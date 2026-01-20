Новини
Крими »
Пребиха координатора на партия "Величие" за Гоце Делчев

Пребиха координатора на партия "Величие" за Гоце Делчев

20 Януари, 2026 20:39 731 13

  • величие-
  • гоце делчев-
  • побой-
  • бой-
  • координатор-
  • инж. станислав жулев

Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници

Пребиха координатора на партия "Величие" за Гоце Делчев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическа партия „Величие“ изпрати официален сигнал до Районната прокуратура в гр. Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в гр. Благоевград, главния прокурор на Република България, министъра на вътрешните работи (в оставка) и председателя на Народното събрание – г-жа Рая Назарян във връзка с извършено тежко общественоопасно посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на ПП „Величие“ за гр. Гоце Делчев.

Това става ясно от съобщение на партията.

Сигналът е за нападение, извършено на 20 януари 2026 г., при което пострадалият е пребит с дървени пръти, отправени са му преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността. По време на побоя нападателите са отправили реплики: „Ще те убием“, както и намерение за довършване на деянието: „Да го удавим в канала!“, а след това заплаха за последващо посегателство: „Ние знаем къде живееш. Знаем какво можем да ти направим.“

В резултат на нападението инж. Жулев е със средни телесни повреди, включително счупване на лява китка, черепно-мозъчна травма и множество наранявания по главата и тялото. Той е приет в болницата в гр. Гоце Делчев за наблюдение, като се очаква допълнителен преглед и освидетелстване от съдебна медицина за изготвяне на официална експертиза за характера и тежестта на травмите.

По изложените данни нападението е извършено непосредствено след действия на инж. Жулев по проверка и документиране на сигнал за нерегламентирано заустване на битови и фекални отпадни води в напоителен воден канал в района на Гоце Делчев.

ПП „Величие“ подчертава, че случаят има и ясно изразен институционален и политически контекст, който изисква самостоятелна проверка. В сигнала е посочено: „Особено тревожно обстоятелство, което изисква самостоятелна проверка, е появата на институционален и политически контекст около нападението: по време на побоя един от извършителите изрично се противопоставя на публичното свързване на имота, от който се извършва замърсяването, с главния архитект на Община Гоце Делчев – Ани Мирчева…“ Показателна е и репликата на нападателя: „Ти откъде накъде ще казваш, че тази къща е на Ани Мирчева?“, която според сигнала очертава мотив за сплашване и „затваряне“ на темата чрез насилие.

Партията настоява за незабавни процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и всички възможни съучастници, както и за предприемане на спешни мерки за защита на пострадалия и неговото семейство.


Банско / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    4 11 Отговор
    Браво само така

    20:40 20.01.2026

  • 2 A лидера на партията

    5 8 Отговор
    кога?

    20:43 20.01.2026

  • 3 Факт

    1 0 Отговор
    Всички изроди знаят къде живеем!

    Коментиран от #5

    20:43 20.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 5 Отговор
    БОЯ, ЯСНО! НО СЕХ ИМАЛО ЛИ Е?✝️🪏🔨

    20:44 20.01.2026

  • 5 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Чакаме и останалите!

    20:45 20.01.2026

  • 6 Радев ги занулява

    2 2 Отговор
    Формацията на Румен Радев най-вероятно ще търси да заеме широки центристки позиции, привличайки избиратели от почти всички партии и главно от негласувалите досега. Директни електорални донори обаче ще му бъдат „Възраждане“, ИТН, БСП и „Величие“, въпреки че повечето от застрашените го приветстваха на партийния терен. „Възраждане“ влезе в остра конфронтация с него, изтласквайки се по този начин в най-радикалната периферия и преотстъпвайки му по-умерените русофили и евроскептици – за разлика от посестримните ѝ западно-европейски партии, които останаха на суверенистки позиции при атаката на Тръмп срещу Европа.

    Коментиран от #9

    20:49 20.01.2026

  • 7 Спецназ

    1 1 Отговор
    НИКОЙ у тая Държава и шамар нЕма да изяде заради политиката на Партия величие!

    ФАКТ!

    Трябва си разследване за какво е изкарал за бой!

    Думи които пострадалия казал "ще те убием" и т.н. са фолклор.

    АКО са искали да го убиват- нЕма нужда да му го казват!

    ГНУС ме е от половината "Бизнесмени " в БГ какви ги вършат,
    но по ме е гнус че се тикат в Политиката, Баце!

    20:49 20.01.2026

  • 8 Един не-трол

    3 2 Отговор
    Би трябвало бързо да ги намерят и затворят за 72 часа минимум. Сигурен съм, че ще има и криминално проявени и съд по бързата процедура.

    20:50 20.01.2026

  • 9 Дааа

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радев ги занулява":

    Единствено Възраждане го нападна явно!?!!! Ще трябва да отговаря на много въпроси от които бягаше досега - каза Костадин Костадинов

    20:51 20.01.2026

  • 10 Ал Бънди

    2 0 Отговор
    Някой от престъпния клан Ижбехови?
    Ижбехови ходят по селцата наоколо и шамарят всички, които не пеят в техния хор.

    20:56 20.01.2026

  • 11 Немо

    0 1 Отговор
    Така става като не си плащаш навреме за белото на дилъра.....

    20:57 20.01.2026

  • 12 Тоя

    0 0 Отговор
    Да вземе да не се взима насериозно. Срам.

    21:05 20.01.2026

  • 13 Гоцето

    0 0 Отговор
    A aз от доста години не съм ходила в родния край на майка ми и адски много ми липса.

    21:13 20.01.2026