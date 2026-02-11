Новини
Иззеха над 244 340 къса цигари на ТД Митница Русе

11 Февруари, 2026 10:09 849 6

Нарушението е констатирано при проверка товарен автомобил със старозагорска регистрация

Снимка: АМ
Над 244 340 къса цигари иззеха митнически служители на ТД Митница Русе при проверки в района на граничния преход при Дунав мост - Видин. Цигарите са открити при два случая – укрити в пратка с мебели, както и в естествени кухини на автомобил.

На 6 февруари 2026 г. в района на Дунав мост 2 Видин - Калафат митническите служители откриват 220 020 къса цигари, скрити в кухини на мебели. Нарушението е констатирано при проверка товарен автомобил със старозагорска регистрация, управляван от български гражданин. Водачът е обяснил, че превозва мебели, бутилки и метални части за Белгия. В представената от него международна товарителница са били описани 15 пакета с тегло 400 кг, като документът е бил без номер.

Митническите служители извършват физическа проверка при която установяват , че във всичките 15 бр. тапицирани мебелни панели са укрити цигари с турски акцизен бандерол от различни марки. Общото им количество е 11 001 кутии (220 020 къса) с пазарна стойност в размер на 39 045,62 евро. Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. С постановление на прокурор водачът на превозното средство – 54-годишния И.И., е привлечен в качеството на обвиняем. Разследването по делото продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шишитку юнион експрес

    5 0 Отговор
    утрепах булгартабак а ся следва бдж

    10:14 11.02.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Хахахахах, това е точно 1 (един) кашон цигари. Пълен смях!!!

    10:39 11.02.2026

  • 3 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    ПО ВНУШИТЕЛНО ЩЕШЕ ДА ЗВУЧИ АКО СЪОБЩИТЕ КОЛКО ГРАМА ЦИГАРИ СА УСТАНОВЕНИ

    10:56 11.02.2026

  • 4 Уточнение

    0 0 Отговор
    То вече регистрацията на МПС може да е от разно населено място.....но не значи , че човекът е от същото населено място !!

    11:09 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пушач

    0 0 Отговор
    Егати цигарите оценени за 8 лв/кутията и то у нас...

    11:30 11.02.2026