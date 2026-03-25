Емил Дечев: Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия

Емил Дечев: Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия

25 Март, 2026 08:00 1 306 18

  • емил дечев-
  • сърбия-
  • отговор-
  • петьо петров- еврото-
  • задържане-
  • интерпол

Служебният вътрешен министър изтъкна, че Интерпол-Белград са отговорили на МВР, че при тях е регистрирано искането на българските власти за задържане на бившия следовател и ако той бъде хванат, то Сърбия ще уведоми България.

Емил Дечев: Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в интервю за подкаста "Контракоментар" на журналиста и влогър Асен Генов, информират от news.bg. Сърбите са проверили във всичките си системи, включително и в базата данни на граничния контрол и не е установено той да е бил на територията и да е бил арестуван, посочи Дечев.

Той изтъкна, че Интерпол-Белград са отговорили на МВР, че при тях е регистрирано искането на българските власти за задържане на бившия следовател и ако той бъде хванат, то Сърбия ще уведоми България.
Според Дечев основният проблем в случая е течът от МВР и ако не е бил той, то Петьо Еврото е могъл да бъде задържан още у нас. Той изчезна изненадващо още преди години и първоначално службите твърдяха, че знаят къде е и скоро ще го приберат. Оттогава мина много време, но от Еврото няма и следа, добави той.

Припомняме, че преди няколко дни министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви в своето изявление на Авиобазата на Гранична полиция в квартал "Враждебна", че МВР не може нито да потвърди, нито да отрече, че бившият следовател Петьо Петров, известен като Еврото, е бил задържан в Белград. "Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", каза Дечев.

Вътрешният министър допълни тогава, че информацията за предполагаемото задържане на Пепи Еврото ще бъде оповестена публично, когато я получат.

Поводът за шума около Петьо Еврото беше появилата се информация, че той е задържан в Белград, че е под охрана на британски служби и е станал техен защитен свидетел.
Срещу Петров се води съдебно дело за документна измама в особено големи размери, по което е обвинен задочно, след като преди няколко години буквално се изпари от България. Процесът срещу него върви в Софийския градски съд, като вече минаха няколко съдебни заседания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 никой

    16 1 Отговор
    не го търси тоя турбо крадец

    08:04 25.03.2026

  • 2 Пепи

    13 3 Отговор
    Той си се.криеше в България много време след като го обявиха за издирване,но никой тогава не го търсеше.Сарафов е много важен както за него така и за други двама още по големи предтъпници-шиши и тиквата.

    08:09 25.03.2026

  • 3 Щото

    7 1 Отговор
    е много сложно за бившия милиционер да се вее под чужда идентичност ?

    08:14 25.03.2026

  • 4 И кво ?

    6 4 Отговор
    Чакаме сърбите да ни свършат работата ли ? Или , като Цветан Василев не го арестуват у нас , щото истините за важните ни евроатлантически политици ще лъснат ? Единственото сериозно в статията е " че е под охрана на британски служби " . Мръсотия и англета на едно място е нормално .

    08:19 25.03.2026

  • 5 авантгард

    7 1 Отговор
    Може да се е преобразил на Пепи Долара.
    Онзи риж хубавец дето руши света такива обича.

    08:22 25.03.2026

  • 6 Той

    9 8 Отговор
    Тоя нещастник министъра всеки си го литка как си иска,защото си е глупендер.

    08:22 25.03.2026

  • 7 Тоя

    8 6 Отговор
    Така е мой човек, като са те взели от улицата за министър.

    08:24 25.03.2026

  • 8 Са, встрани от Темата но

    2 3 Отговор
    не съвсем. Какво правят други Държави във връзка с Регионалната и не толкова Регионална Война в Арабският Гълф.

    без да казвам коя е Държавата, въпрос?
    Какво прави Българската Държава по въпросите свързани с Войната в Арабският Гълф?

