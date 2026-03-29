Задържаха шофьор, блъснал полицай по време на проверка край Белица

Полицай беше ударен от кола, докато извършва проверка на пътя край Белица. Инцидентът е станал в 00:19 ч. на изхода на града в посока с. Краище.
В хора на провеждаща се специализирана операция за противодействие на престъпността и разпространението на наркотици полицейски екип е спрял автомобил. Униформените са се легитимирали пред водача. При опит да бъде извършена проверка, същият, с висока скорост на заден ход, е блъснал единия от полицаите, като е напуснал местопроизшествието.
По-късно полицията е намерила колата, която е била изоставена в село Елешница. 41-годишният водач е задържан, след като беше обявен за издирване. Той е от село Баня, община Разлог.
Пострадалият полицай е пострадал с травми на бедрото и коляното. По случая е образувано досъдебно производство.
