Заловиха над 6 милиона къса контрабандни цигари на „Капитан Андреево“

25 Октомври, 2025 16:24 586 6

По случая е образувано досъдебно производство

Заловиха над 6 милиона къса контрабандни цигари на „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 6 150 000 къса контрабандни цигари задържаха гранични полицаи и митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщих от Агенция „Митници“.

Към 2:30 часа на 23 октомври на ГКПП „Капитан Андреево“ пристигнал за влизане в България товарен автомобил с литовски регистрационен номер, управляван от 55-годишен беларуски гражданин с литовско разрешение за пребиваване. Водачът представил документи, че превозва МДФ плоскости от Турция през България за Чехия.

В Главна дирекция „Гранична полиция“ предварително била получена информация за същия товарен автомобил, според която той ще се ползва за незаконна дейност. Затова граничните полицаи на „Капитан Андреево“ поискали да бъде извършена щателна проверка на камиона.

При извършената съвместна проверка на товарното помещение граничните полицаи и митническите служители установили, че в превозваните 559 дървени плоскости са укрити 6 158 000 къса (307 900 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Контрабандните тютюневи изделия на стойност 2 309 250 лева (1 180 700.78 eвро) са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.


България
  • 1 Тъпото руско говедо

    0 1 Отговор
    30 750 стека цигари... има да пушат сега на "Капитан Андреево"

    Коментиран от #6

    16:53 25.10.2025

  • 2 Крали Марко

    0 0 Отговор
    Не ни трябват фабрики за цигари.Само трябва да залавяме контрабандата !!!

    16:54 25.10.2025

  • 3 Последния Шоп

    0 0 Отговор
    Конфискувания МДФ е по- скъп от цигарите...

    16:57 25.10.2025

  • 4 И тук станахме кокошкари

    1 1 Отговор
    През социализма имаше мастърбоксове а сега само късове. Пълна мизерия

    17:02 25.10.2025

  • 5 И щом е

    0 0 Отговор
    литовски регистрационен номер, управляван от 55-годишен беларуски гражданин с литовско разрешение за пребиваване.....защо трябва да са с български акцизен бандерол ? Те са реекспорт дефакто .... в Литва да не би да трябва български акцизен бандерол ?

    17:07 25.10.2025

  • 6 И как точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъпото руско говедо":

    "товарен автомобил" ще ги побере а? Кажи бе мозък ? Да не са някакъв нов вид детски цигарки ?

    17:10 25.10.2025