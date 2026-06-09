Шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил, не съобщи за катастрофата

Пиян шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил и не съобщи за катастрофата, казаха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
При движение на заден ход 40-годишен водач на лек автомобил е блъснал 81-годишна жена и я е закарал в медицинско заведение.
Жената е със счупена китка на дясната ръка, а сигнал до оперативния дежурен в ОДМВР-Кюстендил е подал лекар от спешния кабинет в 18,35 часа в понеделник.
Полицаите са установили, че жената е пострадала при пътнотранспортно произшествие. Резултатът от направената проверка с техническо средство за употреба на алкохол от водача е 0,57 промила. Той е отказал да му бъде взета кръв за анализ.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2
11:44 09.06.2026
2 Гоуст
До коментар #1 от "Гост":Колега не е ли прекалено тежко наказанието? Няма убите, за да има условна присъда, 30 евро е достатъчна глоба.
11:52 09.06.2026