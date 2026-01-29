Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Удар по наркопазара във Варна

Удар по наркопазара във Варна

29 Януари, 2026 15:28

По случая е образувано досъдебно производство

Удар по наркопазара във Варна - 1
Снимка: ОДМВР Варна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминалисти от ОДМВР – Варна проведоха вчера специализирана полицейска операция по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“. По време на сделка с високорискови опиати са задържани трима клиента, както и 34-годишен варненец, криминално проявен и многократно осъждан, който им е продавал дрогата. Минути по-късно са поставени белезници и на 35-годишната жена, с която живее рецидивистът, отново по време на сделка.

Тя също е с богато криминално досие и не еднократно влизала в ареста. При последвалите процесуално - следствени действия, полицаите са претърсили дома, който обитавали двамата. Там служителите на реда са намерили и иззели известни количества от три от най- силните наркотични вещества, две електронни везни, пари и вещи - обект на кражба от частни домове- намиращи се в централната част на областния град.

При претърсването са открити и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници - за домове и леки автомобили. По време на инспекцията, криминалистите намерили и подправени полицейски дрехи.

По случая е образувано досъдебно производство, по описа на Първо РУ, данните по което са докладвани на прокуратурата.


България
  • 1 Гориил

    2 2 Отговор
    Във Варна всички приятни улички за разходка и релакс преливат от хора от Африка и Азия, които продават по най-агресивен и безцеремонен начин боклуци, произведени или в Китай, или в незаконни фабрики в самата България.Сред тези планини от незаконна търговия със сигурност ще ви предложат изключително силни лекарства, които ще ви осигурят бърза смърт.

    15:34 29.01.2026

  • 2 Удар по наркопазара във Варна

    3 0 Отговор
    за напомняне за неизплащане на данък общ доход

    15:40 29.01.2026

  • 3 Малии

    1 0 Отговор
    Еш, колко пари са намерили

    16:10 29.01.2026