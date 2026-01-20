Пребиха координатора на партия "Величие" за Гоце Делчев

Политическа партия „Величие“ изпрати официален сигнал до Районната прокуратура в гр. Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в гр. Благоевград, главния прокурор на Република България, министъра на вътрешните работи (в оставка) и председателя на Народното събрание – г-жа Рая Назарян във връзка с извършено тежко общественоопасно посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на ПП „Величие“ за гр. Гоце Делчев.
Това става ясно от съобщение на партията.
Сигналът е за нападение, извършено на 20 януари 2026 г., при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността. По време на побоя нападателите са отправили реплики: „Ще те убием“, както и намерение за довършване на деянието: „Да го удавим в канала!“, а след това заплаха за последващо посегателство: „Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим.“
В резултат на нападението инж. Жулев е със средни телесни повреди, включително счупване на лява китка, черепно-мозъчна травма и множество наранявания по главата и тялото. Той е приет в болницата в гр. Гоце Делчев за наблюдение, като се очаква допълнителен преглед и освидетелстване от съдебна медицина за изготвяне на официална експертиза за характера и тежестта на травмите.
По изложените данни нападението е извършено непосредствено след действия на инж. Жулев по проверка и документиране на сигнал за нерегламентирано заустване на битови и фекални отпадни води в напоителен воден канал в района на Гоце Делчев.
ПП „Величие“ подчертава, че случаят има и ясно изразен институционален и политически контекст, който изисква самостоятелна проверка. В сигнала е посочено: „Особено тревожно обстоятелство, което изисква самостоятелна проверка, е появата на институционален и политически контекст около нападението: по време на побоя един от извършителите изрично се противопоставя на публичното свързване на имота, от който се извършва замърсяването, с главния архитект на Община Гоце Делчев – Ани Мирчева…“ Показателна е и репликата на нападателя: „Ти откъде накъде ще казваш, че тази къща е на Ани Мирчева?“, която според сигнала очертава мотив за сплашване и „затваряне“ на темата чрез насилие.
Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници, както и за предприемане на спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство.
