Откриха още 200 000 фалшиви евро и 1 кг кокаин в Пазарджик

1 212 300 фалшиви евро банкноти са разкрити след проведената в понеделник акция на ГДБОП. Задържани са петима души - двама румънски, един италиански и двама български граждани, които според разследващите са посещавали редовно България с цел изготвяне и разпространение на фалшиви пари с номинал от 100 евро.
Разследването довело и до Пазарджик, където в апартамент са открити още 200 000 фалшиви евро в банкноти от 500 евро, както и 1 килограм кокаин. На място е задържан италианския гражданин.
Проведената специализирана операция е по данни за действаща международна престъпна група за изготвяне и разпространение на фалшиво евро. Извършени са 11 претърсвания и изземвания на автомобили, жилища, обиски на лица и оглед на местопроизшествието.
Главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев посочи, че работата по дейността на престъпната група е започнала преди месец. Разследването се извършва съвместно от българските и румънските власти.
Единият от румънските граждани, за когото има данни, че е организатор на канала, е задържан в Румъния след преценка на властите от двете страни. Открита е и печатницата на фалшивите пари.
Директорът на ГДБОП гл. комисар Мартин Златков обясни, че въпросните банкноти са ново производство и не са засичани в обращение.
Всички протоколи са предадени в прокуратурата и са внесени в съда. Действията по случая продължават.
