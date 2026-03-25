Емил Дечев: Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия

Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в интервю за подкаста "Контракоментар" на журналиста и влогър Асен Генов, информират от news.bg. Сърбите са проверили във всичките си системи, включително и в базата данни на граничния контрол и не е установено той да е бил на територията и да е бил арестуван, посочи Дечев.
Той изтъкна, че Интерпол-Белград са отговорили на МВР, че при тях е регистрирано искането на българските власти за задържане на бившия следовател и ако той бъде хванат, то Сърбия ще уведоми България.
Според Дечев основният проблем в случая е течът от МВР и ако не е бил той, то Петьо Еврото е могъл да бъде задържан още у нас. Той изчезна изненадващо още преди години и първоначално службите твърдяха, че знаят къде е и скоро ще го приберат. Оттогава мина много време, но от Еврото няма и следа, добави той.
Припомняме, че преди няколко дни министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви в своето изявление на Авиобазата на Гранична полиция в квартал "Враждебна", че МВР не може нито да потвърди, нито да отрече, че бившият следовател Петьо Петров, известен като Еврото, е бил задържан в Белград. "Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", каза Дечев.
Вътрешният министър допълни тогава, че информацията за предполагаемото задържане на Пепи Еврото ще бъде оповестена публично, когато я получат.
Поводът за шума около Петьо Еврото беше появилата се информация, че той е задържан в Белград, че е под охрана на британски служби и е станал техен защитен свидетел.
Срещу Петров се води съдебно дело за документна измама в особено големи размери, по което е обвинен задочно, след като преди няколко години буквално се изпари от България. Процесът срещу него върви в Софийския градски съд, като вече минаха няколко съдебни заседания.
