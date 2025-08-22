Подкупният митничар от Горна Оряховица излиза под гаранция

Гаранция от 6000 лв. определи на митническия инспектор, обвинен за поискан и приет подкуп от 700 лв. Великотърновски окръжен съд. От съдебната институция припомнят, че обвинението е на Окръжна прокуратура - Велико Търново.

Горнооряховчанинът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 11 юли до 20 август в железничарския град, в качеството на длъжностно лице – старши инспектор в Териториална дирекция на Агенция "Митници“ с месторабота ТД Митница Русе, Митнически пункт Летище Горна Оряховица, в условията на продължавано престъпление поискал и приел дар, който не му се следва – парична сума в общ размер на 700 лв., за да извърши действие по служба – да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства (лекотоварен автомобил "Фолксваген Транспортер" и каравана "Биолсет" с ремарке "Тредал", внос от Кралство Норвегия.

Парите са поискани от него, за да издаде документ за обмитяване на внесени пътни превозни средства на по-ниска митническа стойност.

С постановление на Окръжна прокуратура-Велико Търново обвиняемият бе задържан за срок до 72 часа, с цел обезпечаване явяването му пред Окръжен съд - Велико Търново за разглеждане на искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Великотърновския апелативен съд.