В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)

Разкрита е печатница за фалшиви пари в София. Това съобщи на страницата си във фейсбук и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев. Той даде и подробности за акцията:

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения.

Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.

От ГДБОП са извършили обиски на 4 адреса и открили голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство.

Намерени са и всички средства за изготвянето на фалшивите евробанкноти - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.

Снимка: МВР

