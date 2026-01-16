Новини
Крими »
Доживотен затвор за убиеца от Добрич

16 Януари, 2026 16:55 468 3

  • добрич-
  • доживотен затвор-
  • убиец

Съдебният състав призна вината му и за опит за убийство на друг гражданин

Доживотен затвор за убиеца от Добрич - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доживотна присъда постанови Окръжният съд в Добрич за 33-годишния Марин Добрев, който прободе смъртоносно 56-годишен мъж на 7 март 2024 година в градския парк. Съдебният състав призна вината му и за опит за убийство на друг гражданин, отново прободен с нож, през февруари същата година. Според обвинителния акт, подсъдимият без причина е насочил агресията си към потърпевшите.

Припомняме, че Марин Добрев е бил наркозависим и нееднократно е въдворяван в психиатрични заведения, но съдът е категоричен, че може да носи отговорност за действията си. След убийството, което предизвика широко обществено недоволство, бяха организирани и протести в Добрич.


Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Затворник

    1 1 Отговор
    Чакаме го ,ще му решим проблемите

    17:04 16.01.2026

  • 2 този

    3 0 Отговор
    ще да е някакъв пълен голтак и не си е платил на съдията да го пусне с условна присъда от 3 години

    17:06 16.01.2026

  • 3 панта рей

    0 1 Отговор
    А къде е хуманизма към болните, нещастни, психично обременени, извършили покушение без користни цели?
    (Не е имал убедителни финансови доказателства пред психо експертите за невменяемост, та да му се назначи само три месечно принудително и успешно лечение)

    17:07 16.01.2026