    Пример за една Държава и взети Мерки:
    Според източници седемте Комитета обхващат сигурността, отбраната и външните работи (Свикващ-външен министър), икономиката и финансите (свикващ – секретар, Министерство на икономическите въпроси), енергетиката (Свикващ – секретар на петрола), торовете и други селскостопански суровини (Свикващ – секретар на торове), доставката на основни стоки (Свикващ – секретар на потребителите), транспорта и логистиката (Свикващ – секретар на корабоплаването) и съобщенията (Свикващ – секретар на информацията и радиото).

    08:25 25.03.2026

  • 9 Продължавам с Темата за Войната в

    2 1 Отговор
    Арабският Гълф.

    Според източници групите са започнали работа и една от тях е свикала първото си заседание в сряда.
    "Тези групи ще идентифицират проблемите и ще предприемат незабавни стъпки за справяне със ситуацията. Те също така ще формулират планове, стратегически операции и ще предприемат всички необходими стъпки за тяхното ограничено във времето изпълнение", каза източникът. Държавна Военна Комисия ще оцени рисковете за енергийните доставки и ценообразуването и ще предприеме мерки за смекчаване на прекъсванията, казаха източниците.
    Те ще проучат потенциалните смущения в търговията, веригите за доставки и логистиката, включително морските маршрути, пристанищата, авиационните коридори и износа на критичен внос, и ще предприемат превантивни мерки за смекчаване. Тези групи ще наблюдават вътрешната наличност и ценовата стабилност на основни стоки, включително хранителни продукти, торове, горива и други критични суровини.
    Групата по икономика и финанси също ще се занимава с въпроси, свързани с износа и вноса, докато енергийната група ще следи доставките на петролни продукти и ще идентифицира "алтернативни източници на внос", за да намали зависимостта и да подобри устойчивостта.
    Групата по доставките на основни стоки ще наблюдава цените на храните и основните продукти. Групата по транспорт и логистика ще има секретари от министерствата на железопътната и гражданската авиация.

    08:27 25.03.2026

  • 10 Групата по доставките на основни стоки

    1 0 Отговор
    Групата по доставките на основни стоки ще наблюдава цените на храните и основните продукти. Групата по транспорт и логистика ще има секретари от министерствата на железопътната и гражданската авиация.

    08:28 25.03.2026

  • 11 Българската Държава трябва да се

    3 3 Отговор
    събуди и да предприеме Мерки.

    Иначе ще бъде както винаги, Ганчо да върви след събитията.

    Министър Дечев, мерки срещу бежански наплив, контра тероризъм и так далее...

    08:34 25.03.2026

  • 12 ясна е работата

    4 1 Отговор
    На гости на влогъра Асен Генов , страшно ниво

    Коментиран от #14

    08:43 25.03.2026

  • 13 Ройтерс

    4 1 Отговор
    Да,ама Барека рече още в събота,че е задържан!
    Той не лъже!:))

    08:47 25.03.2026

  • 14 Феликс Дж

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ясна е работата":

    Мон Дьо Ту (2)

    08:54 25.03.2026

  • 15 Тома

    3 0 Отговор
    Сърбите казаха.Нали пепи еврото беше умрял къде го търсите

    08:58 25.03.2026

  • 16 Бареков

    6 0 Отговор
    е един голям лъжец! Чуди се къде да се закачи, за да има пари!

    09:01 25.03.2026

  • 17 Виж сега,

    1 0 Отговор
    Новината за ареста излезе при Бюрека,а той лъже като дърт циганин,какъвто си е

    09:29 25.03.2026

  • 18 ГОСПОДИН ДЕЧЕВ

    1 0 Отговор
    НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ПУШИЛКИ ,ЕВРОТО СЪС СИГУРНОСТ Е БЕТОНИРАН НАЛИ СТЕ НАЯСНО ЧЕ АКО СИ ОТВОРИ УСТАТА ГОЛЯМОТО /Д/ ЩЕ СЕ НААКА ЗАТОВА МОМЧЕТО РАЗЧИСТВА И ЛОЗУНГА РАБОТИМЕ ЗА ХОРАТА.

    09:30 25.03.2026