Приятел на Калушев: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две деца

Приятел на Ивaйло Калушев, който се издирва след тройното убийство в "Петрохан" разказа пред bTV, че при срещите си с него в хижата е имало и две деца. Едното от тях Калушев представял за свой син.
Веселин е посещавал хижата преди година и половина. Tвърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете.
"И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, със сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Иво Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иван Калушев, аз тогава имаше мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11", разказва Веселин.
Психологът доцент Неделчо Стойчев определи престъплението като непланирано. А за родителите, които са оставяли децата на грижите на Ивайло Калушев, като "облъчени".
"В случая казваме Ивайло Калушев е много добър и честен човек и ние нямаме никакъв проблем да си дадем децата на неговата грижа, защото иначе тези родители нямат никакъв шанс да бъдат в съгласие със себе си. Как иначе да приемем, че един баща и майка, както има данни, си дават там децата, не ги виждат с месеци, нямат никакви сигнали от тях. Това е просто парадоксално поведение, което не е нормално", коментира доц. Неделчо Стойчев.
Според приятеля на Калушев Веселин - оръжия в хижата не е имало, обратно на твърденията на органите на реда.
"Няма как в България физическо лице да придобие автоматични оръжия. Всички ловни, които се придобиват, те са полуавтоматични. Както за лов, така и за самоотбрана, в никой друг случай. Дори и там, където се придобиват за спортни цел", коментира Венцислав Рангелов - бивш началник на КОС към СДВР.
Работата на разследващите по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами аз
Коментиран от #36
19:19 07.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шперца
Коментиран от #21
19:20 07.02.2026
4 Любопитен
19:22 07.02.2026
5 Мнение
Масово да бъдат тикани у кауша!
Понеже изглежда има за какво!
19:22 07.02.2026
6 Kaлпазанин
19:23 07.02.2026
7 Ройтерс
Приятел на Калушев 2: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две марсианчета...
Приятел на Калушев3: При срещите ми с Иво в хижата имаше и две джуджета....
.....
Приятел на Калушев N : При срещите ми с Иво в хижата имаше и две мамутчета...
...
19:23 07.02.2026
8 Смърфиета
19:23 07.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе мисирките , защо се гърчите
19:25 07.02.2026
11 и какво
Коментиран от #26, #78
19:25 07.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ИЗВОДА Е ДАНС И ПАЛИЦАЙКИТЕ
19:29 07.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 МДАААА...!
Че тя ,,продължава" и с издирването на ,,Прокурорският син"...!
Пък той се подиграва с органите на МВР,че още и още не могат да го открият,пущайки в мрежите подигравателни видеа,с органите на реда...!
19:29 07.02.2026
16 Тоя
19:30 07.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обаче
19:31 07.02.2026
19 Тук работата е много дебела...!
Чадър над ,,хижата",от най-високо държавно ниво...!
Коментиран от #33
19:32 07.02.2026
20 SDEЧЕВ
19:32 07.02.2026
21 Смърфиета
До коментар #3 от "Шперца":Не. Не са били хероинови наркомани. Само упойващи вещества от растителен произход, не алкалоиди и полусинтетични. Е, тази граница се прекрачва, но тук се касае за трева, сосайн и евентуално още нещо. Но главно за коноп става дума. Нищо страшно само по себе си, но е незаконно и наказанията са завишени по сравнение със западна европа, където е повсеместно и почти не се наказва. Освен това са παιдали, такива по туристическите дружества има от време оно, освен това се познават много добре от време оно, и в крайна сметка имате това, което имате, т.е. нямате пред очите. А тази лама на снимката, трябва да е в следствен арест до изясняване на случая, иначе няма да се разкрие. И всичките им контакти. Това е нещо, което се е случило заради напрежението по изборите и покрай еврото, но може да се използва в политическия театър. Да видим дали и как ще го инструментализират. Що се касае до предпоставките за предстъптлението, Сандов впрочем също трябва да е в следствения арест към момента, както и този, който го е вписал. Там трябва да влезе инспектората на МС, но сега нали никой не носи отговорност и безобразията и лъжите ще продължат.
Коментиран от #32, #37
19:34 07.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Носът
19:36 07.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Механик
Коментиран от #29
19:37 07.02.2026
26 Смърфиета
До коментар #11 от "и какво":Като не знаеш, кои са хората, не се обаждай – или знаеш твърде добре, но се правиш на ударен. Това е гей дружинка. Знам го със сигурност. Знае го и целият софийски център.
19:37 07.02.2026
27 Госあ
Коментиран от #42
19:37 07.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Смърфиета
До коментар #25 от "Механик":Това е лама-бохем, хипи.
