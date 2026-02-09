Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая "Петрохан"

Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая "Петрохан"

9 Февруари, 2026 07:26, обновена 9 Февруари, 2026 06:29 608 9

  • петрохан-
  • разследване-
  • ивайло калушев

Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца

Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая "Петрохан". Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца вчера. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижа "Петрохан".

През цялата нощ продължиха огледите на местопрестпълението. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола. От МВР заявиха, че е установено, че вътре в кемпера е имало стрелба. Разследващите са открили и оръжия. Тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата.

Проектилите и гилзите са открити в кемпера, научи "По света и у нас". Според наши източници той е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка. Продължава да не се изключва версията и за затворено общество с елементи на секта. Преди дни БНТ научи, че камери на АПИ са засекли кепмперът на Ивайло Калушев да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари. Часове по-късно в бившата хижа "Петрохан" бяха открити простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    5 0 Отговор
    ДАНС премахнаха всички следи.

    06:31 09.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    СЪС СИГУРНОСТ ИМА ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО ЖИВИ, КОИТО СА ГИ,,САМОУБИЛИ,,!

    06:31 09.02.2026

  • 3 Факти

    7 0 Отговор
    Продължава разследването за смъртта на Алексей Петров, Нотариуса и издирваните по случая "Петрохан"

    06:32 09.02.2026

  • 4 Ще е интересно да се види

    3 0 Отговор
    оня дето разправяше, че синът му бил в безопасност какво ще каже сега.

    06:34 09.02.2026

  • 5 Звучи обещаващо

    2 0 Отговор
    Педофили, мексикански картели, робинята изаура... Много са варинтите така е

    06:35 09.02.2026

  • 6 Защо

    2 0 Отговор
    ли мълчи Къдравата Сю ????

    06:36 09.02.2026

  • 7 БоюЦиганина

    2 0 Отговор
    Отщя ми се да преяждам с луканка "Петрохан".

    06:40 09.02.2026

  • 8 Мнение

    1 0 Отговор
    Службите се придържат към това, което трябва да говорят, а то е което са им нредили от най-високо ниво в държавата. Колкото разкриха убийството на Трактора, Нотариуса и над 160 убийства, станали в държавата след като Борисов влезе във властта и стана главен секретар на МВР. А, след като към него се присъедини и Феномена, стана още по-лошо. Ще ни лъжат, мажат, заблуждават, ще дрънкат и ще ни представят всякакви версии, но истината никога няма да излезе на яве. Тука е така.

    06:43 09.02.2026

  • 9 Няма никаква мистерия

    0 0 Отговор
    всичко е такова, каквото изглежда.
    Има наказателна екзекуция на един психар.

    06:44 09.02.2026