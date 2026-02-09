Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая "Петрохан". Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца вчера. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижа "Петрохан".

През цялата нощ продължиха огледите на местопрестпълението. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола. От МВР заявиха, че е установено, че вътре в кемпера е имало стрелба. Разследващите са открили и оръжия. Тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата.

Проектилите и гилзите са открити в кемпера, научи "По света и у нас". Според наши източници той е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка. Продължава да не се изключва версията и за затворено общество с елементи на секта. Преди дни БНТ научи, че камери на АПИ са засекли кепмперът на Ивайло Калушев да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари. Часове по-късно в бившата хижа "Петрохан" бяха открити простреляни телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.