Задържаният за убийството в Смолянско - IT специалист и планински водач

25 Септември, 2025 15:13 1 570 14

Задържаният е изключително добре физически подготвен

Задържаният за убийството в Смолянско - IT специалист и планински водач - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развръзка около убийството, което потресе Смолянско. Часове след като беше обявен за национално издирване, полицията задържа предполагаемия извършител на тежкото престъпление, станало на една от най-посещаваните туристически пътеки - „Невястата“ в Пампорово. В понеделник там беше открит мъртъв 40-годишният Павел Христов от Ямбол.

След убийството, извършено в неделя вечерта на 400 м от началото на екопътеката, заподозреният се укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 43 години. Съъс себе си имал раница и голяма сума пари. Преди година и половина имал връзка с приятелката на жертвата. Разследващите предполагат, че извършителят дори използвал проследяващо устройство, с което следял в кой момент къде се намира жената. По информация на NOVA жертвата и неговата приятелка били отседнали в хотел в Пампорово.

Задържаният е изключително добре физически подготвен, професионален планински водач, опитен планинар и маратонец, подчерта директорът на ОДМВР- Смолян ст. ком. Цветан Цанков. По информация задържаният е IT специалист.

Според полицията извършителят напръскал с лютив спрей жертвата и ѝ нанесъл множество прободно-порезни рани. Мъжът сложил белезници на 39-годишната жена и казал, че отива до колата да вземе нещо, но ще се върне за нея. Тя успяла да избяга, спускайки се по склон надолу, и не е пострадала. Скрила се зад скала и стояла неподвижно дълго време. Сигнал за престъплението е подаден от случаен минувач, тъй като извършителят взел телефона на бившата си приятелка.

„От събраните доказателства можем да кажем, че престъплението е извършено вероятно от ревност”, коментира окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. По думите му предстои да бъде повдигнато обвинение на заподозрения мъж и да му бъде поискана мярка „задържане под стража”.

В петък съдът в Смолян ще прецени дали да остави за постоянно в ареста заподозрения.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Планински

    18 2 Отговор
    водач и не я намерил скрита зад скалата ?

    Коментиран от #5

    15:16 25.09.2025

  • 2 Сила

    20 0 Отговор
    От IT тата и борците вече бегат бате !!! Много са зли и напомпани !!! Ай те фанат , Те тепат на место !!!

    15:17 25.09.2025

  • 3 Трол

    20 0 Отговор
    Задържаният можеше да направи отлична кариера в "Ергенът", но сега ще направи кариера при бай Ставри.

    15:18 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Планински":

    Това е IT планински водач , нещо като да си пейнтбол командос ....играят си момченцата , 40 годишните скучаещи момченца ......

    15:19 25.09.2025

  • 6 За размисъл

    16 2 Отговор
    Предумишлено убийство с намерение за второ. Присъдата - доживотен затвор без право на промяна. Смъртта за такъв е помилване. Цял живот да живее в мъка. И да работи за да си изкара храната, не народа да плаща данъци да го хрантути.

    15:26 25.09.2025

  • 7 поКУРко

    10 3 Отговор
    Трябвало е нея да изпрати при Свети Петър! Рогоносеца какво му е виновен?!? Сега тя ще си намери много нови тъпкачи, а той ще трябва да се гушка с мингяните у затвора!

    Коментиран от #9

    15:34 25.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Планински водач,но също и еб...ч!💋😎🥳🤣🖕

    15:36 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    Може би предпочита мин/гяни!?🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    15:37 25.09.2025

  • 11 Ккл

    6 1 Отговор
    ИТ психар ... Не е само този . Познавам още един такъв ненормалник ИТ . Въпрос на време е да посегне към бившата си жена . Тотална откачалка !

    15:48 25.09.2025

  • 12 Някой

    9 0 Отговор
    Банална история, жената била първо при единия спонсор, но го напуснало го и отишла при другия спонсор. Първият спонсор не могъл да понесе унижението и убил втория спонсор. Сега втория спонсор е в гробищата, а първия спонсор е в затвора. Жената ще плаче няколко седмици на гробищата, а после ще си намери трети спонсор.

    15:50 25.09.2025

  • 13 Весело

    9 0 Отговор
    Мъже много внимавайте като избирате, да не си изберете някоя златотърсачка с някой ненормален предишен спонсор.

    15:52 25.09.2025

  • 14 НРБ

    4 0 Отговор
    Напълно изтрещя и озлобя тоя народ ! Свършиха се жените по света, че да убиеш човека заради тази "единствената" !!! Сега в затвора ще станеш водач на група , глупак такъв !!

    16:13 25.09.2025