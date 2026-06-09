Версия: Кандев подал оставка, защото му спрели акция срещу бандата на "Калашниците"

Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика трус в политическите среди. Още повече след лаконичния му коментар и намека, че не иска да е фасада.
Вътрешният министър Иван Демерджиев сподели, че е изненадан и му пожела успех в политическата кариера. Че Кандев ще бъде вице до Андрей Гюров коментираха и други политици. Така почти е сигурна първата двойка за вота за държавен глава.
В полицейските среди обаче се върти друга версия за оставката на главсека, която не е потвърдена към момента. А именно, че той си тръгва от системата, тъй като му е спряна акция срещу бандата на "Калашниците", която пак нашумя покрай зловещата катастрофа на "Челопешко шосе", информират от news.bg. Припомняме, че "Бандата на Калашниците" е организирана престъпна група, базирана в столичния квартал "Ботунец", която се занимава основно със сводничество, проституция и разпространение на наркотици. Групировката контролира голяма част от пазара на сексуални услуги в София, като действа агресивно главно в района на "Студентски град".
Като бос на престъпната мрежа се посочва "Чочко Калашника". Сред другите задържани и известни имена в групата са криминално проявените лица с прякори като "Росен Животното", "Симо Ескобар", "Краси Принца", "Боко" и "Мечи". Членовете на бандата демонстрират висок стандарт на живот и луксозни автомобили, без да имат трудов стаж. Характерно за тях е брандирането с руския автомат — носят специфични тематични тениски или си татуират оръжието директно на главата. При посещения в нощни заведения често правят резервации под името "За Калашниците".
Бандата привлича засиленото внимание на властите през пролетта на 2025 г., когато тарторът ѝ е арестуван след подаден сигнал от малтретирано момиче. През март 2026 г. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) провежда мащабна акция, при която са задържани над 30 души и са конфискувани скъпи автомобили.
Шофьорите, предизвикали инцидента на "Челопешко шосе" - Васко Филипов и Траян Филипов, са регистрирани като свидетели по разследвания срещу "Калашниците" и гравитират около престъпната група. И двамата водачи са управлявали автомобилите с шофьорски книжки, издадени в Чехия, за които има сериозни съмнения, че са фалшиви. Според разследващите това разкрива по-широка схема за купуване на чуждестранни свидетелства за управление на МПС от криминалния контингент в квартал "Ботунец".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАНТОЯД
Коментиран от #7
10:29 09.06.2026
2 Мафия
Излиза, че за да имаме тези незаменими политика, трябва да си имаме и престъпница в държавата.
Коментиран от #23, #43
10:30 09.06.2026
3 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Коментиран от #26, #29
10:30 09.06.2026
4 Трол
10:31 09.06.2026
5 Гост
10:31 09.06.2026
6 Хасковски каунь
10:32 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 нищо ново
10:32 09.06.2026
9 Последния Софиянец
10:34 09.06.2026
10 всички версии на ПППетроханци
10:34 09.06.2026
11 007 лиценз ту кил
10:34 09.06.2026
12 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Кое негово действие през този период, дава надежда, че този аватар на руско-българската мафия ще се бори със съветския модел на ограбване на държавата ?! Как си мислите, че кРадев ще разруши модел на престъпност, граден 80 години ?!
Как си мислите, че този проект, кРадев, ще се бори с 300-та БКП-ДС фамилии, инсталирани от Москва да управляват всички ключови сектори в икономиката и властта ?!
Коментиран от #30
10:34 09.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наблюдател
Случайност ?
Коментиран от #20, #44
10:36 09.06.2026
15 РЕАЛИСТ
10:37 09.06.2026
16 Абе
Коментиран от #17
10:37 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дориана
10:39 09.06.2026
19 нещата ще се Управят когато,
10:40 09.06.2026
20 Дориана
До коментар #14 от "Наблюдател":Това е поредното доказателство, че корупцията и мафията в България трябва да бъдат унищожени. Пеевски и Борисов изобщо нямат място в Парламента и политиката.
10:42 09.06.2026
21 кой главен секретар на МВР бе казал
Коментиран от #27
10:42 09.06.2026
22 Как
Коментиран от #25
10:43 09.06.2026
23 Дориана
До коментар #2 от "Мафия":Още вчера казахме, че Кандев е заплашен от мафията. Точно за това трябват крути мерки срещу корумпирания мафиотски модел на Борисов и Пеевски. Има идентичнист с Петрохан и Кандев..
