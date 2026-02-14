Адвокат: Близки на мъжа, намушкал трима в София, твърдят, че е бил увлечен по будизма

Мъжът, намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, остава за постоянно в ареста. Това реши Софийският градски съд. Петко Топурски бе обвинен за това, че е ранил сина си, майка си и дъщеря си, като 21-годишният мъж почина вследствие на травмите, съобщи Нова тв.
Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича по будизма".
"Майката на едно от децата на Топурски и неговата майка споделили, че в последно време забелязват промяна в поведението му", поясни тя.
Съдът посочи, че Топурски имал определени религиозни тенденции, но без изявени нарушения.
Всяко от трите престъпления се явява тежко по смисъла на НК и се отличава със завишена степен на обществена опасност и високо предвидено наказание. Не се пренебрегва и фактът, че Топурски е неосъждан, но тъй като наказанието за тези престъпления е сериозно, това няма толкова голяма тежест.
Според съда е от първостепенна важност да се установи психологическото състояние на Петко Топурски и експертиза трябва да бъде направена.
Според прокуратурата няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи.
Ирена Караколева поясни, че не смята, че има риск задържаният да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел. Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си.
"По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство. В залата стана ясно, че той отговаря само с кратки изречения и с него не може да се проведе нормален диалог", обясни Караколева.
Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч.
