Задържаха 48-годишен мъж за убийството в село Богданлия, иззети са и 1 700 000 евро в критповалута

По досъдебно производство, ръководено от Софийска окръжна прокуратура, е установено лице, съпричастно към убийство, извършено с особена с жестокост.

На 11.03.2026 г. на телефон за спешни случаи 112 постъпил сигнал от жена, която съобщила, че открила съпруга си лежащ на пода окървавен.

Незабавно на местопроизшествието в с. Богданлия, община Елин Пелин, бил изпратен полицейски екип. В спално помещение на втория етаж на къща бил открит мъж в безпомощно състояние. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествие и са иззети множество веществени доказателства.

Извършени са действия по претърсване и изземване на различни адреси и автомобили, проведени са разпити на свидетели, назначени са и са изготвени експертизи (съдебномедицинска, ДНК), изискани са справки за трафични данни, иззети са записи от видеокамери. Иззета е сума в размер 1 700 000 евро в критповалута.

Въз основа на събраните доказателства е налице обосновано предположение за виновността на К.Я., на 48 години, за извършеното убийство.

На този етап от разследването е установено, че за времето от 23,01 ч. на 10.03.2026 г. до 03,14 ч. на 11.03.2026 г. в къща в с. Богданлия той умишлено е умъртвил 52-годишния К.В.

Престъпното деяние е извършено чрез използването на нож, с който са нанесени множество удари в областта на гръдния кош, шията и главата на жертвата.

Убийството е извършено с особена жестокост, по начин особено мъчителен за убития и с користна цел – присвояване на финансови средства на пострадалия.

К.Я. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3, пр. 4, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115 от НК.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.