Скандал в магазин завърши с жесток побой и арест в село до Търговище

22 Януари, 2026 12:41 1 416 5

По време на разправията 49-годишният местен жител нападнал и пребил своя съселянин с удари по тялото и лицето

Скандал в магазин завърши с жесток побой и арест в село до Търговище - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

49-годишен мъж е задържан след побой в хранителен магазин в търговищкото село Голямо Ново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера около 17:00 ч., когато в магазин в центъра на селото възникнал скандал между него и потърпевшият. По време на разправията 49-годишният местен жител нападнал и пребил своя съселянин с удари по тялото и лицето.

Пострадалият е бил прегледан от лекар и освободен за домашно лечение.

След случилото се нападателят е задържан от полицията.

По случая е започнато разследване.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    9 9 Отговор
    Еврото се оказа голямото ново обедняване.

    12:42 22.01.2026

  • 2 Пак са варили ракия

    9 0 Отговор
    и са се цакали с разпределението на литрите.

    12:43 22.01.2026

  • 3 кой му дреме

    8 3 Отговор
    селото да не се казва Разград

    12:55 22.01.2026

  • 4 Тома

    16 1 Отговор
    В това село българин е само бай Иван циганина

    12:59 22.01.2026

  • 5 Дедо

    0 0 Отговор
    Предвид местоположението на селото остава въпросът само го е бил или го е и .............

    14:16 22.01.2026