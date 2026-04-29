Митничари разкриха контрабанда на какавиди на тропически пеперуди

29 Април, 2026 10:32 661 0

Светослава Ингилизова

530 какавиди на екзотични пеперуди откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на автобус, излизащ от страната.

На 25 април 2026 г. около 16:00 часа на пункта пристига автобус с българска регистрация, управляван от турски гражданин. В автобуса пътували 14 пътници и втори шофьор от България за Турция. За превозното средство е постъпило искане от ГД „Гранична полиция“ за извършване на щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват на предпоследната седалка в пътническия салон кашон, съдържащ полиетиленова чанта с 530 какавиди на пеперуди.

Според личните обяснения на водача пратката му е предадена, за да я пренесе до Истанбул. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за превозване на стока през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

Веднага след установяването на контрабандата какавидите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където има подходящи условия за тяхното излюпване и отглеждане. Според първоначалната справка от специалистите на природонаучния музей какавидите са на тропически пеперуди, които са търсени екземпляри за декорация и колекции поради ярките си цветове и големи размери.


