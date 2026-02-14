Новини
Адвокат: Близки на мъжа, намушкал трима в София, твърдят, че е бил увлечен по будизма

14 Февруари, 2026 17:40 701 25

Петко Топурски остава за постоянно в ареста

Мъжът, намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, остава за постоянно в ареста. Това реши Софийският градски съд. Петко Топурски бе обвинен за това, че е ранил сина си, майка си и дъщеря си, като 21-годишният мъж почина вследствие на травмите, съобщи Нова тв.

Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича по будизма".

"Майката на едно от децата на Топурски и неговата майка споделили, че в последно време забелязват промяна в поведението му", поясни тя.

Съдът посочи, че Топурски имал определени религиозни тенденции, но без изявени нарушения.

Всяко от трите престъпления се явява тежко по смисъла на НК и се отличава със завишена степен на обществена опасност и високо предвидено наказание. Не се пренебрегва и фактът, че Топурски е неосъждан, но тъй като наказанието за тези престъпления е сериозно, това няма толкова голяма тежест.

Според съда е от първостепенна важност да се установи психологическото състояние на Петко Топурски и експертиза трябва да бъде направена.

Според прокуратурата няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи.

Ирена Караколева поясни, че не смята, че има риск задържаният да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел. Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си.

"По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство. В залата стана ясно, че той отговаря само с кратки изречения и с него не може да се проведе нормален диалог", обясни Караколева.

Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч.


  • 1 Моля

    8 1 Отговор
    Кажи направо по педофилизма

    Коментиран от #25

    17:55 14.02.2026

  • 2 Ама, разбира се!

    9 4 Отговор
    Колко удобно!
    Верваме ви!
    Явно масоните от аврамитските религии са тръгнали на поход срещу будизма. Взе да ми втръсва от лъжи и манипулации.

    17:55 14.02.2026

  • 3 Прекалявате

    16 3 Отговор
    Сега всеки луд ли ще го пишете, че е увлечен от будизма. Това ми напомня малко като времето на "пандемията", когато всеки починал беше с ковид.

    Коментиран от #20

    17:56 14.02.2026

  • 4 Будиските лами

    11 1 Отговор
    задминават вече Боко Харам по тероризъм

    17:56 14.02.2026

  • 5 ем тъпу

    6 0 Отговор
    ем русу

    17:57 14.02.2026

  • 6 Кой разпореди това безобразие

    1 3 Отговор
    Сега с кой ще ходим по мегданите
    Гуруту и колектив ги няма
    Тези от ПЪРФОРМАНСА не ни се връзват ужас...

    17:59 14.02.2026

  • 7 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Айде помията не спира да тече

    18:01 14.02.2026

  • 8 Всички знаем, но си траем 😉

    5 0 Отговор
    Както видяхме, живеели са в хубава нова кооперация в София. Към днешна дата ви трябват едни поне 150 000 евро за такова апартаментче, че и много повече. Което означава: заможни са били.
    А заможните хора, още от времето на комунизма, под влиянието на Людмила Живкова, са ориентирани към източните религии. Това не означава, че будизмът е лош. Има друго - хормоните, които взимат всички богати хора (защото са с преобърнат пол, както изисква кабала) Те ги влудяват и унищоват.

    18:01 14.02.2026

  • 9 Далай Лама

    5 2 Отговор
    Ама тези будисти ,нещо моного се будят и буйстват !!

    18:01 14.02.2026

  • 10 Факти

    4 3 Отговор
    Преди време имаше оплаквания срещу самия будистки водач, Далай Лама за блудство с дете, но случая се потули. Явно проблема е в самата философия на учението, а кои са известните будисти на територията, Коцето Калки, един нечистоплътен стоматолог-доцент, късал яко студенти на изпитите, изпял шантавия и единствен хит връх в океана и Дони, омагьосал щуреца Маричков да скочи от сцената по очи на земята без защитни реакции.Последния, с когото е говорил е бил именно Дони на Нети.

    18:05 14.02.2026

  • 11 Ирония

    9 3 Отговор
    Ей тоз будизъм го изкарахге виновен за всяко престъпление у нас!
    Само Буда го няма и се е скрил (знаете на когофе прякор)....

    18:05 14.02.2026

  • 12 Аман вече!

    5 1 Отговор
    Медиите се побъркаха вече, само стресират хората с ужасяващи новини!

    18:07 14.02.2026

  • 13 Доколкото ни е известно

    5 1 Отговор
    Католиците са най прочути с педофилските си и хомо слабости

    18:08 14.02.2026

  • 14 Лесно ли е

    3 1 Отговор
    И вие да дремите в медитация по няколко часа всеки ден, ще дадете психични отклонения.Всички практикуващи будисти са с подути от медитация очи и раздразнителни по дух.

    18:08 14.02.2026

  • 15 Системата ни убива!

    3 1 Отговор
    Човекът е болен...Психотичен.
    Трябва да е имал трудно детство и му се е отворила детска психо травма, необработена с психотерапевт, та е наръгал майка си и децата си...
    Сега вече психиатрията няма никакъв смисъл, ако е бил свестен човек, ще агонизира всеки ден.

    18:08 14.02.2026

  • 16 Дезинформация

    3 1 Отговор
    Сега и педофил го пишете и този и ще ви кликат на шантавите новини!

    18:08 14.02.2026

  • 17 Фен

    3 0 Отговор
    И сега и тоя ще излезе пепеец...

    18:09 14.02.2026

  • 18 Всеки будист

    1 0 Отговор
    - враг на народа.Това ли е новата опорка на безхаберниците от мвр и прокуратура?Смешни сте.

    18:10 14.02.2026

  • 19 маке

    2 1 Отговор
    Сайтчето с рези писания за будизма, самоубийства и убииства става смешно...

    18:10 14.02.2026

  • 20 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прекалявате":

    Ами някак си е неудобно да кажат, че е соросоид от сектата ППДБ !☹️

    18:14 14.02.2026

  • 21 Знаещ

    2 0 Отговор
    Всички духовни практики извън християнството и юдаизма преди него са от лукавия поради една проста причиина, неговата двуполюсност.Добро и зло, Бог и сатана, затова и Христос казва, който не е с нас, е против нас, защото в този невидим свят няма неутрална теритолия и странични наблюдатели.

    18:14 14.02.2026

  • 22 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Сега на мода тук е Буда /не нашия/. Цените също са плод на будизма

    18:15 14.02.2026

  • 23 Никой

    0 0 Отговор
    При син наркоман - какво да сториш.

    18:18 14.02.2026

  • 24 Само да кажа

    2 0 Отговор
    Ами то и Тиквата от Банкя пишеше любовни писма на непълнолетна тенисистка

    18:22 14.02.2026

  • 25 странно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Моля":

    За друго не можете ли да мислите? Обсебени сте.
    И това говори много повече за вас отколкото за убиеца и мотивите му.

    18:25 14.02.2026