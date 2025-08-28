Новини
Разпитват Паскал в Антикорупционната комисия

28 Август, 2025 08:21 744 14

Сърбия го екстрадира повече от година след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там

Разпитват Паскал в Антикорупционната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстой соченият за контрабандист номер 1 - Никола Николов - Паскал да бъде разпитан в Антикорупционната комисия, която води разследването. Това научи bTV от свои източници.

Вчера Паскал бе предаден на българските власти. Сърбия го екстрадира повече от година след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато.

През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    3 1 Отговор
    аман от комисии ненужни !

    08:24 28.08.2025

  • 2 бай Бай

    3 0 Отговор
    Логика и чудо.
    Според Марийка, името му не било познато.
    Така твърди милата в предпоследното си изречение.
    Но преди това употребява ту някакво име българско ту някакво име френско.
    Иди разбери що за каша е сглобила......

    08:27 28.08.2025

  • 3 Питам

    5 2 Отговор
    А Паскалите от ГЕРБ, кога ????

    Коментиран от #5, #10

    08:30 28.08.2025

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    а що не го показват
    аз не съм го виждал

    08:31 28.08.2025

  • 5 бай Бай

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    Блез Паскал?
    Турбо-Паскал?
    Нютон на квадратен метър?
    .......

    08:32 28.08.2025

  • 6 Даниел

    4 1 Отговор
    Ами да,някой политици не искат да си чуят имената от неговата уста.

    08:34 28.08.2025

  • 7 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Нямапаскал нямадрискал, всичко е театър. Такава личност не съществува, само се разнасят някакви ксерокопия по медиите. Хванали са някой да изиграе ролята и да накисне всички които взаемаха ръководни постове

    08:39 28.08.2025

  • 8 предположение

    2 1 Отговор
    Успокойте се, няма да има сакатлъци. Всичко е договорено. Само наивниците очакват разплитане, а не замитане на случая.

    08:40 28.08.2025

  • 9 Коста

    3 0 Отговор
    А служителите на Б Коцев от УСКОР ВАРНА кога?

    Коментиран от #13

    08:53 28.08.2025

  • 10 Посерковец

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    Тиня брат тиня...има хора дошли на тази земя за да ядат, сераааттт и да пречат на другите...

    08:54 28.08.2025

  • 12 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    ПАСКАЛА,ДА ПОЧВА ПОДРЕД! АМА ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕ СКОРОПОСТИЖНО!

    08:58 28.08.2025

  • 14 Гарантирано от ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Най-накрая Паскал е в България!
    Отдъхнахме си!
    Вече можем да заметем случая, така както само ние можем.

    09:07 28.08.2025