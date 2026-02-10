Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пребиха младеж в център за настаняване от семеен тип, счупиха му черепа

Пребиха младеж в център за настаняване от семеен тип, счупиха му черепа

10 Февруари, 2026 12:46 1 681 9

Според съобщение, изпратено от възпитател в дома, снощи неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа

16-годишен младеж е с фрактура на черепа и опасност за живота след нанесен побой в Център за настаняване от семеен тип в смолянския квартал Устово.

Според съобщение, изпратено от възпитател в дома, снощи неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа.

В центъра се настаняват деца от 13 до 18 години, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършителите все още не са известни, съобщиха от полицията. Разследващите се запознават със записите от камерите. Работата по установяване на извършителите продължава.


  • 1 кой му дреме

    13 5 Отговор
    А вие знаете ли колко пъти се споменават имената на 🐖 и 🎃 в досиетата Епстийн и от колко деца са се "възползвали" ?

    По-добре да не знаете.

    12:48 10.02.2026

  • 2 честен ционист

    5 5 Отговор
    Тези НПО центрове ще трябва да се закрият, защото Румбата си иска държавата обратно!

    12:50 10.02.2026

  • 3 Хмм

    7 1 Отговор
    младеж - 6 или 16-годишен?

    Коментиран от #4

    12:50 10.02.2026

  • 4 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    16. Под 7 ги изнасят за САШ.

    12:51 10.02.2026

  • 5 6-годишен младеж

    2 1 Отговор
    В центъра се настаняват деца от 13 до 18 години, а за потърпевшия 6-годишен младеж са направили изключение

    12:53 10.02.2026

  • 6 Така ще е

    5 1 Отговор
    Институциите са виновни!
    Настанили са 6 годишен в център за деца от 13-18г.

    12:54 10.02.2026

  • 7 Ами

    4 4 Отговор
    в Смолян има два квартала - Райково (помаци) и Устово (християни), така че ако са настанили българомохамеданчета в този интернат може това да е причината

    12:58 10.02.2026

  • 8 Брифинг

    8 0 Отговор
    Според сектата на МВР и прокуратурата, това си е лека телесна повреда, суицидни поведение на жертвата и никой не е виновен.

    12:59 10.02.2026

  • 9 Ддд

    3 0 Отговор
    Е как неизвестни лица. Възпитатели не знаят ли кой пребивава на територията на центъра. Да не се окаже ,че са "възпитавали" по макаренковски там.

    13:50 10.02.2026