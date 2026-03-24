Откриха още 200 000 фалшиви евро и 1 кг кокаин в Пазарджик

24 Март, 2026 15:37 897 10

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Откриха още 200 000 фалшиви евро и 1 кг кокаин в Пазарджик - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова

1 212 300 фалшиви евро банкноти са разкрити след проведената в понеделник акция на ГДБОП. Задържани са петима души - двама румънски, един италиански и двама български граждани, които според разследващите са посещавали редовно България с цел изготвяне и разпространение на фалшиви пари с номинал от 100 евро.

Разследването довело и до Пазарджик, където в апартамент са открити още 200 000 фалшиви евро в банкноти от 500 евро, както и 1 килограм кокаин. На място е задържан италианския гражданин.

Проведената специализирана операция е по данни за действаща международна престъпна група за изготвяне и разпространение на фалшиво евро. Извършени са 11 претърсвания и изземвания на автомобили, жилища, обиски на лица и оглед на местопроизшествието.

Главният секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев посочи, че работата по дейността на престъпната група е започнала преди месец. Разследването се извършва съвместно от българските и румънските власти.

Единият от румънските граждани, за когото има данни, че е организатор на канала, е задържан в Румъния след преценка на властите от двете страни. Открита е и печатницата на фалшивите пари.

Директорът на ГДБОП гл. комисар Мартин Златков обясни, че въпросните банкноти са ново производство и не са засичани в обращение.

Всички протоколи са предадени в прокуратурата и са внесени в съда. Действията по случая продължават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Там

    9 0 Отговор
    и големи далавери с изборите бяха открити !

    15:38 24.03.2026

  • 2 Сталин

    7 1 Отговор
    Ето от тука идва инфлацията ,от печатането на евро ,а ние набеждаваме Тиквата и Прасето

    15:39 24.03.2026

  • 3 помним

    4 0 Отговор
    Не беше ли скандала с предишните избори точно в Пазарджик , където гониха купувачи на гласове .Тогава бяха левове , в банкното по 50 , после май се оказа, че тези пари са фалшиви и тн...

    15:48 24.03.2026

  • 4 Това

    3 0 Отговор
    са стоката и оборота в "Магазин за хората "

    15:51 24.03.2026

  • 5 Бат Б. от Б.

    4 0 Отговор
    не ми пипайте 500,- те еврака, за чекмеджето ми са.

    15:53 24.03.2026

  • 6 Мдаа

    1 0 Отговор
    Сигурно някой албанец с италиански паспорт.

    15:54 24.03.2026

  • 7 избирател

    1 0 Отговор
    В София нали хванаха 1 мил евро , вчера ? Тези случаи , предполагам нямат нищо общо с изборите . Ще разбрем ,като видим резултата от гласуването в деня на изборите

    15:56 24.03.2026

  • 8 Защото

    1 0 Отговор
    Леврото е официалната валута на България !

    16:00 24.03.2026

  • 9 еееее

    0 0 Отговор
    сега с кво ша плащам на гласоподавателите
    требва от чекмеджето да вадя

    16:10 24.03.2026

  • 10 Тююю язък

    0 0 Отговор
    Още 4-5000 гласа изгоряха...

    16:14 24.03.2026