89-годишна жена от Перник изгуби спестяванията си след ало измама

Възрастна жена от Перник изгуби спестяванията си след телефонна измама, съобщиха от полицията. На 21 януари тя е получила обаждане в периода между 15:00 и 17:00 часа. На телефона на 89-годишна перничанка се обадил мъж, който се представил за служител на МВР.
Мнимият полицай заявил на жената, че е извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие за предотвратяване на друг подобен обир. Измамникът казал още, че трябва да събере всички налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР.
Така, държейки я около два часа на телефона, без да ѝ позволи да се обади на когото и да било, жената събрала сумите от 6 000 лева и около 3 200 евро и ги предала на мнимата полицейска служителка.
Най-вероятно след като разбрала какво се е случило, измамената изпаднала в шок и не отговаряла на телефонните позвънявания на близките си.
Силно притеснени, те не могли да влязат в жилището поради поставен ключ отвътре и се наложило да ползват услугите на ключар.
Едва около 20:00 часа бил подаден сигнал в полицията и са предприети съответните действия за установяване на извършителите. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
От ОДМВР – Перник съветват как да не станем жертва на телефонни измами:
1. Не вярвайте на спешни обаждания! Измамниците често създават паника: „спешна операция“, „арест на близък“, „инцидент“, „извършен обир“. Това е класически трик.
2. Никога не давайте пари или лични данни по телефона! Полиция, лекари, банки и институции не искат пари, ПИН кодове или пароли по телефона.
3. Прекъснете разговора и проверете! Затворете телефона и се обадете лично на близкия човек или на официален номер на институцията.
4. Не се доверявайте на непознати, представящи се за длъжностни лица! Измамниците често се представят за полицаи, лекари, прокурори или банкови служители.
5. Не изпълнявайте инструкции за „тайни операции“! Никой няма право да ви иска съдействие по „секретна акция“ или да оставяте пари на определено място.
6. Говорете с възрастните си близки! Възрастните хора са най-честа мишена. Обяснявайте им редовно как действат измамниците.
7. Запомнете: натиск = измама! Ако ви притискат да действате бързо и „без да казвате на никого“ — почти сигурно е измама.
8. Сигнализирайте веднага! При съмнение или опит за измама се обадете на 112 и съобщете номера и детайлите на разговора.
Паразит, смучещ пари от държавицата.
До коментар #1 от "Гост":Ще ги обмени след време за 6млн евро.
До коментар #1 от "Гост":Защото, моето момче знаех, че ще дойдат да ги вземат.
Не е ли време да се завишат наказанията?
Моля завишете наказанията в Българския Наказателен Кодекс... сегашните не вършат никаква работа... Моля!
Иска ли някой пари по телефона, измама е.
До коментар #6 от "Реквиум":пъти смята да се погребва? За тези пари може да погребе половината Перник
До коментар #3 от "честен ционист":АЗ СЪМ ГЕЙ И НЯМАМ ДЪЩЕРЯ....
А СПЕСТЯВАНИЯ НЯМАМ....
НО ГЛАСУВАМ ЗА ЧОРАПА...
За ДА СЕ УПРАВВ
До коментар #13 от "Колко":Да не ти се налага! Катафалка 500левчета/в града/ ковчег 800 що годе свестен, паметник и оформяне на гроб 3–5000 скромен...ако платиш и местото....... фи още 3–4 хилки "разходи" та ТРаЙ!
До коментар #16 от "Любопитен":Единия дърт комунист –миньор с пенЦия на тавана , бабата и тя същата някава на същата пенЦия за цял живот лежане на държ. работа та сметни 24х3500лв за година, а ссега за 40г.????? Не ги бъркай с ония болшинството с по 600левчета та и за празник не им дават по 100/сто/ лева за агн.плешка...........
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Ти си yrод. Родителите ти какви са? Скачай, за теб съм!
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":До ти отсега си безполезен ще те хвърляме в реката
До коментар #18 от "Политик":е милиционер та на 45г! А и още сега да го ликвидираме щото по природа е безполезен.
До коментар #13 от "Колко":събират парички да помогнат на децата си, на внуците си. Винаги е било така.
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":Ще замърси реката! По добре при италианския боклук на приятелите на бившия пРезидент.
До коментар #16 от "Любопитен":Козлодуйски влах. Познавам те. Колко са пенсиите от централата?
До коментар #20 от "За ония старци с 50000":Абсолютна измама е, че само пенсионерите комунисти вземат големи пенсии. У нас около 1 милион пенсионери вземат пенсия към 750-800 евро на месец, а това най-обикновени хора с ниско платена работа и много по-малка заплата от това когато са се осигурявали. Това не са полицаи, пожарникари или миньори, а най-обикновени бачкатори. При такава пенсия пенсионер в добро здравословно състояние може да спестява 200-400 евро всеки месец а това е страшно много. Младите хора 18-28 трудно могат да заделят и 100 евро месечно и са много по-бедни за сметка на богатите пенсионери у нас...
До коментар #28 от "Любопитен":или неук! 85г. даскала и доктора вземаха по 120 сто и двадесет лева заплата! Свиняр неграмотен, милиционер военен по 500–1000 та не се изОквай!
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Боклук!
До коментар #15 от "Я па тая?":За кво ти е ковчег от 800лв.? В мавзолей ли ще слагаш дръгела? Ковчег от талашид за 100лв., кремация и прахта на боклука. То и без това няма да ти дадат тази на дръгела. Просто и еФтино. Няма гроб, няма гробари и прочие. Ако дъртия е завъртял някой лев, прибираш кинтите и ги изпиваш. Ако са повечко може и да се поглезиш с компаньонки.
Дежурния по охрана слуша ако са свои ще продължат разговора
Ако са чужди ще затворят телефона
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":виж колко струва една кремация! И пак си в ковчег! Аре ти може и гол на три кубика дъбови дърва...Ама и за тях нямяш стотинки.... та стискай зъби и г.з още някоя годинка.
До коментар #37 от "Ей "умник"":готов е, няма много да чака, izрода.
До коментар #37 от "Ей "умник"":Даваш 900 евро на агенцията и забравяш. Може и да не ходиш на погребението. Има и по евтино.
До коментар #25 от "Старите хора":вместо да ги събира ако е искала да ги даде още сега. Тези пари им трябват сега а не след 10 години.
Свещи за ковчега.
