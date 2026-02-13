Новини
Стабилизираха 15-годишното момиче, намушкано от баща си в "Подуяне"

Стабилизираха 15-годишното момиче, намушкано от баща си в "Подуяне"

13 Февруари, 2026 08:36 1 090 11

  • подуяне-
  • 15-годишно момиче-
  • намушка

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенции

Стабилизираха 15-годишното момиче, намушкано от баща си в "Подуяне" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пострадалото при инцидент в столичния квартал „Подуяне“15- годишно момиче е в стабилизирано състояние, съобщиха от пресцентъра на болница „Пирогов“.

Оттам допълват, че състоянието на момичето остава тежко. То е прекарало спокойна нощ и продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение в ръководената от доц. Б. Младенов в Клиника по детска реанимация на „Пирогов".

Вчера момичето беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенции, посочват от болницата и допълват, че операцията е продължила часове и е била извършена от мултидисциплинарен екип.

Вчера от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че са реагирали на сигнал за мъж, който е намушкал трима души в „Подуяне“. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче. Момиче на 15 години с множество прободни и порезни рани е транспортирано към болница „Пирогов", а жена на 78 години е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите.

По-късно Софийската градска прокуратура (СГП) обвини мъжа за това за това, че е убил сина си и е направил опит да убие дъщеря си и майка си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разкрит

    7 9 Отговор
    Дано се оправят хората и хич не го съдете. В Холандия с тая мизерия, когато нямаш никакво качество на живот и парите не достигат всекидневно хората превъртат. Търсете вината в тлъстите дето бухат в държавния стол кюфтаци по 15 цента парчето. Влезте в обувките на този убиец и тогава го съдете.

    Коментиран от #2, #6

    08:43 13.02.2026

  • 2 Не Холандия

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Разкрит":

    А Боколандия, грешка на автоматичното попълване.

    08:45 13.02.2026

  • 3 Тц, тц, тц!

    5 3 Отговор
    Страшна работа!☹️ Тоя е превъртял, че Левски паднаха от Лудогорец!

    08:45 13.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Истина:

    6 16 Отговор
    НЕКА ВСЕКИ РАЗБЕРЕ,
    КОЙ Е РАДЕВ - МЕКЕРЕ !!!

    08:49 13.02.2026

  • 6 Медун

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Разкрит":

    да бе, ако мизерията го е накарала да си заколи детето значи тоя не е човек...

    Коментиран от #7, #10

    08:50 13.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя ли!

    3 0 Отговор
    Тоя не е никакъв баща, а психопат. Трябва да го изпратят в лудницата!

    09:25 13.02.2026

  • 9 То е ясно

    0 1 Отговор
    Поредния комарджия.

    09:25 13.02.2026

  • 10 Ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Медун":

    Можел е да го даде на Лама Калушев, както правят порядъчните соросоиди!🤥

    09:27 13.02.2026

  • 11 123456

    1 0 Отговор
    Вижте си словореда в заглавието - в Пирогов ли е станало намушкването !

    09:45 13.02.2026