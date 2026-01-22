Скандал в магазин завърши с жесток побой и арест в село до Търговище

49-годишен мъж е задържан след побой в хранителен магазин в търговищкото село Голямо Ново, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал вчера около 17:00 ч., когато в магазин в центъра на селото възникнал скандал между него и потърпевшият. По време на разправията 49-годишният местен жител нападнал и пребил своя съселянин с удари по тялото и лицето.
Пострадалият е бил прегледан от лекар и освободен за домашно лечение.
След случилото се нападателят е задържан от полицията.
По случая е започнато разследване.
