Новини
Крими »
Задържаха шофьор, блъснал полицай по време на проверка край Белица

29 Март, 2026 11:47, обновена 29 Март, 2026 10:52 1 433 19

  • белица-
  • полицай-
  • шофьор-
  • инцидент-
  • арест

Инцидентът е станал в 00:19 ч. на изхода на града в посока с. Краище.

Снимка: YouTube
NOVA NOVA

Полицай беше ударен от кола, докато извършва проверка на пътя край Белица. Инцидентът е станал в 00:19 ч. на изхода на града в посока с. Краище.

В хора на провеждаща се специализирана операция за противодействие на престъпността и разпространението на наркотици полицейски екип е спрял автомобил. Униформените са се легитимирали пред водача. При опит да бъде извършена проверка, същият, с висока скорост на заден ход, е блъснал единия от полицаите, като е напуснал местопроизшествието.

По-късно полицията е намерила колата, която е била изоставена в село Елешница. 41-годишният водач е задържан, след като беше обявен за издирване. Той е от село Баня, община Разлог.

Пострадалият полицай е пострадал с травми на бедрото и коляното. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    4 1 Отговор
    Пуснете човека, милиционера сам е паднал

    Коментиран от #10

    11:36 29.03.2026

  • 2 Толкова

    5 2 Отговор
    са увлечени във вземането на поскупи, че дори не могат да си опазят собствения живот. Лакомията е претъпила инстинкта за самосъхранение.

    Коментиран от #3, #4, #5, #8, #9, #11, #12, #15, #17

    11:38 29.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сравнение

    7 0 Отговор
    В САЩ такъв водач с опит за убийство на полицай, се неутрализира на място с изстрел.

    12:38 29.03.2026

  • 7 Тук

    1 0 Отговор
    трият истината. Съвсем безобидни коментари по отношение на определен автор, напр. 1 и 2, биват изтрити, което води на мисъл, че работи в този сайт или е на хонорар в него.

    Коментиран от #16, #18

    13:19 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво

    4 0 Отговор
    Тоя го хванаха,а прокурорското ко-е-е и еврото кога ще ги хванат магнитския с-и-чуг и герберската мутра ги крият

    14:20 29.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тук":

    Безспорно фактите са такива !
    Уви това е практика !
    Потърпевш съм.
    Трият се съвсем безобидни,нормални и обосновани обективно коментари ,а се толерират откровено цинично простотии...

    14:56 29.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Имаш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тук":

    поне основно образование или си останал с началното?

    Коментиран от #19

    15:13 29.03.2026

  • 19 Верояятно

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Имаш ли":

    ...има по-голямо от тези на щат в сайта....
    Доказано !
    Фактите са неоспорими и НЕ на тяхна страна...

    16:25 29.03.2026