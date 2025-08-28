Разпитват Паскал в Антикорупционната комисия

Предстой соченият за контрабандист номер 1 - Никола Николов - Паскал да бъде разпитан в Антикорупционната комисия, която води разследването. Това научи bTV от свои източници.

Вчера Паскал бе предаден на българските власти. Сърбия го екстрадира повече от година след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато.

През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.