Откриха кокаин и марихуана в камион край Видин

15 Април, 2026 16:54 707 2

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 1 кг кокаин и над 5,7 кг марихуана откриха митническите служители на ТД Митница Русе при проверка на камион превозващ плодове. Наркотиците са били скрити в различни кухини в шофьорската кабина.

Около 17,00 ч. на 14.04.2026 г. на Дунав мост 2 Видин – Калафат митнически служители са селектирали за проверка товарен автомобил с турски регистрационни номера, пътуващ от Нидерландия за Турция.

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго. В хода на извършената физическа проверка в кабината на влекача - в естествена кухина, са били установени 11 пакета с марихуана, с общо тегло 5 763,81 грама, и 1 пакет с тегло 1 074,38 грама, съдържащ бяло прахообразно вещество – кокаин.

Образувано е досъдебно производство по чл. 242, ал. 2 от НК по описа на ТД Митница Русе под ръководството на Окръжна прокуратура - Видин. С постановление на прокурор в качеството на обвиняем за пренасяне на високорискови наркотични вещества през границата на страната без надлежно разрешение е привлечен гражданинът на Турция Е.Б.

Лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Делото продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Видин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Някой

    Навремето между не помня Мексико и САЩ ли било, някакъв прекарвал колички с тор през граница. Съмнявали се какво пренася и вкарва нелегално. Правили му проверки и нищо не открили. Оказало се, че е ... количките. ;)

    17:01 15.04.2026

  • 2 очевидец

    Oказва се, че камионът блокирал тунела е на фирма с едноличен собственик Румен Калинов Драмалиев, който е от ГЕРБ естествено...

    17:08 15.04.2026