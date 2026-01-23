Четирима 16-годишни са задържани за грабежи в центъра на Пловдив

Четирима 16-годишни младежи са задържани за серия грабежи в централната градска част на Пловдив, предаде БНР.

Момчетата са извършили грабежите в различно съучастие помежду си в периода 9-16 януари. Техни жертви станали по-малки ученици, от които със сила и заплахи са отнели пари и други вещи.



Задържаните имат предишни регистрации в полицията, а пред разследващите са направили пълни самопризнания. Материалите по образуваните досъдебни производства са докладвани в Районна прокуратура-Пловдив.

Столичната полиция е задържала 22-годишен мъж, за когото смята, че е дилър на наркотици. според разследващите той продавал дрога в близост до училище, съобщи на брифинг пред медиите комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Задържаният е известен на полицията и осъждан. Роден е във Враца и няма адрес в София.

"Клиентите се обаждат по телефон и научават откъде могат да си купят наркотика. Днес в тревните площи открихме добре скрити, в кутии от дъвки, единични дози. След като вземат наркотика, клиентите дават парите лично на дилъра", обясни комисар Тодорова. Тя допълни, че клиентите са на различна възраст, като сред тях има и деца.

"Ежедневно задържаме дилъри, които разпространяват различни видове наркотици по различни схеми. Някои предават дозите лично, не по подобна схема", каза още комисар Тодорова.