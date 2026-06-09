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Версия: Кандев подал оставка, защото му спрели акция срещу бандата на "Калашниците"

Версия: Кандев подал оставка, защото му спрели акция срещу бандата на "Калашниците"

9 Юни, 2026 10:20 2 313 56

  • георги кандев-
  • оставка-
  • спряна акция-
  • бандата на калашниците

Вътрешният министър Иван Демерджиев сподели, че е изненадан от оставката и пожела успех на бившия вече главен секретар на МВР в политическата кариера. Че Кандев ще бъде вице до Андрей Гюров коментираха и други политици. Така почти е сигурна първата двойка за вота за държавен глава.

Версия: Кандев подал оставка, защото му спрели акция срещу бандата на "Калашниците" - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика трус в политическите среди. Още повече след лаконичния му коментар и намека, че не иска да е фасада.

Вътрешният министър Иван Демерджиев сподели, че е изненадан и му пожела успех в политическата кариера. Че Кандев ще бъде вице до Андрей Гюров коментираха и други политици. Така почти е сигурна първата двойка за вота за държавен глава.

В полицейските среди обаче се върти друга версия за оставката на главсека, която не е потвърдена към момента. А именно, че той си тръгва от системата, тъй като му е спряна акция срещу бандата на "Калашниците", която пак нашумя покрай зловещата катастрофа на "Челопешко шосе", информират от news.bg. Припомняме, че "Бандата на Калашниците" е организирана престъпна група, базирана в столичния квартал "Ботунец", която се занимава основно със сводничество, проституция и разпространение на наркотици. Групировката контролира голяма част от пазара на сексуални услуги в София, като действа агресивно главно в района на "Студентски град".
Като бос на престъпната мрежа се посочва "Чочко Калашника". Сред другите задържани и известни имена в групата са криминално проявените лица с прякори като "Росен Животното", "Симо Ескобар", "Краси Принца", "Боко" и "Мечи". Членовете на бандата демонстрират висок стандарт на живот и луксозни автомобили, без да имат трудов стаж. Характерно за тях е брандирането с руския автомат — носят специфични тематични тениски или си татуират оръжието директно на главата. При посещения в нощни заведения често правят резервации под името "За Калашниците".

Бандата привлича засиленото внимание на властите през пролетта на 2025 г., когато тарторът ѝ е арестуван след подаден сигнал от малтретирано момиче. През март 2026 г. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) провежда мащабна акция, при която са задържани над 30 души и са конфискувани скъпи автомобили.

Шофьорите, предизвикали инцидента на "Челопешко шосе" - Васко Филипов и Траян Филипов, са регистрирани като свидетели по разследвания срещу "Калашниците" и гравитират около престъпната група. И двамата водачи са управлявали автомобилите с шофьорски книжки, издадени в Чехия, за които има сериозни съмнения, че са фалшиви. Според разследващите това разкрива по-широка схема за купуване на чуждестранни свидетелства за управление на МПС от криминалния контингент в квартал "Ботунец".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАНТОЯД

    19 19 Отговор
    Все ще се намери някой да спъва и пречи на работата на труболюбивите и съвестни ПеПеДеБейци.

    Коментиран от #7

    10:29 09.06.2026

  • 2 Мафия

    38 2 Отговор
    Нормално. За да съществуват тези “калашници” е трябвало да дават пари за избори и съответно, да не ги закачат. Как иначе при толкова добре платена полиция и ДАНС тези “калашници” съществуват и сводничат по дискотеките на студентски град.
    Излиза, че за да имаме тези незаменими политика, трябва да си имаме и престъпница в държавата.

    Коментиран от #23, #43

    10:30 09.06.2026

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    30 36 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Коментиран от #26, #29

    10:30 09.06.2026

  • 4 Трол

    14 25 Отговор
    Г-н Кандев щеше да унищожи цялата световна мафия, но му подляха вода.

    10:31 09.06.2026

  • 5 Гост

    14 21 Отговор
    Както има един лаф, тука има мишка? Значи професията над всичко, ченге до живот, ама щял да е кандидат за вицепрезидент президент!!! Това какво общо има с полицейското Достойнство и пагона??? Пълно Лицемерие!!!

