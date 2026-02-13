Стабилизираха 15-годишното момиче, намушкано от баща си в "Подуяне"

Пострадалото при инцидент в столичния квартал „Подуяне“15- годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница „Пирогов“.
Оттам допълват, че състоянието на момичето остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Б. Младенов в Клиника по детска реанимация на „Пирогов".
Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенции, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.
Вчера от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че са реагирали на сигнал за мъж, който е намушкал трима души в „Подуяне“. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към болница „Пирогов", а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.
По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.
