ.
    Кореш установява строг контрол върху членовете, включително финансов и сексуален контрол.
    Манипулира последователите си чрез харизма, заплахи и религиозни внушения.
    През 1993 г. федерални агенти обсаждат комплекса заради притежание на оръжие и нарушения на закона.
    Обсадата продължава 51 дни и завършва с пожар, при който загиват Кореш и десетки последователи.
    Инцидентът остава един от най-известните случаи на култово насилие в САЩ.
    Защо е важен за сравнение:
    Кореш е пример за харизматичен лидер с култово влияние, който манипулира уязвими хора и използва психологически техники, за да контролира общността си. Това е причината да се прави паралел с Калушев – и при двамата има харизма, манипулация на подрастващи и съмнителни крайни действия.

    09:14 08.02.2026