    10:31 09.06.2026

  • 6 Хасковски каунь

    28 1 Отговор
    Ако Калвачниците са ма + нгали и аз ще си подам оставката. Ман + галът само от лобут разбира. Ама лобут, да го боли.

    10:32 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 нищо ново

    16 1 Отговор
    политици, милиционери, адвокати и прокурори, главните лица, с действие или престъпно бездействие!!!

    10:32 09.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    От много време се знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.

    10:34 09.06.2026

  • 10 всички версии на ПППетроханци

    13 15 Отговор
    ли ще публикувате?? аман от подли зурщина и непрофесионализъм

    10:34 09.06.2026

  • 11 007 лиценз ту кил

    10 13 Отговор
    За два дни няма как да организира успешна акция. Ще е нещо показно без никакъв смисъл и по-нататъшна реализация. Ако това е истина Демерджиев правилно го е спрял, защото той, а не кандев ще понесе срама.

    10:34 09.06.2026

  • 12 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    20 19 Отговор
    Поредния проект на руско-българската мафия, румен кРадев Решетников, управлява 2 години еднолично, имаше абсолютно самовластие, без контрол от Парламента.
    Кое негово действие през този период, дава надежда, че този аватар на руско-българската мафия ще се бори със съветския модел на ограбване на държавата ?! Как си мислите, че кРадев ще разруши модел на престъпност, граден 80 години ?!
    Как си мислите, че този проект, кРадев, ще се бори с 300-та БКП-ДС фамилии, инсталирани от Москва да управляват всички ключови сектори в икономиката и властта ?!

    Коментиран от #30

    10:34 09.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наблюдател

    26 15 Отговор
    Наблюдава се мощна TPOЛCKA атака за очерняне на Кандев, с едни и същи изречения, с едни и същи тези, съвпадащи напълно с медиите на пеевски и руските рупори, дори от такива, които преди изборите го възхваляваха и боготворяха. 🤣
    Случайност ?

    Коментиран от #20, #44

    10:36 09.06.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    11 17 Отговор
    Като ме премахвате, Кандев няма да стане по-умен. Все същия тъпак ще си е.

    10:37 09.06.2026

  • 16 Абе

    12 14 Отговор
    Ма тиа Гюро и Кандю ше са уникална президентска двойка.

    Коментиран от #17

    10:37 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дориана

    18 11 Отговор
    Това доказва , че Кандев е притиснат и заплашен от мафията на корупционния модел Борисов- Пеевски. Всеки може да се досети кой има полза да разпъва чадър над ромската мафия и с кого е свързана тя. .

    10:39 09.06.2026

  • 19 нещата ще се Управят когато,

    12 2 Отговор
    редовите Граждани започнат да навестяват wannabe Калашниците със Заредени Калашници, полицайте пак ще защитават тези с Калашниците които си плащат, Държавата и МВР пак ще се прави на ударена но Редовите Граждани със Заредени Калашници ще могат да вкарат без Държавието и Слободията на €вроКалашниците в рамките на поносимото, до тогава Хунтата на Радевци, Бойковци, Демерджиевите с Калашниците ще си взима парсата и няма да прави нищо друго освен да си пие Кафето 3 в 1.

    10:40 09.06.2026

  • 20 Дориана

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    Това е поредното доказателство, че корупцията и мафията в България трябва да бъдат унищожени. Пеевски и Борисов изобщо нямат място в Парламента и политиката.

    10:42 09.06.2026

  • 21 кой главен секретар на МВР бе казал

    8 2 Отговор
    Ние ги хващаме, те ги пускат? Припомнете ми, моля.

    Коментиран от #27

    10:42 09.06.2026

  • 22 Как

    15 7 Отговор
    ще разследва спонсорите и доставчици на хиляди гласове на "Регресивна България" ?

    Коментиран от #25

    10:43 09.06.2026

  • 23 Дориана

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Мафия":

    Още вчера казахме, че Кандев е заплашен от мафията. Точно за това трябват крути мерки срещу корумпирания мафиотски модел на Борисов и Пеевски. Има идентичнист с Петрохан и Кандев..

    10:45 09.06.2026

  • 24 Глупости

    9 10 Отговор
    Кандев е боклук

    10:46 09.06.2026

  • 25 Не квичи

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Как":

    От гробищата бе отпаднала необходимост

    10:47 09.06.2026

  • 26 Тралала

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Някакъв смотанняк написал клюкарска статия?Не била потвърдена информацията, ама. Кандефф е напуснал, щото не е искал да проведе акция срещу електората на опуления "икономист".,ммм!?

