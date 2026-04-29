В София е разкрита печатница за фалшиви пари (СНИМКИ)

Разкрита е печатница за фалшиви пари в София. Това съобщи на страницата си във фейсбук и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев. Той даде и подробности за акцията:
Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения.
Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ - заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.
От ГДБОП са извършили обиски на 4 адреса и открили голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство.
Намерени са и всички средства за изготвянето на фалшивите евробанкноти - мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране.
1 Кирил
16:42 29.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
16:42 29.04.2026
3 честен ционист
Коментиран от #10
16:43 29.04.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти нали нямаше да приемаш в Евро бе?
16:44 29.04.2026
8 Почакай и ще видиш
До коментар #1 от "Кирил":В най скоро време ще хвърчи перушина от Тиквата Борисов и Угоен Пеевски.
17:05 29.04.2026
9 Творческа !
Нация !
Търси !
Изход !
От Положението !
17:06 29.04.2026
10 Бедна И Е !
До коментар #3 от "честен ционист":Бедна И Е !
Фантазията !
Коментиран от #11
17:08 29.04.2026
11 честен ционист
До коментар #10 от "Бедна И Е !":И цифрово евро да вкарат, Ганчо и него ще подправи.
17:15 29.04.2026
