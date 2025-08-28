Разпитват Паскал в Антикорупционната комисия

Предстой соченият за контрабандист номер 1 - Никола Николов - Паскал да бъде разпитан в Антикорупционната комисия, която води разследването. Това научи bTV от свои източници.
Вчера Паскал бе предаден на българските власти. Сърбия го екстрадира повече от година след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.
Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.
С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.
На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато.
През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
08:24 28.08.2025
2 бай Бай
Според Марийка, името му не било познато.
Така твърди милата в предпоследното си изречение.
Но преди това употребява ту някакво име българско ту някакво име френско.
Иди разбери що за каша е сглобила......
08:27 28.08.2025
3 Питам
Коментиран от #5, #10
08:30 28.08.2025
4 1488
аз не съм го виждал
08:31 28.08.2025
5 бай Бай
До коментар #3 от "Питам":Блез Паскал?
Турбо-Паскал?
Нютон на квадратен метър?
.......
08:32 28.08.2025
6 Даниел
08:34 28.08.2025
7 ООрана държава
08:39 28.08.2025
8 предположение
08:40 28.08.2025
9 Коста
Коментиран от #13
08:53 28.08.2025
10 Посерковец
До коментар #3 от "Питам":Тиня брат тиня...има хора дошли на тази земя за да ядат, сераааттт и да пречат на другите...
08:54 28.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боруна Лом
08:58 28.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гарантирано от ГЕРБ
Отдъхнахме си!
Вече можем да заметем случая, така както само ние можем.
09:07 28.08.2025