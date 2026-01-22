Новини
89-годишна жена от Перник изгуби спестяванията си след ало измама

22 Януари, 2026

  • перник-
  • мвр-
  • ало измами

След измамата жената изпаднала в шок. Не отговаряла на обажданията на близките си и не отваряла вратата

89-годишна жена от Перник изгуби спестяванията си след ало измама - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възрастна жена от Перник изгуби спестяванията си след телефонна измама, съобщиха от полицията. На 21 януари тя е получила обаждане в периода между 15:00 и 17:00 часа. На телефона на 89-годишна перничанка се обадил мъж, който се представил за служител на МВР.

Мнимият полицай заявил на жената, че е извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие за предотвратяване на друг подобен обир. Измамникът казал още, че трябва да събере всички налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР.

Така, държейки я около два часа на телефона, без да ѝ позволи да се обади на когото и да било, жената събрала сумите от 6 000 лева и около 3 200 евро и ги предала на мнимата полицейска служителка.

Най-вероятно след като разбрала какво се е случило, измамената изпаднала в шок и не отговаряла на телефонните позвънявания на близките си.

Силно притеснени, те не могли да влязат в жилището поради поставен ключ отвътре и се наложило да ползват услугите на ключар.

Едва около 20:00 часа бил подаден сигнал в полицията и са предприети съответните действия за установяване на извършителите. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

От ОДМВР – Перник съветват как да не станем жертва на телефонни измами:

1. Не вярвайте на спешни обаждания! Измамниците често създават паника: „спешна операция“, „арест на близък“, „инцидент“, „извършен обир“. Това е класически трик.

2. Никога не давайте пари или лични данни по телефона! Полиция, лекари, банки и институции не искат пари, ПИН кодове или пароли по телефона.

3. Прекъснете разговора и проверете! Затворете телефона и се обадете лично на близкия човек или на официален номер на институцията.

4. Не се доверявайте на непознати, представящи се за длъжностни лица! Измамниците често се представят за полицаи, лекари, прокурори или банкови служители.

5. Не изпълнявайте инструкции за „тайни операции“! Никой няма право да ви иска съдействие по „секретна акция“ или да оставяте пари на определено място.

6. Говорете с възрастните си близки! Възрастните хора са най-честа мишена. Обяснявайте им редовно как действат измамниците.

7. Запомнете: натиск = измама! Ако ви притискат да действате бързо и „без да казвате на никого“ — почти сигурно е измама.

8. Сигнализирайте веднага! При съмнение или опит за измама се обадете на 112 и съобщете номера и детайлите на разговора.


  • 1 Гост

    15 9 Отговор
    Тези 6000 лв защо още не сте ги обменили в евро ?

    Коментиран от #5, #7

    12:45 22.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    8 40 Отговор
    На този дърт и безполезен бабишкер за кво са му пари? Питам и отговор не искам.
    Паразит, смучещ пари от държавицата.

    Коментиран от #6, #21, #23, #32

    12:47 22.01.2026

  • 3 честен ционист

    20 2 Отговор
    От онзи ден ми звъни нов AI бот по няколко пъти на ден, събира гласови данни и сглабя после смислен разговор от мое име. Така и бабката са я минали като се обадил някой с гласа на дъщеря й.

    Коментиран от #14

    12:48 22.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    6 11 Отговор
    6500 евро за измамниците. На тези люде трябва да им се даде медал. Червена лакомия.

    Коментиран от #18, #22

    12:49 22.01.2026

  • 5 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ще ги обмени след време за 6млн евро.

    12:49 22.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баба Монка

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Защото, моето момче знаех, че ще дойдат да ги вземат.

    12:52 22.01.2026

  • 8 Тамън

    7 12 Отговор
    няма да й се налага да обръща левовете в евро. А сега НАП да я питат откъде има и къта толкова пари

    12:53 22.01.2026

  • 9 Даката

    29 0 Отговор
    Това е отвратително, потърпевшите хора често изпадат в отчаяние и дори отнемат живота си, просто защото не могат да понесат това.
    Не е ли време да се завишат наказанията?
    Моля завишете наказанията в Българския Наказателен Кодекс... сегашните не вършат никаква работа... Моля!

