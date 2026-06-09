Версия: Кандев подал оставка, защото му спрели акция срещу бандата на "Калашниците"

Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика трус в политическите среди. Още повече след лаконичния му коментар и намека, че не иска да е фасада.

Вътрешният министър Иван Демерджиев сподели, че е изненадан и му пожела успех в политическата кариера. Че Кандев ще бъде вице до Андрей Гюров коментираха и други политици. Така почти е сигурна първата двойка за вота за държавен глава.

В полицейските среди обаче се върти друга версия за оставката на главсека, която не е потвърдена към момента. А именно, че той си тръгва от системата, тъй като му е спряна акция срещу бандата на "Калашниците", която пак нашумя покрай зловещата катастрофа на "Челопешко шосе", информират от news.bg. Припомняме, че "Бандата на Калашниците" е организирана престъпна група, базирана в столичния квартал "Ботунец", която се занимава основно със сводничество, проституция и разпространение на наркотици. Групировката контролира голяма част от пазара на сексуални услуги в София, като действа агресивно главно в района на "Студентски град".

Като бос на престъпната мрежа се посочва "Чочко Калашника". Сред другите задържани и известни имена в групата са криминално проявените лица с прякори като "Росен Животното", "Симо Ескобар", "Краси Принца", "Боко" и "Мечи". Членовете на бандата демонстрират висок стандарт на живот и луксозни автомобили, без да имат трудов стаж. Характерно за тях е брандирането с руския автомат — носят специфични тематични тениски или си татуират оръжието директно на главата. При посещения в нощни заведения често правят резервации под името "За Калашниците".

Бандата привлича засиленото внимание на властите през пролетта на 2025 г., когато тарторът ѝ е арестуван след подаден сигнал от малтретирано момиче. През март 2026 г. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) провежда мащабна акция, при която са задържани над 30 души и са конфискувани скъпи автомобили.

Шофьорите, предизвикали инцидента на "Челопешко шосе" - Васко Филипов и Траян Филипов, са регистрирани като свидетели по разследвания срещу "Калашниците" и гравитират около престъпната група. И двамата водачи са управлявали автомобилите с шофьорски книжки, издадени в Чехия, за които има сериозни съмнения, че са фалшиви. Според разследващите това разкрива по-широка схема за купуване на чуждестранни свидетелства за управление на МПС от криминалния контингент в квартал "Ботунец".