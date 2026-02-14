Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Постановиха „задържане под стража“ за мъжа, намушкал двете си деца и майка си

Постановиха „задържане под стража“ за мъжа, намушкал двете си деца и майка си

14 Февруари, 2026 16:40 350 1

  • задържане под стража-
  • подуяне-
  • намушкал

Според прокуратурата липсват убедителни данни и доказателства за наличие на психични заболявания на обвиняемото лице

Постановиха „задържане под стража“ за мъжа, намушкал двете си деца и майка си - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд постанови мярка "задържане под стража" за П.Т. - мъжа, който намушка децата си и майка си в столичния кв. "Подуяне". Инцидентът стана на 12 февруари 2026 г.

Според прокуратурата липсват убедителни данни и доказателства за наличие на психични заболявания на обвиняемото лице, както и че са налице предпоставки за задържане под стража. Може да бъде направено обосновано предположение, че обвиняемият е извършил деянията, по които е привлечен към наказателна отговорност. Деянията се отличават със значителна степен на обществена опасност и най-целесъобразна би била мярка за неотклонение "задържане под стража", посочиха от прокуратурата.

Адвокат Ирена Караколева, защитник на обвиняемия, помоли съдът да остави без уважение искането на държавното обвинение. Не е налице опасност обвиняемият да се укрие или опасност да извърши друго престъпление. Той има постоянен адрес, постоянно местоживеене, не е осъждан, каза Караколева, цитирана от БТА.

След оттегляне за съвещание съдът постанови "задържане под стража". Мярката подлежи на обжалване в тридневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябваше да

    1 0 Отговор
    постановят експресна смърт чрез обесване...

    16:50 14.02.2026