19:38 07.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #44
19:38 07.02.2026
32 Госあ
До коментар #21 от "Смърфиета":А кактуси и гъби ? И лама ли е Калушев или толтек ? Кʼво казва кристалната топка ?
19:38 07.02.2026
33 следите са при парите
До коментар #19 от "Тук работата е много дебела...!":Тия двамата кмет софийски и екоминистър гербаджии ли са? А в същото време кристалния ПП ексминистър на МВР Б.Рашков е закрил местното районно управление на МВР.
19:40 07.02.2026
34 Госあ
До коментар #12 от "?????":Истинския българин праща децата си да шмъркат и да въртат гюбеци на галена и коцето.
Коментиран от #59
19:41 07.02.2026
35 Пич
Коментиран от #41
19:41 07.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Смърфиета
До коментар #21 от "Смърфиета":Да прецизирам, че Сандов най-вероятно е от същата гей дружинка. Това аз не знам, но може да се предполага. Така. Искам да видя реакциите ви, тролчета. Смърфиета знае това-онова, не е съвсем боса.
Коментиран от #46
19:42 07.02.2026
38 Здрасти
Коментиран от #53
19:42 07.02.2026
39 Сила
Коментиран от #45
19:43 07.02.2026
40 Aлфа Вълкът
Три романа мога да напиша какво станало, какво не станало, главата ме заболя вече.
Бащата, сина, Ламата, Магарето, Козата...
Събирайте ги всички от тая хижа на стената и един тигел — виновни, невинни НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, НЕ МИ ПУКА.
Удряйте печат на папката — случаят приключен и хората да си отдъхнем.
19:45 07.02.2026
41 Госあ
До коментар #35 от "Пич":Това го каза и един бивш директор на полицията по БНТ. Търсят ги, да ги приключат. Освен това, каза че две пушки не са голямо количество оръжие и до момента нищо не е изнесено като информация.
19:45 07.02.2026
42 то често
До коментар #27 от "Госあ":Повечето становища които защитаваш са поредната дезинформация.
Коментиран от #48, #56
19:46 07.02.2026
43 Хора събедте се бе,
Коментиран от #49
19:47 07.02.2026
44 Смърфиета
До коментар #31 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Не съм пиар на Радев, Ръмпези, но искам да ти обърна внимание, че трудно някой ще накара Радев да пусне брада и да тури перука. Защо го казвам? Защото усещането за чест, в целия държавен апарат и голяма част от бюджетния сектор, остана почти само, и то не изцяло, в силовите структури: армия, и полиция. Всички други масово, вкупом или крадът, или папкат и спинкат.
Коментиран от #50
19:47 07.02.2026
45 Смърфиета
До коментар #39 от "Сила":Проявяваш нюх. Защо ли.
Да, сбърканяци и обратни са.
19:49 07.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Психологът доцент,
19:50 07.02.2026
48 Госあ
До коментар #42 от "то често":Становищата се базират на доказателства. А доказателствата не са дезинформация.
Коментиран от #55
19:51 07.02.2026
49 Смърфиета
До коментар #43 от "Хора събедте се бе,":Мигранти не вярвам да има. Изглежда като да е база, но мисля, че просто са параноици, и със сигурност имат дребни операции с дрога, които изискват да се прекоси зелена граници. Това за пицата с кристали може да е вярно. Просто нямам повече информация. Хората са много обрани на тия теми, защото се лежи ефективно. И ги эбат вътре, но точно от това, тия не ги е било страх. Одзат са цъфнали 4 цола.
Коментиран от #54
19:54 07.02.2026
50 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #44 от "Смърфиета":ГОЛЯМА ЧЕСТ НА рУМЕН рАДЕВ Е .......................... РЕZИДЕНТ НА КГБ ......................
19:55 07.02.2026
51 дядото
19:55 07.02.2026
52 Каишев
19:58 07.02.2026
53 Ха ,Здрасти!
До коментар #38 от "Здрасти":То е ясно,че всички български служби са спали!
Ама не е ясно,що при това положение им увеличиха заплатите и то доста...с 50%...!
19:58 07.02.2026
54 Смърфиета
До коментар #49 от "Смърфиета":И ще обясня, защо не вярвам да има мигранти. За хора с тяхния профил, те имат нагласите да прекарват хора, защото са, естествено, и анархисти. Но не биха могли да се замесят с каналите между Сърбия и Турция, защото тогава трябва да получават и пари на ООН, т.е. американски пари. Иначе няма кой да им прави чадър. Тези нямат този капацитет. Иначе изобщо нямаше да се разшуми около убийството. Сега все още Сарафов и службите се чудят какво знаят, и какво не знаят за тези. Това е.
Коментиран от #57
19:58 07.02.2026
55 то често
До коментар #48 от "Госあ":Тогава си прочети становището 34 и докажи истинските и неистинските българи.