    10:48 09.06.2026

  • 27 Дориана

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "кой главен секретар на МВР бе казал":

    Точно пък Борисов се превърна в най- големия защитник и съюзник на Пеевски и заедно създадоха корупционния модел на управление. Съсипаха България.

    Коментиран от #35

    10:48 09.06.2026

  • 28 Пазари прайдове панаири

    6 5 Отговор
    И след всичко това как педроханци ще го издигнат за кандидат за вицепрезидент? А вчера - друго. И какво е толкова страшно да заяви директно, че са му предложили друго политическо бъдеще? Срамно ли е? Какво е това криене? Схеми еднорозови.

    Коментиран от #32

    10:49 09.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да бъдем точни!

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Фамилиите са около 250, сам Боко го каза още през 2009 г., когато "спечели" властта. И никога повече след това не го повтори публично!!!

    10:51 09.06.2026

  • 31 Цветна амнезия

    8 2 Отговор
    Нали виден съдия петроханец пусна васко ммангала убиец калашник с мерцедеса?

    10:52 09.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дедо

    8 3 Отговор
    Ще дойдат не добри времена за ППДБ с идването на новия на поста на Кандев. Кокора да се готви.

    10:53 09.06.2026

  • 34 анонимен

    5 5 Отговор
    Радев създаде триумвират. Боко, Делянчо и Радев навлизат в държавните структори с групировките си: ГЕРБ, НН, ПБ и олигарсите които стоят зад тях. При партиите има мандати и се избират лидерите, а при тях трябва някои да изчезне, за да заеме друг групировката а най вероятно ще се разпадне. Когато тия тримцата Борисов, Пеевски, Радев останат извън парламента Те тогава България ще се оправи, ще има европейски път на развитие без мафиотско завземане държавните институции, кражби и без зависимости от Москва която чрез Радев иска да ни завземе, погълне. Без външно и вътрешно поробване.

    10:55 09.06.2026

  • 35 какъв Пеевски колега

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Когато Борисов бе Главен секретар на МВР, някой бе ли чувал за Пеевски? По-скоро се знаеше Ирена Кръстева.

    Коментиран от #39, #40

    10:55 09.06.2026

  • 36 анонимен

    7 8 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    Коментиран от #38

    10:56 09.06.2026

  • 37 коцев град

    8 4 Отговор
    Като строихте варнеския незаконен град защо не подаде оставка?Сигурен и доволен ли се чувстваше тогава?

    10:57 09.06.2026

  • 38 поклон

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "анонимен":

    Поклон за такива доблестни българи.

    10:57 09.06.2026

  • 39 истината

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "какъв Пеевски колега":

    Коментар до 35: Попитай някой Софиянец. От това което казваш сигурно е че си живял в дълбоката провинция в малко селце.

    11:03 09.06.2026

  • 40 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "какъв Пеевски колега":

    Естествено,че сме чували.Когато Прасето беше малък невръстен прасчо,царят го назначи за председател на борда на пристанище Варна.( още студент в един безкрайно неизвестен университет).После тази свинарска сага се разрастна до пръв милиардер в републиката.Казват,че надминал даже Боко.А човека си печели почти честно,с информацията от една флашка.Обикновенна.Ама информацията е от ДАНС.

    11:05 09.06.2026

  • 41 РомБарон

    4 1 Отговор
    Нас никой не ни закача ,защото ние можем да променим избора ,мие раздаваме порциите власт

    11:05 09.06.2026

  • 42 Я не пишете глупости

    1 4 Отговор
    Разстроени нерви.
    Не всеки може да издържи на това напрежение, освен ако сам не се е поставил в зависимост.

    11:11 09.06.2026

  • 43 Кой пречеше на Кондов преди?

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мафия":

    Защо не проведе акцията срещу тази банда по време на служебното правителство на умник Гюро?

    Много примитивна пропаганда се опитвате да правите.