    12:56 22.01.2026

  • 10 Тома

    17 1 Отговор
    Не е сигурно дали полицая е бил мним

    12:57 22.01.2026

  • 11 Хер Флик от Гестапо

    27 2 Отговор
    На един приятел ми се роди син и бабата на жена му, му дала 20 лева да му купи "нещо". След две седмици фърли 12 000 лева на некакви през терасата.....та така с бабите

    12:59 22.01.2026

  • 12 Едно единствено нещо

    20 0 Отговор
    Старите хора трябва да научат:
    Иска ли някой пари по телефона, измама е.

    13:00 22.01.2026

  • 13 Колко

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Реквиум":

    пъти смята да се погребва? За тези пари може да погребе половината Перник

    Коментиран от #15, #25

    13:01 22.01.2026

  • 14 И МЕН КО МЕ ИНТЕРЕСУВА

    1 13 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    АЗ СЪМ ГЕЙ И НЯМАМ ДЪЩЕРЯ....
    А СПЕСТЯВАНИЯ НЯМАМ....
    НО ГЛАСУВАМ ЗА ЧОРАПА...
    За ДА СЕ УПРАВВ

    13:04 22.01.2026

  • 15 Я па тая?

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Колко":

    Да не ти се налага! Катафалка 500левчета/в града/ ковчег 800 що годе свестен, паметник и оформяне на гроб 3–5000 скромен...ако платиш и местото....... фи още 3–4 хилки "разходи" та ТРаЙ!

    Коментиран от #34

    13:07 22.01.2026

  • 16 Любопитен

    6 12 Отговор
    Искам да попитам как тази жена има толкова много спестени пари предполагам от пенсията си като постоянно се твърди колко малки са пенсиите?!Кой спестява над 5000 евро от малка пенсия? Имаше история и за старци обменили 50 000 лева в евро и парите откраднати? Нали сте бедни уж а то?

    Коментиран от #20, #27

    13:14 22.01.2026

  • 17 Голям

    12 2 Отговор
    Дано ги открият измамниците и да влизат в затвора... не че това ще ги промени, но поне докато са там няма да ги вършат тези мизерии.

    13:23 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МВР

    7 2 Отговор
    Как знаят на кого да звъннат? Що не звъннат на мойта баба дето няма 1 евро?

    13:25 22.01.2026

  • 20 За ония старци с 50000

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Единия дърт комунист –миньор с пенЦия на тавана , бабата и тя същата някава на същата пенЦия за цял живот лежане на държ. работа та сметни 24х3500лв за година, а ссега за 40г.????? Не ги бъркай с ония болшинството с по 600левчета та и за празник не им дават по 100/сто/ лева за агн.плешка...........

    Коментиран от #28

    13:25 22.01.2026

  • 21 Трап

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Ти си yrод. Родителите ти какви са? Скачай, за теб съм!

    13:26 22.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    До ти отсега си безполезен ще те хвърляме в реката

    Коментиран от #26

    13:28 22.01.2026

  • 24 Тц! Тоя безмозъчен

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Политик":

    е милиционер та на 45г! А и още сега да го ликвидираме щото по природа е безполезен.

    13:28 22.01.2026

  • 25 Старите хора

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Колко":

    събират парички да помогнат на децата си, на внуците си. Винаги е било така.

    Коментиран от #41

    13:30 22.01.2026

  • 26 Недей Бря!

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    Ще замърси реката! По добре при италианския боклук на приятелите на бившия пРезидент.

    13:31 22.01.2026

  • 27 Ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Козлодуйски влах. Познавам те. Колко са пенсиите от централата?