Коментиран от #58
20:01 07.02.2026
56 Смърфиета
До коментар #42 от "то често":Защото е обратен. На обратен ми прилича.
Коментиран от #61
20:01 07.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Смърфиета
До коментар #34 от "Госあ":Дезинформация. Целувал е патката на лама Иво, и не само. Проникнат е от духа на ламата.
Коментиран от #65
20:03 07.02.2026
60 Розов папилом
Коментиран от #68
20:04 07.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 то често
До коментар #57 от "Госあ":С контра въпроси само можеш да се оплетеш в нападките си. Трудно ще заблудиш когото и да било.
Коментиран от #66
20:05 07.02.2026
64 БеГемот
Коментиран от #69, #70
20:05 07.02.2026
65 Госあ
До коментар #59 от "Смърфиета":Ама лама ли е или толтек ? Нали е мексиканец ? Издишаш пак
20:06 07.02.2026
66 Госあ
До коментар #63 от "то често":Без въпроси само лакърдии мое да разтегаш
20:08 07.02.2026
67 Смърфиета
До коментар #58 от "Госあ":Е тя семенната течност на ламата е оплодила духа ти, но после при загащването е отишла по долните ти гашти :)
Коментиран от #71, #73
20:10 07.02.2026
68 Смърфиета
До коментар #60 от "Розов папилом":Абе сериозно е. От тотална безнаказаност, липса на здрави морални устои и чиста наглост е.
20:13 07.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Смърфиета
До коментар #64 от "БеГемот":Именно. От Буда, с главна буква.
20:19 07.02.2026
71 Хасковски каунь
До коментар #67 от "Смърфиета":" гашти "
Смърфиета , с този правопис ме извади от наркозата. Браво на даскалката ти!
20:31 07.02.2026
72 Каишев
20:41 07.02.2026
73 Госあ
До коментар #67 от "Смърфиета":съмнителна си с тия коментари. Да не си Мата Хари ?
20:41 07.02.2026
74 ДС кметче
Коментиран от #77
21:34 07.02.2026
75 БОЙС ТУ МЕН
НО МОЖЕЛИ „СМЪРФИЕТА” ИЛИ КОЙТО ЗНАЕ
АКО МОЖЕ ДА КАЖЕ..
РАЗТЕНИЕТО ...КОКА ОТ БОЛИВИЯ
ДАЛИ .МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДА
ПО НАШИТЕ ШИРИНИ ИЛИ НА ЗАКРИТО....
ТОВА БИ ДАЛО ДОСТА ОТГОВОРИ.....
Коментиран от #76
21:38 07.02.2026
76 БОЙС ТУ МЕН
До коментар #75 от "БОЙС ТУ МЕН":НЕ РАЗТЕНИЕ.....А РАСТЕНИЕ...тех.гр.
Коментиран от #86
21:42 07.02.2026
77 ДС тайни
До коментар #74 от "ДС кметче":Иво Калушев е син на, Георги Калушев ( ДС разузнаване и контраразузнаване)
Това е достатъчно.
21:50 07.02.2026
78 ?????
До коментар #11 от "и какво":Къде са децата бре?
Или не е важно.
21:58 07.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Българийо
Е ва ха децата ти!
22:36 07.02.2026
82 Калушко
22:40 07.02.2026
83 Тити на Кака
23:02 07.02.2026
84 Па съм я бе
23:17 07.02.2026
85 Глеб Жиглов
01:19 08.02.2026
86 Глеб Жиглов
До коментар #76 от "БОЙС ТУ МЕН":Спри да правиш грешки, и ще ти дам рецепта за козя пастърма.
01:24 08.02.2026
87 Опасните секти
Роден като Вернън Уейн Хауърд, по-късно приема името Дейвид Кореш.
Обявява се за пророк и „последен водач“, който има специално божествено знание.
Изкривява Библията, за да утвърди своята власт и да контролира последователите си.
Клонката Давидова е религиозна група, която живее заедно в общност, близо до Уейко, Тексас, САЩ.
Кореш установява строг контрол върху членовете, включително финансов и сексуален контрол.
Манипулира последователите си чрез харизма, заплахи и религиозни внушения.
През 1993 г. федерални агенти обсаждат комплекса заради притежание на оръжие и нарушения на закона.
Обсадата продължава 51 дни и завършва с пожар, при който загиват Кореш и десетки последователи.
Инцидентът остава един от най-известните случаи на култово насилие в САЩ.
Защо е важен за сравнение:
Кореш е пример за харизматичен лидер с култово влияние, който манипулира уязвими хора и използва психологически техники, за да контролира общността си. Това е причината да се прави паралел с Калушев – и при двамата има харизма, манипулация на подрастващи и съмнителни крайни действия.
09:14 08.02.2026