    11:12 09.06.2026

  • 44 Гледаш Няаблюдател с пръстче

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    знаеш къде. Пеопуснал си: Крим е руски, и Одеса е руска! хахахахаах

    11:13 09.06.2026

  • 45 Пише го и в Политико

    6 1 Отговор
    Бившият вътрешен министър Емил Дечев препрати водещата към районното полицейско управление. Служебното правителство на Гюров встъпи в длъжност на 19 февруари т.г. Мащабната операция на ГДБОП срещу бандата на "Калашниците", при която бяха арестувани над 30 души, конфискувани скъпи коли и т.н., бе проведена на 3 март 2026 година.
    Остава въпросът КОЙ смачка тази операция на ГДБОП през месец май.. И КОЙ покровителства Ботунецката народна република, осигурила почти 90% гласове за Спасителя?

    Коментиран от #54

    11:19 09.06.2026

  • 46 Каква

    2 2 Отговор
    Е тази шумотевица в цветния лагер, бодакова - вчера публикувала някаква безсмислица, в която докато си снима носа " подавам телефона на, и така телефона преминава през оземпика, мазол пейков и други дрОгари"
    Всичко наред ли е, кой е отговорен за това безобразие?
    Подайте им нещо на тия хорица.

    11:19 09.06.2026

  • 47 Баце ЕООД

    4 2 Отговор
    Големи смешници от ПП..

    11:21 09.06.2026

  • 48 Дзак

    3 1 Отговор
    Кой би могъл да спре Главен Секретар да разследва? Според мен никой!

    11:22 09.06.2026

  • 49 Глупости!

    4 0 Отговор
    Тоя селски инфлуенсер да каже защо,а не да се прави на много важен.Аман от такива самовлюбени полицайчета.

    11:26 09.06.2026

  • 50 Р Г В

    1 0 Отговор
    Уважаеми г-не с 2-3 висши образования и още дузина задгранични обучения и дистанционни специализации без да владеете английски език , най добре се върнете в Черна гора откъдето ви върнаха в РБ и се озовахте на ръководна длъжност в МВР. Добре е да знаете че когато министъра дава интервю пред журналисти не е етично да се навеждате над лявото му ухо и да го му споделяте нещо ,камерите заснемат всичко. И не правете мелодрами с починалия ви баща който ви гледал отгоре. Ако сте присъствали като полицай на поне една есхумация ще знаете как изглеждат човешките органи - особено очите. Отгоре гледа само господ а на нас душите ни излитат в небесата а те могат да са израз на добродетели или обратното. PS : Не губете кураж в следващи избори ще се озовете в Парламента до Мла... Мар.... и Кал ...Сто.... бивши гл.секретари

    11:27 09.06.2026

  • 51 Кой пречеше на Кондов да арестува КУБ

    4 1 Отговор
    Защо по време на правителството на Гюров, Кондов не арестува всичките украински мафиоти от КУБ?

    Коментиран от #56

    11:31 09.06.2026

  • 52 Мицкоски

    3 0 Отговор
    Жалка мизерна циганизирана държавица, мизернициииии

    11:32 09.06.2026

  • 53 логично

    2 0 Отговор
    Главен секретар на МВР е висока длъжност .Ако някой е спрял раследване срешу която и да е банда , значи държавата има доста сериозен проблем

    11:37 09.06.2026

  • 54 Вчера и миналия ден

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пише го и в Политико":

    Навсякъде се публикуваха снимки на "спасителя" радко мунчов с бащата на единия от шофьорите убийци прегърнати и бандитите " калашниците" са осигурили над 90% за мунчо в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец". Днес същия е написал че неговия син е постъпил неумошлено и се обърнал към мунчо Крадев - "изгори ли сина ми - гориш и ти"

    11:43 09.06.2026

  • 55 Перо

    4 0 Отговор
    Ако бяхме правна, справедлива и необвързана държава, цялата циганска банда щеше да си плати 30 патрона кал. 7,62х39 мм за същото оръжие /АК 47/, което им е символ и да бъдат изправени до стената!

    11:43 09.06.2026

  • 56 ДА ТОЧНО И ЗАЩО

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Кой пречеше на Кондов да арестува КУБ":

    Тогава не започна със калашниците имаше време но не направи нищо и сега хората от автобуса щеше да са живи и здрави. Търси си ОПОРКИ. А на 54 дай да видим всички тези снимки де ИНАЧЕ ГОРИШ ТИ.

    11:55 09.06.2026