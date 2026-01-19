Новини
Единият от задържаните за инкасо обира в Ихтиман е служител на фирмата, от която са откраднати парите

19 Януари, 2026 09:22

"В качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, които са на по 23 години. Те са с постоянен адрес в Русе, но живеят на територията на София. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна", заяви окръжният прокурор на София Христина Лулчева

Единият от задържаните за инкасо обира в Ихтиман е служител на фирмата, от която са откраднати парите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Единият от заподозрените за обира на инкасо автомобил в Ихтиман е служител на охранителната фирма, която e отговаряла за превоза на парите. Това стана ясно на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията, съобщават от Нова телевизия.
„Заподозрените са отнели сумата от около 235 000 евро или 460 хиляди лева от инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Става дума за левова и еврова валута. Двамата задържани са били въоръжени с пистолет и автомат”. Това обясни на брифинг окръжният прокурор на София Христина Лулчева.
Извършителите били с маски и насочили огнестрелното оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила, на които било заповядано да легнат на земята. Охранителите били завързан със "свински опашки", подчерта Лулчева.

След обезвреждането на служителите на охранителната фирма - заподозрените се насочили към бронираната кола, която отворили "чрез натискане на поредица от бутони, за да откраднат парите", посочи окръжният прокурор.

"В качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, които са на по 23 години. Те са с постоянен адрес в Русе, но живеят на територията на София. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна", заяви Лулчева. И допълни, че ако съдът ги признае за виновни - може да постанови отнемане на цялото имущество на виновните.
Лулчева подчерта, че единият от заподозрените за обира е и служител на фирмата, от която е отнета сумата. "Вторият задържан работи в друга охранителна фирма. Не са осъждани. Няма данни и за тяхна криминална регистрация", подчерта тя.

Единият от охранителите на инкасото успял да се освободи и да подаде сигнал в полицията за грабежа. Полицията веднага тръгнала след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване били заловени – в рамките на същия ден.

Директорът на ОДМВР София старши комисар Тихомир Ценов поясни, че заподозрените освен парите - са отнели и служебните оръжия на охранителите на инкасо автомобила. "Пистолетите по-късно са били изхвърлени по маршрута на оттеглянето - намерени са в тревиста местност. За да не будят подозрения - двамата мъже са били преоблечени като строителни работници, тъй като гарата в Ихтиман все още е в ремонт. Така не са будили подозрения", обясни той.

Двамата заподозрени са задържани за срок до 72 часа и предстои внасянето на искане за налагане на най-тежка мярка - задържане под стража.


  • 1 Аууу...

    16 3 Отговор
    Колко добре изглежда с микрофони пред устните!

    Коментиран от #14

    09:30 19.01.2026

  • 2 Трол

    16 3 Отговор
    Какви прокурорки се навъдиха, да ти е драго да извършиш престъпление.

    Коментиран от #4

    09:33 19.01.2026

  • 3 Сигурно

    15 3 Отговор
    са искали да влязат в "клуба на богатите" ?

    Коментиран от #12

    09:35 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    12 3 Отговор
    Не е голяма сумата, 460 хиляди на поне трима, а може и четвърти да има, който ще укрива парите. И с тази бясна инфланция, като ги пуснат след 10г кво ще си разделят хората?!

    09:39 19.01.2026

  • 6 Мама

    12 1 Отговор
    адвокат на спец клиентела , щерка прокурор.....

    09:40 19.01.2026

  • 7 Бжбж

    9 2 Отговор
    Охранителите са хора, опасни. Много от престъпленията се извършват точно от такива.

    09:51 19.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 я какви хитри сотаджии

    10 1 Отговор
    за 30 г има 1010 подобни обира . добре е че са върнали парите . те са застраховани . откъде имат автомат и пистолет . значи и други обири са правили .

    09:53 19.01.2026

  • 10 по реда

    7 0 Отговор
    Нормално е и е даже очаквано....вътрешен човек! Странно щеше да е участвал виолончелист от Филхармонията ...примерно!

    09:59 19.01.2026

  • 11 значи 2 серия на филма

    9 0 Отговор
    инкасото
    имаше преди време един дето открадна около милион
    скри ги
    предаде се
    лежа 10г и излезе да си харчи париците
    а дотогава разни мераклии търсеха в някаква местност парите но не ги откриха

    09:59 19.01.2026

  • 12 Успели са

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно":

    Точно така - успели са да влязат...при първоначален ""строг режим"" даже влизат!

    10:00 19.01.2026

  • 13 Поколението Z

    4 1 Отговор
    За нищо не стават. Пълни некадърници са тея зетърчета. Само безмерно самочувствие и претенции. Иначе и един обир свестен не могат да направят даже.

    10:10 19.01.2026

  • 14 Как да не

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу...":

    изглежда? Нали е от отбора на джукондите.

    10:18 19.01.2026

  • 15 Немамърдане

    0 0 Отговор
    Едно е кражба, друго е грабеж.Присъдата е от 15 г. нагоре .Млади са ще излязат доста запазеви.

    10:22 19.01.2026