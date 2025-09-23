Новини
Крими »
Намереното тяло край Смолян е жертва на убийство

Намереното тяло край Смолян е жертва на убийство

23 Септември, 2025 16:16 635 0

  • смолян-
  • невястата-
  • убийство

Тялото на мъж беше открито в понеделник преди обед в района на екопътека "Невястата"

Намереното тяло край Смолян е жертва на убийство - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелативната прокуратура - Пловдив потвърди в съобщение до медиите, че в случая с намерения в понеделник труп край Смолян, се касае за убийство, предаде БТА.

Окръжната прокуратура в Смолян и Областната дирекция на МВР ще дадат съвместен брифинг в 16 ч. относно извършеното тежко криминално пестъпление - убийство на екопътека "Невястата" край града. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура - Пловдив.

Тялото на мъж беше открито в понеделник преди обед в района на екопътека "Невястата". Над седем часа продължиха полицейските огледи на района и претърсвания на два автомобила на паркинга в началото на пътеката. Тялото на убития мъж беше пренесено на ръце от полицаи вчера по пътеката, преди да бъде транспортирано с линейка за аутопсия. Информация за намереното тяло липсва в бюлетина на ОД на МВР - Смолян днес.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