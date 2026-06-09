Шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил, не съобщи за катастрофата

Пиян шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил и не съобщи за катастрофата, казаха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

При движение на заден ход 40-годишен водач на лек автомобил е блъснал 81-годишна жена и я е закарал в медицинско заведение.

Жената е със счупена китка на дясната ръка, а сигнал до оперативния дежурен в ОДМВР-Кюстендил е подал лекар от спешния кабинет в 18,35 часа в понеделник.

Полицаите са установили, че жената е пострадала при пътнотранспортно произшествие. Резултатът от направената проверка с техническо средство за употреба на алкохол от водача е 0,57 промила. Той е отказал да му бъде взета кръв за анализ.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.