Удар по наркопазара във Варна

Криминалисти от ОДМВР – Варна проведоха вчера специализирана полицейска операция по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“. По време на сделка с високорискови опиати са задържани трима клиента, както и 34-годишен варненец, криминално проявен и многократно осъждан, който им е продавал дрогата. Минути по-късно са поставени белезници и на 35-годишната жена, с която живее рецидивистът, отново по време на сделка.

Тя също е с богато криминално досие и не еднократно влизала в ареста. При последвалите процесуално - следствени действия, полицаите са претърсили дома, който обитавали двамата. Там служителите на реда са намерили и иззели известни количества от три от най- силните наркотични вещества, две електронни везни, пари и вещи - обект на кражба от частни домове- намиращи се в централната част на областния град.

При претърсването са открити и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници - за домове и леки автомобили. По време на инспекцията, криминалистите намерили и подправени полицейски дрехи.

По случая е образувано досъдебно производство, по описа на Първо РУ, данните по което са докладвани на прокуратурата.