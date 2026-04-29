В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)

В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)

29 Април, 2026 16:37 1 091 12

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения. Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.

В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ) - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разкрита е печатница за фалшиви пари в София. Това съобщи на страницата си във фейсбук и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев. Той даде и подробности за акцията:
Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения.
Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.
От ГДБОП са извършили обиски на 4 адреса и открили голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство.
Намерени са и всички средства за изготвянето на фалшивите евробанкноти - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.

В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)
Снимка: МВР

В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)
Снимка: МВР

В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)
Снимка: МВР


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    7 2 Отговор
    на тиквата печатниците пък не ги барат?

    Коментиран от #8

    16:42 29.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Постоянно идват в заведението ми с фалшиви евро.Но аз си купих скенер.

    Коментиран от #4

    16:42 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    За какво й беше на Европа да си вкарва тоя таралеж в гащите?

    Коментиран от #10

    16:43 29.04.2026

  • 4 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти нали нямаше да приемаш в Евро бе?

    16:44 29.04.2026

  • 5 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Тия наште са неспасяеми😂😂

    16:45 29.04.2026

  • 6 Слава Україні

    1 3 Отговор
    Смърт на фашизма. Свобода на народа. Вън от ЕС и НАТО.

    16:51 29.04.2026

  • 7 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Когато става дума за фалшификация на много високо качество се пита: Откъде и как се сдобиват с такава Спец Хартия и то с такова високо качество??? Най-вероятно такава хартия идва от чужбина, а може би и самата поръчка!?

    17:05 29.04.2026

  • 8 Почакай и ще видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    В най скоро време ще хвърчи перушина от Тиквата Борисов и Угоен Пеевски.

    17:05 29.04.2026

  • 9 Творческа !

    1 0 Отговор
    Творческа !

    Нация !

    Търси !

    Изход !

    От Положението !

    17:06 29.04.2026

  • 10 Бедна И Е !

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Бедна И Е !

    Фантазията !

    Коментиран от #11

    17:08 29.04.2026

  • 11 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бедна И Е !":

    И цифрово евро да вкарат, Ганчо и него ще подправи.

    17:15 29.04.2026

  • 12 подай Ганьо

    0 0 Отговор
    А истинската пък е много стойностна нали ? преди 10 години колко коли, апартаменти, злато, материали и консумативи можеше да си купиш в сравнение със сегашните цени

    17:19 29.04.2026