    13:33 22.01.2026

  • 28 Любопитен

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "За ония старци с 50000":

    Абсолютна измама е, че само пенсионерите комунисти вземат големи пенсии. У нас около 1 милион пенсионери вземат пенсия към 750-800 евро на месец, а това най-обикновени хора с ниско платена работа и много по-малка заплата от това когато са се осигурявали. Това не са полицаи, пожарникари или миньори, а най-обикновени бачкатори. При такава пенсия пенсионер в добро здравословно състояние може да спестява 200-400 евро всеки месец а това е страшно много. Младите хора 18-28 трудно могат да заделят и 100 евро месечно и са много по-бедни за сметка на богатите пенсионери у нас...

    Коментиран от #31

    13:33 22.01.2026

  • 29 Феникс

    2 2 Отговор
    Късметлийка, не можаха от ЕС да и ги гепят, поне са в български ръце!

    13:33 22.01.2026

  • 30 Перо

    9 1 Отговор
    Защо полицията укрива и не разследва животните от операторите, които взимат пари да дават тел. номера на възрастните хора и са съучастници в престъпленията?

    13:40 22.01.2026

  • 31 Сигурно си много млад

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Любопитен":

    или неук! 85г. даскала и доктора вземаха по 120 сто и двадесет лева заплата! Свиняр неграмотен, милиционер военен по 500–1000 та не се изОквай!

    13:41 22.01.2026

  • 32 Ха ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Боклук!

    13:42 22.01.2026

  • 33 явер

    4 4 Отговор
    Не свършиха тези будали, всеки ден поне по една. Искат да им увеличават пенсиите, те ги хвърлят, що за глупав народ, а иначе, ако я питаш тази, ще разбира от всичко.

    13:48 22.01.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Я па тая?":

    За кво ти е ковчег от 800лв.? В мавзолей ли ще слагаш дръгела? Ковчег от талашид за 100лв., кремация и прахта на боклука. То и без това няма да ти дадат тази на дръгела. Просто и еФтино. Няма гроб, няма гробари и прочие. Ако дъртия е завъртял някой лев, прибираш кинтите и ги изпиваш. Ако са повечко може и да се поглезиш с компаньонки.

    Коментиран от #37

    13:48 22.01.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    На 89 годишен дръгел, пари не му трябват. За кво са му? На онзи свят ли ще ги носи? За такива алчни боклуци, рогатия и осигурил катран и казан. Измамниците поне ще ги изпият тези пари, или ще си купят нещо.

    13:53 22.01.2026

  • 36 Възрастните като вдигат телефона

    3 1 Отговор
    Да казват
    Дежурния по охрана слуша ако са свои ще продължат разговора
    Ако са чужди ще затворят телефона

    13:58 22.01.2026

  • 37 Ей "умник"

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    виж колко струва една кремация! И пак си в ковчег! Аре ти може и гол на три кубика дъбови дърва...Ама и за тях нямяш стотинки.... та стискай зъби и г.з още някоя годинка.

    Коментиран от #38, #40

    13:59 22.01.2026

  • 38 Като го знам,

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ей "умник"":

    готов е, няма много да чака, izрода.

    14:04 22.01.2026

  • 39 беден пенсионер

    2 2 Отговор
    Имала бол пари,дала!

    14:05 22.01.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ей "умник"":

    Даваш 900 евро на агенцията и забравяш. Може и да не ходиш на погребението. Има и по евтино.

    14:09 22.01.2026

  • 41 Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Старите хора":

    вместо да ги събира ако е искала да ги даде още сега. Тези пари им трябват сега а не след 10 години.

    14:12 22.01.2026

  • 42 непротестиращ

    2 1 Отговор
    Знам че звучи грубо, но близките, децата и вуците не трябва да оставят толкова пари кеш на възрастните! Трябва да има взаимно доверие между старите и младите!

    14:13 22.01.2026

  • 43 Свещи да им купят

    1 0 Отговор
    на измамниците с откраднатите пари.
    Свещи за ковчега.

    14:21 22.01.2026

  • 44 Анонимен

    0 0 Отговор
    Като са вързани ръцете на полицаите тъй се получава

    14:24 22.01.2026

  • 45 Тъпото

    0 0 Отговор
    Тъп, по- тъп, най тъп, пенсионер.. да НЕ гледат новините ок ама..

    14:30 22.01.2026