10:45 09.06.2026
24 Глупости
10:46 09.06.2026
25 Не квичи
До коментар #22 от "Как":От гробищата бе отпаднала необходимост
10:47 09.06.2026
26 Тралала
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":Някакъв смотанняк написал клюкарска статия?Не била потвърдена информацията, ама. Кандефф е напуснал, щото не е искал да проведе акция срещу електората на опуления "икономист".,ммм!?
10:48 09.06.2026
27 Дориана
До коментар #21 от "кой главен секретар на МВР бе казал":Точно пък Борисов се превърна в най- големия защитник и съюзник на Пеевски и заедно създадоха корупционния модел на управление. Съсипаха България.
Коментиран от #35
10:48 09.06.2026
28 Пазари прайдове панаири
Коментиран от #32
10:49 09.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да бъдем точни!
До коментар #12 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Фамилиите са около 250, сам Боко го каза още през 2009 г., когато "спечели" властта. И никога повече след това не го повтори публично!!!
10:51 09.06.2026
31 Цветна амнезия
10:52 09.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дедо
10:53 09.06.2026
34 анонимен
10:55 09.06.2026
35 какъв Пеевски колега
До коментар #27 от "Дориана":Когато Борисов бе Главен секретар на МВР, някой бе ли чувал за Пеевски? По-скоро се знаеше Ирена Кръстева.
Коментиран от #39, #40
10:55 09.06.2026
36 анонимен
Коментиран от #38
10:56 09.06.2026
37 коцев град
10:57 09.06.2026
38 поклон
До коментар #36 от "анонимен":Поклон за такива доблестни българи.
10:57 09.06.2026
39 истината
До коментар #35 от "какъв Пеевски колега":Коментар до 35: Попитай някой Софиянец. От това което казваш сигурно е че си живял в дълбоката провинция в малко селце.
11:03 09.06.2026
40 Моряка
До коментар #35 от "какъв Пеевски колега":Естествено,че сме чували.Когато Прасето беше малък невръстен прасчо,царят го назначи за председател на борда на пристанище Варна.( още студент в един безкрайно неизвестен университет).После тази свинарска сага се разрастна до пръв милиардер в републиката.Казват,че надминал даже Боко.А човека си печели почти честно,с информацията от една флашка.Обикновенна.Ама информацията е от ДАНС.
11:05 09.06.2026
41 РомБарон
11:05 09.06.2026
42 Я не пишете глупости
Не всеки може да издържи на това напрежение, освен ако сам не се е поставил в зависимост.
11:11 09.06.2026
43 Кой пречеше на Кондов преди?
До коментар #2 от "Мафия":Защо не проведе акцията срещу тази банда по време на служебното правителство на умник Гюро?
Много примитивна пропаганда се опитвате да правите.
11:12 09.06.2026
44 Гледаш Няаблюдател с пръстче
До коментар #14 от "Наблюдател":знаеш къде. Пеопуснал си: Крим е руски, и Одеса е руска! хахахахаах
11:13 09.06.2026
45 Пише го и в Политико
Остава въпросът КОЙ смачка тази операция на ГДБОП през месец май.. И КОЙ покровителства Ботунецката народна република, осигурила почти 90% гласове за Спасителя?
Коментиран от #54
11:19 09.06.2026
46 Каква
Всичко наред ли е, кой е отговорен за това безобразие?
Подайте им нещо на тия хорица.
11:19 09.06.2026
47 Баце ЕООД
11:21 09.06.2026
48 Дзак
11:22 09.06.2026
49 Глупости!
11:26 09.06.2026
50 Р Г В
11:27 09.06.2026
51 Кой пречеше на Кондов да арестува КУБ
Коментиран от #56
11:31 09.06.2026
52 Мицкоски
11:32 09.06.2026
53 логично
11:37 09.06.2026
54 Вчера и миналия ден
До коментар #45 от "Пише го и в Политико":Навсякъде се публикуваха снимки на "спасителя" радко мунчов с бащата на единия от шофьорите убийци прегърнати и бандитите " калашниците" са осигурили над 90% за мунчо в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец". Днес същия е написал че неговия син е постъпил неумошлено и се обърнал към мунчо Крадев - "изгори ли сина ми - гориш и ти"
11:43 09.06.2026
55 Перо
11:43 09.06.2026
56 ДА ТОЧНО И ЗАЩО
До коментар #51 от "Кой пречеше на Кондов да арестува КУБ":Тогава не започна със калашниците имаше време но не направи нищо и сега хората от автобуса щеше да са живи и здрави. Търси си ОПОРКИ. А на 54 дай да видим всички тези снимки де ИНАЧЕ ГОРИШ ТИ.
11:55 09.06.2026