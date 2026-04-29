Митничари разкриха контрабанда на какавиди на тропически пеперуди

530 какавиди на екзотични пеперуди откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на автобус, излизащ от страната.

На 25 април 2026 г. около 16:00 часа на пункта пристига автобус с българска регистрация, управляван от турски гражданин. В автобуса пътували 14 пътници и втори шофьор от България за Турция. За превозното средство е постъпило искане от ГД „Гранична полиция“ за извършване на щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват на предпоследната седалка в пътническия салон кашон, съдържащ полиетиленова чанта с 530 какавиди на пеперуди.

Според личните обяснения на водача пратката му е предадена, за да я пренесе до Истанбул. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за превозване на стока през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

Веднага след установяването на контрабандата какавидите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където има подходящи условия за тяхното излюпване и отглеждане. Според първоначалната справка от специалистите на природонаучния музей какавидите са на тропически пеперуди, които са търсени екземпляри за декорация и колекции поради ярките си цветове и големи размери.