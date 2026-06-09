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Заради казуса "Осемте джуджета": Явор Златанов осъди прокуратурата за 100 000 евро

Заради казуса "Осемте джуджета": Явор Златанов осъди прокуратурата за 100 000 евро

9 Юни, 2026 16:37 1 109 16

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  • прокуратура-
  • 100 000 евро

Съдебният състав е изготвил впечатляващите 95 страници с мотиви, от които става ясно, че задържането и повдигането на обвинения срещу Явор Златанов са били тенденциозни, а не легитимно разследване на извършено престъпление

Заради казуса "Осемте джуджета": Явор Златанов осъди прокуратурата за 100 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Явор Златанов осъди прокуратурата на първа инстанция за обезщетение в размер на 100 000 евро заради задържането му и повдигането на обвинения по казуса, придобил известност като "Осемте джуджета", информират от БНТ. Според съдия Мария Запрянова действията на прокуратура срещу Явор Златанов са били следствие на желанието да бъде взето имуществото му.

Съдебният състав е изготвил впечатляващите 95 страници с мотиви, от които става ясно, че задържането и повдигането на обвинения срещу Явор Златанов са били тенденциозни, а не легитимно разследване на извършено престъпление.
Съдия Запрянова намира още, че чл. 18 от Европейската конвенция за правата на човека (във връзка с чл. 5), според който допустимите ограничения на права и свободи не могат да се прилагат с цел, различна от тази, за чието осъществяване са предвидени. С ареста на Златанов, според съда е било нарушено правото му на свобода и сигурност, защото целта не е била провеждане на законно разследване, а арестът е бил използван "като инструмент на принуда в имуществен конфликт".

Казусът стана известен като "Осемте джуджета" и за него се разбра заради спор в семейния бизнес с производството на асансьори между баща и син Илия Златанов и Явор Златанов.

В края на юни 2019 г. Златанов - баща бил посъветван да потърси съдействие за решаване на спора от Петьо Петров - Еврото и отишъл в ресторанта "Осемте джуджета". Само ден по-късно, тогава главния прокурор Иван Гешев обединява три преписки по предишни жалби на Илия Златанов срещу сина му Явор Златанов. А няколко дни по-късно е подадена и четвърта жалба. След това е образувано и разследването срещу Златанов - син.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо ви Курти от село пиперково

    30 1 Отговор
    Гешев кога ще бъде арестуван и съден?
    Това е един от най-наглите престъпници..

    Коментиран от #4

    16:43 09.06.2026

  • 2 Правилно

    27 1 Отговор
    Ама да ги плаща Гешев.

    16:46 09.06.2026

  • 3 След като

    6 1 Отговор
    Съдът може да осъжда прокуратурата, то прокуратурата трябва да може да вкарва в ареста съда за 72 часа

    16:50 09.06.2026

  • 4 хехе

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дядо ви Курти от село пиперково":

    Едва ли има по нагли престъпници от баце и шиши Гешев и сарафа са им прислуга.

    Коментиран от #8

    16:54 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДВАМА

    16 1 Отговор
    Златанови се карат , джуджетата и гешевчетата злато и заводи печелят .

    17:01 09.06.2026

  • 7 То убуу,осъдил,ама...

    13 0 Отговор
    ...сега кой ще плаща...?!
    Прокуратурата,или пак...народът?!
    Моля,не се хабете,отговорът го знам...!

    17:06 09.06.2026

  • 8 Коко

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Те са ненадминати,ама много скоро ще им се стъжни, особено на тиквун..

    17:11 09.06.2026

  • 9 Гиги

    12 0 Отговор
    Сега ако са мъжкари и имат капка достойнство, ще си платят глобата от техният бюджет за заплати!

    Коментиран от #11

    17:14 09.06.2026

  • 10 Бай Ставри

    11 0 Отговор
    "Прокурорът" по това дело трябва незабавно да бъде уволнен и подведен под наказателна отговорност

    17:19 09.06.2026

  • 11 Пиги

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гиги":

    Има да чакаш...!

    17:22 09.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Борислав

    5 0 Отговор
    Заради казуса "8-те джуджета" Явор Златанов осъди данъкоплатците на 100 хил.евро, а няколко прокурори и съдии получиха безвъзмездно много пари и злато.

    17:30 09.06.2026

  • 15 Опа

    3 0 Отговор
    Най-срамното дело, защото Пепи еврото е осъден за 2000 евро, а прокуратурата за 100000. Браво на институциите! Заслужават си високите заплати!

    17:39 09.06.2026

  • 16 Тома

    0 0 Отговор
    Този си изби алтъните с данъците на народа.Ега си държавата

    17:50 09.06.2026