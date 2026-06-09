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Шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил, не съобщи за катастрофата

Шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил, не съобщи за катастрофата

9 Юни, 2026 11:30 405 2

  • кюстендил-
  • катастрофа-
  • спешен кабинет

Полицаите са установили, че жената е пострадала

Шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил, не съобщи за катастрофата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор блъсна възрастна жена в Кюстендил и не съобщи за катастрофата, казаха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

При движение на заден ход 40-годишен водач на лек автомобил е блъснал 81-годишна жена и я е закарал в медицинско заведение.

Жената е със счупена китка на дясната ръка, а сигнал до оперативния дежурен в ОДМВР-Кюстендил е подал лекар от спешния кабинет в 18,35 часа в понеделник.

Полицаите са установили, че жената е пострадала при пътнотранспортно произшествие. Резултатът от направената проверка с техническо средство за употреба на алкохол от водача е 0,57 промила. Той е отказал да му бъде взета кръв за анализ.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Веднага 1 месец условно и глоба 30 евро! Веднага!!!

    Коментиран от #2

    11:44 09.06.2026

  • 2 Гоуст

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Колега не е ли прекалено тежко наказанието? Няма убите, за да има условна присъда, 30 евро е достатъчна глоба.

    11:52 09.06.2026