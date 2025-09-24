Новини
Крими »
Заловиха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

24 Септември, 2025 08:17 714 1

  • задържан-
  • убийство-
  • екопътека-
  • смолян

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов

Заловиха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваха заподозрения за убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, съобщиха източници на NOVA. Мъжът се е укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 42 години.

По данни на разследването, извършителят е причакал мъжа и жената, която е била с него. Тя е бивша негова приятелка. На нея е поставил белезници, а него го е пробол няколко пъти с нож.

Припомняме, че заподозреният за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян беше обявен за общодържавно издирване. От прокуратурата потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    2 1 Отговор
    Що мълчите бе, а?
    Що не кажете пак циганска работа, а?
    Ами кажете го както си е. Българска работа.
    На избори не ходят, управляват ги мафиоти, а искат македонците с тях да се оприличават.
    Ай..........

    08:28 24.09.2025